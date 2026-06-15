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Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

La edición Sing-Along será uno de los contenidos que encabezará este especial

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Guerreras K pop
Netflix celebrará el primer aniversario de Las guerreras K-pop con eventos globales, sorpresas y experiencias exclusivas para la comunidad de HUNTR/X. (Netflix)

Netflix se prepara para celebrar el primer aniversario de Las Guerreras K-pop con una agenda repleta de eventos, sorpresas y experiencias exclusivas para la comunidad global de seguidores de HUNTR/X, incluyendo una transmisión de nueve horas en TikTok.

Lo que comenzó hace un año como una película de animación de estreno limitado, se transformó en un fenómeno cultural que batió récords en la plataforma y arrasó tanto en los Oscar como en los Grammy. Ahora, el 20 de junio, la plataforma planea dar un nuevo golpe de efecto con una celebración que trasciende la pantalla.

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Cómo será la transmisión global de nueve horas en TikTok

El plato fuerte de la celebración será una transmisión mundial de nueve horas a través de la cuenta oficial de Netflix en TikTok. Este evento, programado para el 20 de junio, permitirá a los seguidores disfrutar de varias versiones de la película, incluyendo la original, la edición Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño.

Así, cualquier fan podrá sumarse en cualquier momento del día y compartir la experiencia en tiempo real con otros espectadores de todo el mundo.

Netflix anuncia la secuela de K-pop Demon Hunters
La maratón en TikTok ofrecerá la película original, la edición Sing-Along, el doblaje coreano y la versión en portugués brasileño. (Netflix)

Durante la maratón, la plataforma ofrecerá contenido exclusivo: entrevistas con creadores, miembros del elenco e influencers, así como apariciones sorpresa de seguidores destacados de la franquicia.

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El evento incluirá comentarios en vivo, secuencias inéditas, animatics nunca vistas y momentos especiales creados por la comunidad fan. Además, se desplegarán activaciones y sorpresas a lo largo de la transmisión, lo que promete mantener la atención y participación constante de los usuarios.

Ediciones especiales y merchandising exclusivo de las Guerreras K-pop

La celebración del aniversario no se limita a lo digital. Netflix ha lanzado una edición especial en vinilo y CD de la banda sonora de KPop Demon Hunters: Soundtrack from the Netflix Film. Esta edición incluye cuatro temas inéditos que nunca antes habían estado disponibles en formato físico, lo que suma atractivo para los coleccionistas y seguidores más fieles.

Entre los extras se encuentran calcomanías chibi y tarjetas fotográficas holográficas coleccionables, elementos diseñados para reforzar el vínculo afectivo de los fans con el universo de HUNTR/X. El lanzamiento busca capitalizar el éxito de las canciones de la película, que dominaron plataformas musicales durante meses y se convirtieron en referencia dentro y fuera del k-pop tradicional.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Netflix sumará entrevistas con creadores, elenco e influencers, además de comentarios en vivo, secuencias inéditas y animatics de Las guerreras K-pop. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las Guerreras K-Pop llegan a los escenarios

Como parte de la expansión del universo de HUNTR/X, Netflix y AEG Presents han anunciado el lanzamiento de una gira mundial oficial inspirada en la película. Este tour, del que pronto se conocerán fechas y ciudades, promete llevar a los escenarios elementos de la historia y el espectáculo visual de la cinta, en una experiencia mucho más ambiciosa que un concierto tradicional.

Aunque todavía no se han revelado detalles concretos sobre el formato o los contenidos del espectáculo, los interesados ya pueden registrarse para acceder a la preventa de entradas y recibir información prioritaria en cuanto se anuncien las sedes y los horarios.

La expectativa es máxima, pues la gira busca trasladar la magia de la animación al mundo real, combinando actuaciones musicales, coreografías y efectos en vivo que evocan el espíritu de la película.

K-Pop: Demon Hunters estará disponible exclusivamente en Netflix a partir del 20 de junio de 2025.
Netflix y AEG Presents anunciaron una gira mundial oficial inspirada en Las guerreras K-pop y habilitaron el registro para la preventa de entradas. (Netflix)

Además, Netflix ha organizado proyecciones especiales de aniversario en cines de Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido, Irlanda, Alemania, Austria, Países Bajos, Bélgica, Polonia, Noruega, Suecia, Dinamarca e Israel.

En Estados Unidos, varias ciudades acogerán proyecciones gratuitas al aire libre, invitando a familias y seguidores a sumarse a noches de cine bajo las estrellas en espacios emblemáticos como el Kenley Centennial Amphitheater de Salt Lake City, Honeysuckle Park en Atlanta, Union Square Plaza en San Francisco, Brooklyn Bridge Park en Nueva York y Waterfront Park en San Diego, entre otros.

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