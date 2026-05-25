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Lista de celulares Samsung que reciben actualización en mayo: seguridad reforzada y mejor experiencia

Entre los dispositivos que ya pueden acceder al nuevo paquete se encuentran los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra

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Los Galaxy XCover7 Pro y XCover6 Pro también están en la lista de actualizables. REUTERS/Laure Andrillon
Los Galaxy XCover7 Pro y XCover6 Pro también están en la lista de actualizables. REUTERS/Laure Andrillon

El mes de mayo trae mejoras clave para quienes poseen uno de los más de 10 modelos de Samsung incluidos en el nuevo ciclo de actualizaciones. Una serie de dispositivos, tanto de gama alta como intermedia, reciben en estos días un parche que eleva el nivel de seguridad y optimiza el rendimiento general.

Con la llegada de este paquete, los usuarios ven cómo sus móviles se vuelven más seguros frente a amenazas digitales y experimentan una interfaz más fluida y estable.

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Actualización de mayo para celulares: qué cambia en seguridad y funcionamiento

La actualización que está llegando a varios modelos de la marca en mayo tiene como elemento central un parche de seguridad. Este paquete aborda un total de 36 vulnerabilidades detectadas en el sistema, de las cuales 29 fueron solucionadas por Google y las otras 7 han sido tratadas directamente por el equipo de la compañía en cuestión.

Samsung Galaxy Serie A
Varios modelos de la línea Galaxy A se actualizarán.

De este modo, los dispositivos compatibles con esta versión quedan mejor protegidos ante posibles ataques o brechas de seguridad.

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Además del refuerzo en la protección, la actualización aporta mejoras perceptibles en la experiencia diaria. El sistema operativo se vuelve más estable y las animaciones se muestran con mayor fluidez, eliminando pequeños errores o fallos que podían afectar la usabilidad.

Esto significa que los usuarios pueden navegar, instalar aplicaciones y utilizar servicios digitales con mayor confianza, ya que el riesgo de explotación de fallos del sistema se reduce de manera considerable gracias a este parche.

Entre los dispositivos que ya pueden acceder al nuevo paquete se encuentran los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. REUTERS/Bruna Casas
Entre los dispositivos que ya pueden acceder al nuevo paquete se encuentran los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. REUTERS/Bruna Casas

Modelos que reciben la actualización de mayo 2026

La lista de teléfonos que acceden a esta actualización es amplia y abarca tanto modelos recientes de gama alta como opciones más asequibles. Entre los dispositivos que ya pueden acceder al nuevo paquete se encuentran los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, además de la generación previa S25, S25+ y S25 Ultra.

También están comprendidos varios modelos de la línea Galaxy A, como el A57 5G, A55 5G, A54 5G y A53 5G, así como el Galaxy A06. Para quienes requieren equipos más robustos, los Galaxy XCover7 Pro y XCover6 Pro también están en la lista de actualizables.

Este despliegue progresivo significa que, aunque la actualización ya está disponible, puede no llegar a todos los dispositivos al mismo tiempo. La distribución se realiza de manera escalonada, por lo que algunos usuarios podrían recibir la notificación días después que otros, dependiendo de la región y del modelo exacto.

Primer plano de manos sosteniendo un celular Samsung negro, con la pantalla mostrando la opción "Reiniciar". Un periódico y una taza de café están al fondo.
La experiencia del usuario mejora no solo en seguridad, sino también en estabilidad y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo instalar la actualización en celulares y recomendaciones previas

Para quienes deseen instalar la actualización, el procedimiento es sencillo. Se debe ingresar al menú de Ajustes, seleccionar Actualización de software y comprobar si la nueva versión está disponible para su modelo. El proceso de descarga y posterior instalación suele tomar solo unos minutos, ya que el archivo no supera 1 GB.

Aunque el proceso suele ser ágil, conviene adoptar ciertas medidas para evitar problemas durante la actualización. Se recomienda que el teléfono tenga, como mínimo, la mitad de la carga disponible antes de comenzar, aunque lo ideal es mantenerlo enchufado durante toda la operación.

Asimismo, es útil respaldar los archivos personales previamente, de modo que la información relevante permanezca a salvo si surge algún contratiempo mientras se instala la nueva versión.

Finalmente, es pertinente señalar que la experiencia del usuario mejora no solo en seguridad, sino también en estabilidad y eficiencia, prolongando la vida útil de los equipos. El peso de la actualización, menor a 1 GB, facilita que el proceso resulte ágil y accesible para la mayoría de los usuarios, garantizando que la protección y el rendimiento sean prioridades constantes en la agenda de la compañía.

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