Cómo detectar obesidad y enfermedades dentales en tu mascota con solo tomarle una foto con tu celular

Basta con utilizar el celular para alertar señales de obesidad en los animales. REUTERS/Juan Barbosa

Samsung incorpora en sus celulares una función para monitorear la salud de tu perro o gato con una sola foto tomada desde el dispositivo, analizada por inteligencia artificial para detectar señales de obesidad, enfermedad periodontal y luxación de rótula.

La función nació de una alianza entre la compañía coreana y Lifet, plataforma de gestión de salud para mascotas desarrollada por la empresa Elevenliter, y se integra al ecosistema doméstico del fabricante a través de SmartThings, su plataforma de hogar inteligente.

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El anuncio se realizó el 17 de junio durante VivaTech 2026, la conferencia tecnológica más grande de Europa, celebrada en el Paris Expo Porte de Versailles.

Cómo acceder a la función desde un celular Galaxy

Para usar la herramienta, el usuario debe instalar la app SmartThings y el servicio Pet Care en su dispositivo Galaxy.

La función usa IA para identificar afectaciones en los animales. (Lifet)

Una vez configurado el servicio, basta con tomar una foto de la mascota y subirla al sistema: la inteligencia artificial de Lifet procesa la imagen y entrega un informe de salud con los hallazgos. Samsung precisó que la disponibilidad varía según el país, el modelo del dispositivo y la versión de software, por lo que la función podría llegar mediante actualizaciones futuras en algunos mercados.

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Cómo funciona el análisis con inteligencia artificial

El dueño toma una foto de su perro o gato con el celular Galaxy y la inteligencia artificial procesa la imagen en busca de patrones asociados a tres afecciones concretas: obesidad, enfermedad periodontal y luxación de rótula.

El sistema también puede detectar indicios de cataratas. Una vez completado el análisis, el usuario recibe los resultados acompañados de comentarios veterinarios y guías de cuidado domiciliario como orientación inicial.

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La app cuenta con la capacidad de identificar posibles señales de afectaciones dentales. REUTERS/Manuel Orbegozo

Lifet construyó sus modelos con 30.000 fotografías recopiladas en hospitales veterinarios, etiquetadas por especialistas, y los desarrolló en colaboración con los equipos de investigación del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y la Universidad Carnegie Mellon.

La plataforma declara una sensibilidad de 97,6% y una especificidad de 98,8%, verificadas por instituciones certificadas, y acumula más de 192.086 participantes en sus evaluaciones. Cuenta además con 11 patentes nacionales e internacionales y sus resultados se utilizan en la suscripción de seguros para mascotas.

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Una herramienta de alerta, no un reemplazo del veterinario

El análisis de inteligencia artificial no reemplaza el diagnóstico veterinario profesional: ante cualquier alerta, el paso siguiente es consultar a un especialista para confirmar el cuadro y definir un tratamiento.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de “connected care” de la compañía, que busca extender el monitoreo preventivo fuera del consultorio y conectar dispositivos, servicios y personas en un solo ecosistema de salud.

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La app funciona tanto para perros como para gatos. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

Qué otras apps para mascotas existen

Otras apps para mascotas que existen son Airvet y Pawp que permiten consultas por video con veterinarios licenciados a cualquier hora, una alternativa directa a la guardia de urgencias. PetDesk se conecta con clínicas veterinarias para gestionar turnos, recetas y registros médicos desde el teléfono.

Whistle combina un collar inteligente con GPS y monitoreo de actividad, mientras que PetPace mide signos vitales —temperatura, pulso y respiración— en tiempo real y alerta ante anomalías: una opción orientada a mascotas mayores o con enfermedades crónicas.

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En el segmento de inteligencia artificial, Vet AI analiza con la cámara del teléfono la cara, los ojos, la dentadura y el pelaje del perro para generar un puntaje de salud visual.

PetNexa, por su parte, combina ese enfoque con historial médico, seguimiento de vacunas y un chat de consulta disponible las 24 horas. Para dueños que priorizan el registro diario, DogLog y 11pets ofrecen seguimiento de paseos, medicación y alimentación sin costo.

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Por otro lado, existen apps que conectan a dueños con individuos certificados que cuidan o pasean mascotas.