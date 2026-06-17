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Ni romance ni apego: nueva versión de Siri para iPhone hablará como un papá

La renovada Siri promete respuestas útiles y directas, alejándose de la tendencia de otros asistentes

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Siri no buscará generar apego o dependencia, sino ofrecer una interacción clara. Europa Press
Siri no buscará generar apego o dependencia, sino ofrecer una interacción clara. Europa Press

La nueva Siri llega a los iPhone con una consigna clara: no habrá espacio para el romance, el apego emocional ni la complacencia constante que caracteriza a los chatbots actuales. Apple apuesta por un asistente virtual que recuerda más a la actitud de un padre serio y sensato, enfocado en guiar y ayudar, sin buscar agradar a toda costa.

Así, la renovada Siri promete respuestas útiles y directas, alejándose de la tendencia de otros asistentes a comportarse como confidentes o parejas virtuales.

Siri en iPhone: asistente serio y funcional, no amigo ni pareja

La actualización de Siri presentada por Apple en la WWDC 2026 marca un cambio profundo en la relación entre usuario y asistente virtual. Mientras otros chatbots de inteligencia artificial se esmeran en crear la ilusión de una amistad o incluso de una relación romántica, la nueva Siri toma distancia de esa idea.

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La actualización de Siri presentada por Apple en la WWDC 2026 marca un cambio profundo en la relación entre usuario y asistente virtual. APPLE
La actualización de Siri presentada por Apple en la WWDC 2026 marca un cambio profundo en la relación entre usuario y asistente virtual. APPLE

La estrategia de Apple consiste en ofrecer un asistente que actúa como un padre que orienta y resuelve, en vez de buscar agradar o enganchar al usuario a toda costa.

Craig Federighi, vicepresidente sénior de Ingeniería de software en Apple, lo explicó sin rodeos en el podcast Mostly Human. Según Federighi, los asistentes de OpenAI, por ejemplo, tienden a “querer atraparte”, animando a los usuarios a compartir detalles personales para fomentar una conexión casi adictiva. Apple, en cambio, diseñó a Siri para que cumpla una función práctica y profesional, priorizando la ayuda y la eficiencia por encima del entretenimiento o la compañía.

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A diferencia de otros chatbots que pueden incitar a continuar la conversación indefinidamente, Siri se enfocará en brindar respuestas concisas y útiles, dejando en manos del usuario la decisión de seguir o no la interacción. Esta postura recuerda al trato de un padre que responde lo necesario y evita las charlas innecesarias, manteniendo siempre una distancia saludable.

Siri AI no estará disponible para todos los iPhone.
Siri AI no estará disponible para todos los iPhone. (Apple)

El propio Federighi subraya que la nueva Siri no está diseñada para ser pareja ni amigo del usuario. Si alguien intenta interactuar con ella en términos románticos, la respuesta será clara: Siri no está ahí para eso. Esta decisión busca evitar la confusión emocional que puede surgir cuando la inteligencia artificial simula lazos afectivos.

Diferencias entre Siri y otros chatbots de inteligencia artificial

El enfoque de Apple contrasta de forma directa con la propuesta seguida por empresas como OpenAI, especialmente con su modelo ChatGPT y la versión GPT-4o. Estos asistentes fueron retirados brevemente en 2025, provocando frustración entre quienes se habían acostumbrado a un chatbot extremadamente complaciente y dispuesto a convertirse en confidente o pareja virtual.

Greg Joswiak, vicepresidente sénior de Marketing mundial de Apple, reforzó el mensaje de su colega al afirmar que el propósito de Siri es ayudar, no retener al usuario en una conversación sin fin. Mientras otras compañías centran su modelo de negocio en la captación y permanencia del usuario, Apple se distingue por priorizar la utilidad y la autonomía del cliente.

El enfoque de Apple contrasta de forma directa con la propuesta seguida por empresas como OpenAI. REUTERS/Robert Galbraith
El enfoque de Apple contrasta de forma directa con la propuesta seguida por empresas como OpenAI. REUTERS/Robert Galbraith

Siri, en su nueva versión, responde de manera directa y deja en manos del usuario la continuación o cierre de la charla. Esta característica refuerza la analogía con la figura paterna: la asistencia está disponible, pero no se busca crear dependencia emocional ni simular una relación personal.

Innovaciones en IA: honestidad y transparencia en asistentes virtuales

El debate sobre el papel emocional de los asistentes virtuales no es exclusivo de Apple. Anthropic, con su chatbot Claude, también ha trabajado en dotar a su inteligencia artificial de mayor honestidad y capacidad para reconocer errores o incongruencias. Esta evolución culminó con el lanzamiento de Claude Opus 4.7, acompañado de una “Constitución” renovada que define los valores y límites éticos del modelo.

La honestidad y transparencia que Anthropic promueve en su asistente reflejan una preocupación creciente por el efecto que los chatbots pueden tener en las emociones y hábitos de los usuarios. Los avances en reconocimiento de errores y la admisión de fallos buscan reforzar la confianza sin fomentar la ilusión de una relación personal.

Apple coincide en este punto: Siri no buscará generar apego o dependencia, sino ofrecer una interacción clara, respetuosa y enfocada en el bienestar y la autonomía del usuario. La experiencia de conversación natural se emplea para mejorar la comprensión y la utilidad, nunca para simular sentimientos o lazos afectivos.

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