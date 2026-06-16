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Marta Fort mostró su look para ver el debut de Argentina en Kansas: “Todo por la Scaloneta”

La hija del empresario chocolatero compartió el detrás de escena de su viaje a Estados Unidos y el outfit que eligió para ir al estadio

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El look de Marta Fort para el debut de Argentina ante Argelia

Con la cuenta regresiva en marcha, miles de hinchas argentinos se preparan para el debut de La Scaloneta ante Argelia. En ese marco, Marta Fort mostró su entusiasmo por el partido y el detrás de escena de su viaje a Kansas. Fiel a su estilo, la empresaria impactó a sus seguidores al compartir su brillante outfut para el debut argentino en el Mundial 2026.

Mi remera argentina con brillos”, escribió la joven en su cuenta de Instagram en la que posaba con su camiseta frente al espejo. En la imagen, la influencer llevaba una remera corta de la selección de fútbol de Argentina con las clásicas franjas celestes y blancas, el escudo dorado de la FIFA en el centro del pecho y brillos. La joven combinaba la prenda deportiva con un short de jean azul claro de tiro bajo y acabado deshilachado en los bordes. Su pelo era largo, rubio y estaba peinado suelto. Lucía un maquillaje definido en ojos y labios, y llevaba las uñas pintadas celeste y blanco, en tonos claros y metalizados.

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Horas después, Marta compartió una story en la que se grabó hablando ante la cámara: “Yendo al estadio, vamos a hacer un poco de notas. Este es el outfit de hoy”. Acto seguido, la joven mostró que, al look anterior, le agregó un chaleco en tela de jean con dibujos bordados de flores de colores. Luego, Fort continuó relatando: “El auto nos tiene que dejar acá porque todo eso es un quilombo de gente. Al chofer no lo dejan pasar. Habrá que caminar todo eso que ven allá hasta el estadio”.

Por último, fiel a su estilo, Fort publicó un video en su Instagram bromeando sobre su poco conocimiento futbolístico. “Como me siento viniendo a Kansas sin saber nada de fútbol”, escribió la joven en su publicación en la cual se la veía bailando en el baño mientras sonaba un audio de Martín Cirio diciendo: “Argentina, Argentina, te apoyamos desde acá, esta hinchada es muy quilombera, vamos Argentina a ganar”.

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La hija de Ricardo Fort compartió el detrás de escena de su viaje a Estados Unidos

Días atrás, luego de confirmar que viajaría al Mundial, la joven compartió una impactante sesión de fotos. En la primera imagen, Marta lucía una camiseta con los colores celeste y blanco, propia de la selección argentina, anudada en el centro. Encima, luce un chaleco corto de peluche blanco que añade textura al conjunto. Viste una minifalda plisada en tono blanco y sandalias negras de tacón bajo con adorno metálico en la parte frontal.

Como accesorio, la joven portaba un bolso dorado de tamaño pequeño con asa de cadena y un accesorio de peluche naranja. Como complemento, llevaba un collar dorado de flecos largos que caía sobre el pecho. Su pelo estaba recogido en una coleta baja con raya al medio y el maquillaje es de acabado prolijo, con labios nude y mirada definida. La influencer apoyaba una pierna sobre una pelota de fútbol blanco con detalles azules y verdes.

En otra de las fotos se observa un particular detalle, el escudo de la camiseta de Marta es el mismo que lucía Argentina en el Mundial de México ‘86. Aquel certamen terminó con la conquista celeste y blanca y Diego Maradona levantando la copa.

El look de Marta Fort para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026
El look de Marta Fort para ver el debut de Argentina en el Mundial 2026 (Instagram)

Junto al posteo, Fort compartió su emoción por acompañar a la Selección de Messi: “Voy a estar haciendo base en Miami para vivir y contarles de cerca todo lo que pase durante estas semanas: la pasión argentina, los hinchas, los festejos y toda la locura mundialista”.

En su descripción, Marta resaltó el hecho de mostrar en detalle una ciudad que conoce como la palma de su mano. “También les voy a mostrar una ciudad que conozco y quiero muchísimo, con planes, experiencias y mucha diversión entre partido y partido. Nos vemos en Miami”, escribió la joven, anunciado que se sumaría a la programación de Blender para el Mundial.

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