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Al menos ocho muertos y 15 estudiantes heridos tras un tiroteo en una escuela de Tailandia

Entre las víctimas fatales figuran alumnos, profesores y el presunto autor del ataque, según informó la Policía Nacional. El hecho ocurrió en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, en la escuela Debsirin Nonthaburi, ubicada en las afueras del noroeste de Bangkok

Los servicios de emergencia y la policía operaron durante la mañana del viernes tras un tiroteo en una escuela al norte de Bangkok, la capital tailandesa.
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Al menos ocho personas murieron este viernes después de que un estudiante abriera fuego en la escuela Debsirin Nonthaburi, en las afueras de Bangkok, en Tailandia. Entre las víctimas fatales figuran alumnos, profesores y el presunto autor del ataque, mientras que otras 15 personas resultaron heridas, según informó la Policía Nacional. Las autoridades abrieron una investigación para determinar cómo obtuvo el arma utilizada en el tiroteo.

El teniente coronel Dechrapee Kongdee, comandante de la Policía provincial de Nonthaburi, confirmó que el sospechoso era estudiante del establecimiento y sostuvo que murió después del ataque.

El balance de víctimas presentó diferencias entre los reportes oficiales difundidos durante las primeras horas de la emergencia. Algunos funcionarios informaron inicialmente cuatro fallecidos, entre ellos dos alumnos y dos profesores, además del atacante. Posteriormente, la Policía Nacional elevó la cifra a ocho muertos: tres alumnos, tres maestras y los dos abuelos del atacante.

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También surgieron versiones diferentes sobre la muerte del agresor. Algunos reportes indicaron que agentes policiales lo abatieron, mientras que otros señalaron que el estudiante se quitó la vida con la misma arma utilizada en el ataque.

La Policía informó que el adolescente de 14 años mató a sus abuelos utilizando una pistola que pertenecía a la familia y posteriormente se trasladó a su escuela, donde asesinó a tres estudiantes y tres docentes. De acuerdo con el comunicado oficial, el atacante efectuó al menos 26 disparos dentro del colegio y portaba 34 cartuchos adicionale. Las autoridades precisaron que el arma utilizada era propiedad del abuelo del joven.

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Las ambulancias esperan frente al colegio Debsirin Nonthaburi, donde se ha producido un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
Las ambulancias esperan frente al colegio Debsirin Nonthaburi, donde se ha producido un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

El viceministro del Interior, Polapee Suwanchwee, confirmó a la cadena pública Thai PBS que el ataque ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la provincia ubicada al norte de Bangkok.

El funcionario explicó que los 15 estudiantes heridos sufrieron lesiones durante la evacuación del establecimiento y no por impactos de bala. También indicó que el adolescente utilizó una pistola y señaló que el Ministerio del Interior inició una investigación para establecer cómo obtuvo el arma.

El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, expresó su conmoción por el episodio durante una declaración ante la prensa en la Casa de Gobierno de Bangkok. “Es un incidente terrible. Nunca debió haber ocurrido. ¿Cómo pudo suceder esto en nuestro país?”, afirmó.

El viceministro del Interior, Polapee Suwanchwee, confirmó a la cadena pública Thai PBS que el ataque ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la provincia vecina a la capital tailandesa (REUTERS)
El viceministro del Interior, Polapee Suwanchwee, confirmó a la cadena pública Thai PBS que el ataque ocurrió en la escuela Debsirin Nonthaburi, una de las instituciones educativas más prestigiosas de la provincia vecina a la capital tailandesa (REUTERS)

Uno de los alumnos del establecimiento describió a Reuters los momentos posteriores al inicio del ataque. El estudiante, de 18 años, explicó que en un primer momento no comprendió qué ocurría. “Al principio no pensé que fuera un arma”, relató. Luego recordó la secuencia de los disparos: “Se oyeron muchos disparos: bang bang bang. Luego se hizo el silencio. Después volvió a empezar”.

Los servicios de emergencia difundieron fotografías que mostraron a decenas de estudiantes fuera del establecimiento, mientras ambulancias trasladaban a los heridos y equipos médicos prestaban asistencia. Otras imágenes exhibieron a una persona sobre una camilla junto a una ambulancia y a otra mientras recibía atención médica.

El trabajador de emergencias Kiatikhun Verapongpradith relató que su equipo llegó cuando el ataque todavía continuaba. Explicó que atendieron a estudiantes con heridas en la espalda, el pecho y los brazos. También encontraron a un profesor sin vida en un piso superior y localizaron a una profesora con heridas en el pecho y un brazo.

Los alumnos corren mientras evacúan el colegio Debsirin Nonthaburi, escenario de un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)
Los alumnos corren mientras evacúan el colegio Debsirin Nonthaburi, escenario de un tiroteo, en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

Le practicamos reanimación cardiopulmonar durante unos 30 minutos y la trasladamos rápidamente al hospital, ya que no lográbamos aumentar su ritmo cardíaco, pero hicimos todo lo posible”, declaró.

Fotografías publicadas por medios locales mostraron además a un adolescente, presuntamente el atacante, con uniforme escolar de color morado y un bolso negro cruzado al hombro. En otras imágenes aparecieron varios casquillos de bala sobre el suelo.

Tras el ataque, el tránsito permaneció prácticamente paralizado en las inmediaciones de la escuela, mientras numerosos padres acudieron al establecimiento para retirar a sus hijos, según informó la prensa local.

El viceministro de Educación, Akkharanan Kannakittinan, informó que coordinaba la asistencia para los afectados. De acuerdo con las autoridades del distrito, la escuela contaba durante el ciclo lectivo 2025 con alrededor de 3.100 estudiantes y 147 profesores.

El episodio volvió a poner el foco sobre la violencia armada en Tailandia. Según datos de Small Arms Survey correspondientes a 2017, los civiles poseían más de 10,3 millones de armas de fuego, una cifra equivalente a unas 15 armas por cada 100 habitantes.

De acuerdo con la base de datos de la Carga Mundial de Enfermedades 2019 del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Tailandia ocupa el segundo lugar del sudeste asiático en homicidios cometidos con armas de fuego, solo por detrás de Filipinas.

Tras el ataque, el tránsito en las inmediaciones de la escuela permaneció prácticamente paralizado (REUTERS)
Tras el ataque, el tránsito en las inmediaciones de la escuela permaneció prácticamente paralizado (REUTERS)

El ataque también constituyó el segundo tiroteo registrado en una escuela tailandesa este año. En febrero, un atacante abrió fuego en un establecimiento educativo del sur del país. Ese episodio dejó una maestra muerta y un alumno herido, según Reuters. Otra versión oficial indicó que el ataque provocó la muerte de un director y heridas a dos estudiantes.

El antecedente más grave ocurrió en 2022, cuando un expolicía irrumpió en una guardería del noreste del país con un arma de fuego y un cuchillo. El ataque dejó 36 muertos, entre ellos decenas de niños, y figura entre las peores masacres de la historia reciente de Tailandia. En 2020, un soldado mató a 29 personas en Nakhon Ratchasima y, en 2023, un adolescente de 14 años asesinó a dos personas e hirió a otras cinco en un centro comercial de Bangkok. En julio de 2025, otro hombre armado mató a cinco personas en un mercado de la capital antes de morir.

(Con información de REUTERS y AFP)

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