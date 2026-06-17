Estados Unidos emitió una carta de advertencia contra una empresa extranjera por presuntas operaciones con activos expropiados en Cuba (REUTERS/Archivo)

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este martes una nueva acción dentro de su política hacia Cuba al enviar una carta de advertencia a una empresa extranjera que, según Washington, estaría involucrada en operaciones relacionadas con propiedades confiscadas en la isla.

La identidad de la compañía no fue revelada, pero las autoridades estadounidenses señalaron que sus principales ejecutivos podrían quedar expuestos a restricciones migratorias.

La advertencia fue difundida a través de los canales oficiales de la diplomacia estadounidense y forma parte de una estrategia impulsada por la administración de Donald Trump para aumentar la presión sobre personas y empresas que, de acuerdo con Washington, se benefician de activos expropiados a ciudadanos estadounidenses tras la revolución cubana.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, respaldó la decisión y envió un mensaje a los involucrados.

“Una visa es un privilegio, no un derecho”, afirmó, al remarcar que Estados Unidos está dispuesto a utilizar herramientas migratorias para penalizar actividades que considere incompatibles con su legislación.

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La comunicación oficial no detalló qué propiedad o activo estaría en el centro de la investigación, ni tampoco precisó la nacionalidad de la empresa señalada. Sin embargo, la advertencia representa una nueva señal de endurecimiento en la política estadounidense hacia Cuba y hacia compañías extranjeras que mantienen negocios con entidades vinculadas al aparato estatal de la isla.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (REUTERS/Archivo)

Presión sobre el sector energético

La medida llega pocos días después de otra decisión adoptada por Washington contra la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), encargada de actividades de exploración, refinación y comercialización de hidrocarburos en Cuba.

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El pasado 11 de junio, Estados Unidos incorporó a Cupet a su lista de entidades sancionadas. Según el Departamento de Estado, la compañía controla activos que habrían sido “expropiados ilegalmente a propietarios estadounidenses”.

Las sanciones coincidieron con la polémica generada por un proyecto para exportar combustible hacia Cuba desde Estados Unidos. En ese contexto, las autoridades estadounidenses aclararon que no habían autorizado ninguna licencia que permitiera sortear las restricciones vigentes para el envío de petróleo a la isla.

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Rubio sostuvo entonces que “la energía ha sido utilizada durante mucho tiempo por el gobierno comunista de Cuba como un arma”, y acusó al régimen cubano de emplear esos recursos para fortalecer estructuras de poder y control interno.

El endurecimiento de las medidas también tuvo repercusiones a nivel local en Estados Unidos. Días atrás, el condado de Miami-Dade revocó la autorización comercial de Vanguard Energy, una empresa radicada en el sur de Florida que buscaba concretar exportaciones de combustible hacia Cuba.

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Estados Unidos incorporó a Cupet a su lista de entidades sancionadas (REUTERS/Archivo)

La decisión fue anunciada por el recaudador de impuestos del condado, Dariel Fernández, quien informó que la compañía perdió la licencia necesaria para operar en esa jurisdicción.

Según las autoridades locales, la medida estuvo vinculada a los planes de la empresa de participar en operaciones relacionadas con el suministro de combustible a la isla en momentos en que Washington incrementa las restricciones económicas y financieras.

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La advertencia emitida este martes se suma a una serie de acciones adoptadas en los últimos meses por la administración Trump. Además de las sanciones contra Cupet, Washington amplió restricciones contra funcionarios y familiares de dirigentes de la dictadura cubana, al tiempo que mantiene investigaciones y procesos vinculados a hechos ocurridos durante las últimas décadas.

Las sanciones estadounidenses implican bloqueos de activos bajo jurisdicción norteamericana y limitaciones para realizar operaciones financieras o comerciales con entidades y personas designadas.

La Casa Blanca sostiene que estas medidas buscan aumentar la presión sobre las estructuras de poder de la isla y desalentar la participación de actores extranjeros en negocios vinculados a bienes considerados objeto de reclamaciones por parte de ciudadanos estadounidenses.

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(Con información de EFE)