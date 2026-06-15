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Ver el partido de hoy en Roja Directa: la opción del Mundial 2026 que no es la mejor

Los clones prometen partidos en vivo y exponen a los usuarios a ventanas emergentes y anuncios invasivos

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Silueta de una persona de espaldas y con la cabeza gacha, sentada en un sillón oscuro frente a un televisor que muestra un partido de fútbol en un salón tenue.
Roja Directa se convirtió en una de las opciones más buscadas para ver fútbol gratis, pero hoy circulan clones no legales con riesgos de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Roja Directa se convirtio en una de las opciones más buscadas por los fánaticos del fútbol para ver partidos desde una plataforma no legal. Lo que abre las puertas a varios riesgos de ciberseguridad, especialmente en época de Mundial, donde hay mucho por ver y pocas aplicaciones que tengan todos los 104 encuentros que se jugarán.

La tentación de acceder a partidos de forma gratuita deja expuestos a millones de usuarios a amenazas que van desde el robo de datos hasta sanciones legales. Además de tener en cuenta que la página original de Roja Directa ya no existe y lo que hoy hay disponible son replicas con bajos niveles de seguridad.

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Riesgos de seguridad al usar clones de Roja Directa para ver fútbol

El vacío dejado por Roja Directa fue ocupado por decenas de sitios que imitan su nombre, prometiendo acceso gratuito a partidos en vivo. Estos clones no tienen relación alguna con los creadores originales y se aprovechan de la popularidad de la marca para atraer tráfico.

La navegación en estas páginas suele estar plagada de ventanas emergentes, anuncios invasivos y redireccionamientos sospechosos.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
El acceso a páginas que usan el nombre de Roja Directa puede activar descargas automáticas de malware y comprometer la seguridad del dispositivo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Uno de los mayores peligros al ingresar a estos portales es la exposición a malware y software malicioso. Muchos de estos sitios activan, incluso sin que el usuario lo note, descargas automáticas que pueden infectar el dispositivo con virus.

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El simple hecho de visitar la página puede activar la descarga de software dañino, capaz de robar información personal, dañar archivos o tomar el control remoto del dispositivo.

Frecuentemente, estos portales presentan botones de reproducción falsos que, en lugar de iniciar la transmisión, llevan a la descarga de archivos peligrosos o a la instalación de programas no deseados. Además, la saturación de procesos en segundo plano puede degradar el rendimiento del dispositivo e incluso provocar su colapso.

Roja Directa no es la mejor opción para ver los partidos del Mundial 2026 porque la mayoría de las páginas que llevan ese nombre actualmente son clones que exponen a los usuarios a riesgos como malware, pérdida de datos y posibles cargos indeseados. El acceso a estos sitios puede transformar la búsqueda de un partido en una amenaza para la seguridad del dispositivo y la privacidad personal.

Roja Directa - fútbol en vivo - streaming - partidos de fútbol - tecnología - 10 de junio
Las páginas no oficiales para ver el Mundial 2026 pueden exponer credenciales, datos bancarios e historial de navegación por la falta de medidas básicas de seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuáles son los problemas de privacidad y consecuencias legales

El uso de portales no oficiales no solo pone en peligro los dispositivos, sino también la privacidad de los datos personales. Estas páginas suelen carecer de medidas básicas de seguridad y pueden exponer información sensible, como credenciales almacenadas en el navegador, datos bancarios o historial de navegación.

Algunos clones activan suscripciones indeseadas a través de mecanismos poco claros, lo que se traduce en cargos recurrentes al usuario sin que este sea plenamente consciente. La recopilación y venta de datos personales es otra práctica común en estos entornos inseguros, agravando el riesgo al que se enfrentan los internautas.

Ver partidos a través de plataformas ilegales tampoco es una zona gris desde el punto de vista jurídico. El acceso a contenido protegido por derechos de autor sin autorización está expresamente prohibido en la mayoría de los países y puede llevar a sanciones económicas o incluso penales.

Alternativas legales para ver el Mundial 2026 online

Frente a estos riesgos, la recomendación es optar siempre por plataformas oficiales que cuenten con los derechos de transmisión. Las alternativas varían según el país y los acuerdos vigentes, pero existen múltiples opciones seguras para ver los partidos del Mundial 2026.

Una familia mira un partido de fútbol en TV. Se ven las espaldas de dos adultos y dos niños en un sofá; los adultos tienen los puños cerrados, mostrando tensión.
Las alternativas legales para ver el Mundial 2026 online incluyen ESPN, Disney+ y servicios autorizados como TyC Sports, DGO, Flow, Telecentro Play y Claro TV. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las alternativas legales se encuentran los canales deportivos tradicionales de televisión por cable y los servicios de streaming autorizados, como ESPN, Disney+, así como señales digitales habilitadas por operadores como TyC Sports, DGO, Flow, Telecentro Play y Claro TV. Estas plataformas ofrecen calidad de transmisión, protección de datos personales y soporte técnico.

En algunos casos, los canales oficiales de YouTube pueden transmitir partidos amistosos o resúmenes, siempre que exista un acuerdo específico.

Es fundamental consultar qué plataforma tiene los derechos de cada encuentro y utilizar únicamente canales oficiales, evitando cualquier opción que prometa fútbol gratis sin respaldo legal.

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