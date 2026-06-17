Sorpresa en Argelia: el cambio de último momento antes del debut ante Argentina en el Mundial 2026

Petkovic reservó a Mahrez para el banco de suplentes, con la apuesta por jugadores de mayor ritmo competitivo en el debut mundialista (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Argelia confirmó su formación para el debut ante Argentina en el Mundial 2026 con una decisión que no pasó inadvertida: Riyad Mahrez, la figura más reconocida del equipo norteafricano, no arrancará como titular en el estadio Arrowhead de Kansas City. El atacante irá al banco de suplentes en el partido que se disputa este martes.

La confirmación llegó minutos antes del encuentro. La alineación que presentó el técnico Vladimir Petkovic coloca a Luca Zidane en el arco, con una línea defensiva compuesta por Rafik Belghali, Ramy Bensebaini, Aissa Mandi y Rayan Ait-Nouri. En el mediocampo figuran Tarifas Chaibi, Hicham Boudaoui, Nabil Bentaleb e Ibrahim Maza, mientras que el ataque lo conforman Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

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La ausencia de Mahrez del once inicial no fue una sorpresa total para quienes siguieron de cerca la preparación del seleccionado argelino. Según reveló La Gazette du Fennec, Petkovic había anticipado en la rueda de prensa previa al partido que manejaba un plan A y un plan B para el encuentro, aunque aclaró que “por interés de la selección nacional, no vamos a revelar el equipo ni la estructura prevista”.

El técnico sí dejó una pista: los titulares serían los jugadores con mayor ritmo competitivo, no necesariamente los de mayor nombre.

Rihad Mahrez ingresando al estadio en Kansas (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

Esa premisa explica, al menos en parte, la decisión sobre Mahrez. Petkovic tomó en cuenta el rendimiento de los futbolistas en la temporada de clubes y su desempeño en los dos últimos amistosos frente a Países Bajos y Bolivia. Quienes dejaron una impresión fuerte en esos encuentros ganaron su lugar en el equipo.

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Dentro de esa lógica, la presencia de Hadj Moussa desde el inicio fue una de las apuestas del técnico. El medio argelino señaló que el extremo estará “en el campo desde el saque inicial”, ya sea por las bandas o por el centro del campo. La juventud, según el mismo reporte, tendrá el privilegio de este debut ante los actuales campeones mundiales.

Petkovic también realizó cambios en la defensa con el objetivo de dar mayor equilibrio al bloque. El medio argelino indicó que se esperaba “un retorno significativo” en la retaguardia, sector que registró vacilaciones en los partidos preparatorios contra los holandeses y los bolivianos.

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Del otro lado, Argentina también confirmó su formación. Lionel Scaloni presentará a Emiliano “Dibu” Martínez en el arco —quien se recuperó de una fractura en uno de los dedos de su mano derecha—, con Gonzalo Montiel, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina en defensa. El mediocampo lo integran Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Thiago Almada, mientras que la dupla ofensiva la forman Lionel Messi y Lautaro Martínez. La información fue brindada por Gastón Edul, periodista de TyC Sports.

Hadj Moussa fue uno de los beneficiados por la decisión de Petkovic de priorizar el rendimiento reciente sobre los nombres de mayor trayectoria

Entre las novedades del equipo argentino, Montiel se impuso sobre Nahuel Molina en el lateral derecho, y Nicolás Otamendi quedó fuera del once, reemplazado por el dúo Romero-Lisandro Martínez. Julián Álvarez, que no llega en condiciones físicas óptimas, cedió su lugar a Lautaro Martínez.

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El partido se disputa este martes en el estadio Arrowhead de Kansas City, Estados Unidos, con inicio previsto a las 22:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; 21:00 en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami; 20:00 en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; 19:00 en México y Centroamérica; y a las 3:00 del miércoles 17 de junio en España.

La transmisión se podrá seguir por DSports y Disney+ en Sudamérica; TyC Sports, TV Pública y Telefé en Argentina; DAZN en España; TUDN, Canal 5, TV Azteca y ViX en México; Caracol TV y RCN en Colombia; América TV en Perú; Televen en Venezuela; y Telemundo, Fox y Peacock en Estados Unidos.

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