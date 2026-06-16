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La prueba de la hoja de papel que revelaría si tu refrigerador está disparando el consumo eléctrico en casa

Una falla en el sellado de la puerta de la nevera puede aumentar el consumo energético sin que los usuarios lo noten

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Una mano sostiene una hoja de papel blanco entre el marco y la junta de la puerta superior de un refrigerador plateado en una cocina moderna con fondo verde agua.
Una mano realiza la prueba de la hoja de papel en la puerta de un refrigerador moderno para verificar la calidad del sello y asegurar la eficiencia energética del electrodoméstico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener bajo control el consumo de energía en el hogar es una de las principales preocupaciones de muchas familias. En ese contexto, una sencilla prueba con una hoja de papel puede ayudar a detectar si el refrigerador está perdiendo eficiencia y provocando un aumento innecesario en la factura eléctrica.

El método, recomendado incluso por técnicos especializados y respaldado por las pautas del Departamento de Energía de Estados Unidos, permite comprobar si la puerta del electrodoméstico está sellando correctamente. Una pequeña fuga de aire puede obligar al aparato a trabajar durante más tiempo y consumir más electricidad de la necesaria.

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Cómo funciona la prueba de la hoja de papel

La comprobación es simple y no requiere herramientas especiales. El procedimiento consiste en colocar una hoja de papel entre la puerta y el marco del refrigerador, cerrar la puerta y tirar suavemente del papel.

Si la hoja ofrece cierta resistencia al ser retirada, significa que la puerta mantiene un cierre adecuado. En cambio, si se desliza fácilmente, podría indicar que el sellado no es completamente hermético y que el aire frío se está escapando.

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Un técnico, arrodillado, inspecciona el sellado de una nevera en una cocina. Sostiene papeles. Un medidor de consumo eléctrico blanco está en la encimera.
Un técnico examina las gomas de sellado de una nevera en una cocina contemporánea, con un medidor de consumo eléctrico visible en la encimera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas recomiendan realizar la prueba en diferentes puntos de la puerta, ya que una fuga puede aparecer únicamente en determinadas zonas y pasar desapercibida durante mucho tiempo.

Por qué es importante repetir la prueba en varias áreas

La revisión no debe limitarse a un único lugar. Lo más recomendable es comprobar la parte superior, la inferior, las esquinas y las zonas cercanas a las bisagras.

Una pequeña abertura en cualquiera de estos puntos puede generar una pérdida constante de frío. Como consecuencia, el compresor del refrigerador se ve obligado a funcionar durante más tiempo para mantener la temperatura interna adecuada.

El efecto es comparable al de intentar climatizar una habitación con una ventana entreabierta: el sistema necesita trabajar más para compensar la entrada de aire caliente.

Vista interior de una nevera abierta mostrando a un hombre pensativo con camiseta azul. Contiene frutas, botellas y recipientes con comida preparada.
Un hombre joven con una camiseta azul mira pensativamente dentro de su refrigerador lleno de frutas, botellas y recipientes de comida, debatiéndose sobre qué comer para su próxima comida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La junta de goma es una pieza clave para la eficiencia del refrigerador

El componente responsable del sellado es la junta de goma ubicada alrededor de la puerta. Aunque suele pasar desapercibida, desempeña una función esencial para conservar los alimentos y mantener la eficiencia energética del aparato.

Su misión es impedir que el aire caliente del exterior entre en contacto con el interior del refrigerador. Cuando esta pieza presenta desgaste, suciedad o deformaciones, el cierre deja de ser completamente hermético.

En muchos casos, una limpieza adecuada o el reemplazo de la junta pueden devolver al electrodoméstico su funcionamiento normal y reducir el consumo de electricidad.

Primer plano de una mano pálida retirando una hoja de papel entre la puerta y el marco de un refrigerador blanco, mostrando los sellos de goma. Al fondo, una cocina moderna.
En un primer plano, una mano retira una hoja de papel de entre la puerta y el marco de un refrigerador blanco para inspeccionar la calidad del sellado, con una cocina moderna de fondo desenfocado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué ocurre cuando la puerta del refrigerador queda abierta

Dejar la puerta abierta durante mucho tiempo es uno de los errores más comunes en el hogar. Aunque pueda parecer una situación sin mayores consecuencias, el impacto sobre el funcionamiento del electrodoméstico puede ser significativo.

El primer efecto es el aumento del consumo energético. Al perder frío, el refrigerador necesita utilizar más recursos para recuperar la temperatura adecuada, lo que se refleja en una mayor demanda de electricidad.

Además, la entrada de aire caliente puede alterar las condiciones de conservación de los alimentos. La ruptura de la cadena de frío incrementa el riesgo de deterioro de productos perecederos y puede favorecer la proliferación de bacterias.

Si la puerta permaneció abierta durante varias horas, los expertos aconsejan revisar cuidadosamente los alimentos antes de consumirlos.

Mujer con camiseta verde sostiene una factura de energía con expresión de asombro mientras se apoya en un refrigerador doméstico abierto decorado con imanes.
Una persona revisa alarmada su factura de energía junto a un refrigerador doméstico, preocupada por el aumento inesperado de su valor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un pequeño detalle que puede influir en la factura de la luz

El refrigerador es uno de los electrodomésticos que permanece encendido las 24 horas del día, por lo que cualquier pérdida de eficiencia puede tener un impacto considerable en el gasto energético del hogar.

Por ello, realizar periódicamente la prueba de la hoja de papel puede convertirse en una forma sencilla de detectar problemas antes de que se traduzcan en un mayor consumo eléctrico o en averías más costosas.

Con apenas unos segundos y una hoja de papel, es posible identificar si la puerta sigue cerrando correctamente y evitar que una fuga invisible termine elevando el valor de la factura de la luz sin que los usuarios lo noten.

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