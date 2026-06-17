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El aliento de Franco Colapinto a Argentina antes del debut contra Argelia en el Mundial 2026: “Vamos a romperla”

El piloto de Fórmula 1 hizo un video para apoyar al equipo dirigido por Lionel Scaloni en el certamen ecuménico

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Franco Colapinto le envió un mensaje de apoyo a la selección argentina antes de su debut ante Argelia en la Copa del Mundo de 2026

A horas del debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, otro deportista que es referente internacional le manifestó su apoyo a los conducidos por Lionel Scaloni. Se trata de Franco Colapinto, quien es muy futbolero y le dejó un mensaje al equipo campeón del mundo y bicampeón de América.

“Se viene el Mundial, el momento más esperado de los últimos cuatro años, así que les quería mandar un abrazo muy grande a todos los argentinos”, comenzó el video producido durante el fin de semana del último Gran Premio de Mónaco.

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Vamos a romperla, vamos a disfrutar del Mundial. Anulo mufa y dale. Con huevo, siempre con huevo. Vamos. Chau, chau”, concluyó el piloto argentino del equipo Alpine en la Fórmula 1.

El corredor bonaerense de 23 años es reconocido hincha de Boca Juniors, pero cada vez que puede se muestra con camisetas del seleccionado argentino con el número 43 que lo identifica.

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Franco Colapinto Camiseta de la seleccion argentina
Franco Colapinto con la camiseta de la selección argentina en el marco del último Gran Premio de San Pablo (AP Foto/Ettore Chiereguini)

Aunque entre los futbolistas argentinos tiene como predilecto a su ídolo, Lionel Messi, a quien pudo conocer personalmente en el Gran Premio de Miami, primero en la previa a la competencia norteamericana y luego el domingo de la carrera. “Fue algo espectacular conocer a Leo, un momento único. Un poco fue lo que esperaba, pero por una cosa u otra no se había dado antes. Siempre lo había soñado, era un momento que quería vivir desde hace tiempo”, contó Franco luego del primer encuentro.

Luego el crack rosarino fue al circuito urbano de la Florida acompañado por su familia e hizo un posteo en su cuenta de Instagram en el que Franco comentó: “¡Mi sueño hecho realidad conocerte! Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida. Gracias por tu tiempo y tu humildad. Sos lo mejor que hay. Un placer enorme”.

El volante pilarense viene de terminar octavo en pista en el Gran Premio de Barcelona, pero luego fue penalizado con diez segundos por no haber reducido la velocidad como debió hacerlo según indicaron los comisarios deportivos. Con el recargo fue reclasificado décimo y perdió tres puntos. Este fin de semana tendrá libre y volverá a la acción del 26 al 28 de junio en el marco del Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring ubicado en la localidad de Spielberg.

Lionel Messi fue al GP de Miami y apoyó a Franco Colapinto (@fracolapinto)
Lionel Messi fue al GP de Miami y apoyó a Franco Colapinto (@fracolapinto)

En cuanto a Messi, encarará su sexta presencia mundialista y lo encontrará camino a los 39 años, que cumplirá el próximo 24 de junio. En la previa del estreno, hinchas argentinos realizaron banderazos en la ciudad estadounidense.

Argentina debutará este martes en el Mundial, en el arranque de la defensa del título logrado en Qatar 2022, ante Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas, con capacidad para 69.000 espectadores.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni tiene a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco, ya recuperado. La formación incluye a Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada en el mediocampo; y Messi junto a Lautaro Martínez en ataque. A la distancia los futbolistas argentinos también tendrán el aliento de Franco Colapinto.

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