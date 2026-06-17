Quién es Esteban Rossi Colombo, el acusado que no asistió al juicio por Loan y apareció por zoom tras ser declarado en rebeldía

El psicólogo integra el grupo de los presuntos “asesores” de la Fundación Lucio Dupuy acusados de entorpecer la investigación

Esteban Federico Rossi Colombo pasó, en pocas horas, de estar declarado en rebeldía a participar por videoconferencia en la primera audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña. El psicólogo de 43 años, acusado de integrar el grupo que decía representar a la Fundación Lucio Dupuy, faltó al inicio del debate oral, lo que motivó una orden de detención en su contra. Sin embargo, más tarde apareció por Zoom, explicó que no había viajado por falta de dinero y logró que el tribunal revocara la medida.

Rossi Colombo vive en San Miguel de Tucumán y ya había estado detenido en el marco de esta causa. Actualmente transita el proceso en libertad. Según la acusación, integró el grupo que desembarcó en 9 de Julio pocos días después de la desaparición de Loan bajo la supuesta representación de la ONG y participó de distintas actividades vinculadas al caso durante las primeras semanas de la investigación.

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Entre los hechos que se le atribuyen figura su participación en la denominada “reconstrucción particular” de la desaparición realizada el 3 de julio de 2024 en el paraje El Algarrobal junto a otros integrantes del grupo y familiares del niño. Aquella puesta en escena quedó luego bajo sospecha judicial y pasó a formar parte de la acusación fiscal.

Laudelina Peña y Mónica Millapi van hacia el naranjal. Delante de ellas, se ven niños, pero no llega a verse si uno es Loan

A diferencia de Nicolás Soria, Elizabeth Cutaia y Alan Cañete, Rossi Colombo no está señalado como uno de los dirigentes de la organización. Sin embargo, la acusación sostiene que formó parte de la estructura que operó en Corrientes bajo el nombre de la Fundación Lucio Dupuy y que habría retenido a menores de edad y familiares de Loan en el hotel “Despertar del Iberá” mientras avanzaba la investigación.

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De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, los integrantes de ese grupo habrían restringido la libertad de esas personas e influido sobre sus declaraciones. Para la fiscalía, esas maniobras tuvieron como finalidad “frustrar, entorpecer o alterar el curso de la investigación” por la desaparición del niño.

La situación procesal de Rossi Colombo también presenta particularidades. La acusación sostiene que incurrió en falso testimonio durante una declaración prestada ante la Justicia el 11 de septiembre de 2024. Según el requerimiento, el psicólogo habría incurrido en “diversas contradicciones sobre el mismo tema” a lo largo de esa audiencia pese a encontrarse bajo juramento de decir verdad.

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Los momentos clave desde la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes el 13 de junio de 2024 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la fiscalía le atribuye haber divulgado información obtenida durante su intervención profesional con menores vinculados a la causa. El requerimiento sostiene que, “en razón de su profesión de psicólogo”, tomó conocimiento de datos reservados y posteriormente los difundió públicamente, pese a que esa información podía afectar a niños que aparecían como potenciales testigos del expediente.

Por esos hechos, Rossi Colombo llegó a juicio acusado de privación ilegítima de la libertad, estafa y encubrimiento junto al resto del denominado grupo del hotel. Además enfrenta cargos por falso testimonio, violación de secretos profesionales y ejercicio irregular de la psicología en Corrientes, ya que la fiscalía sostiene que no contaba con habilitación para desempeñarse profesionalmente en esa provincia.

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Uno por uno, los 17 imputados del caso

La ausencia de Rossi Colombo en la audiencia inaugural generó uno de los principales contratiempos de la jornada. Al no presentarse al inicio del debate, el Tribunal Oral Federal de Corrientes lo declaró en rebeldía y ordenó su detención. Sin embargo, horas después compareció por videoconferencia desde Tucumán y explicó que no había viajado por problemas económicos.

Su presentación abrió una discusión entre las defensas y la fiscalía acerca de quién debía asumir su representación legal. En un primer momento, el abogado cordobés Segundo Delgado se presentó como su nuevo defensor y solicitó tiempo para interiorizarse de la causa. Pero el planteo fue rechazado por el tribunal.

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También fue descartada la posibilidad de que lo representara Martín Leiro, defensor de Alan Cañete, otro de los imputados en el mismo expediente. La fiscalía se opuso al entender que podían existir intereses contrapuestos, ya que Cañete fue quien convocó a Rossi Colombo para sumarse al grupo que desembarcó en Corrientes durante la investigación.

Finalmente, los jueces dejaron sin efecto la orden de detención y resolvieron que el psicólogo continuara formando parte del juicio. Durante el resto de la audiencia fue asistido de manera provisoria por la defensora Mirta Pellegrini, mientras que a partir de la próxima jornada quedará bajo la representación de la defensora oficial Juliana Machado.

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