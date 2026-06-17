El Salvador

El Salvador reporta 10,636 accidentes viales hasta la mitad de junio de 2026

Las estadísticas del Observatorio Nacional de Seguridad Vial consignaron 7,248 heridos y 674 muertes entre el 1 de enero y el 15 de junio, con aumentos frente a 2025

Guardar
Google icon
Registraron 10.636 siniestros viales y 674 muertos en el primer semestre de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)
Registraron 10.636 siniestros viales y 674 muertos en el primer semestre de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Desde el 1 de enero hasta el 15 de junio de 2026, el país registró 10,636 accidentes viales, con 7,248 lesionados y 674 fallecidos, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El balance semestral mostró un aumento frente al mismo período de 2025 en los principales indicadores.

El desglose por causas ubicó a la distracción del conductor como el motivo más frecuente, con 2,590 casos. Le siguieron invadir carril con 2.090 incidentes, no guardar distancia reglamentaria con 1,301, no respetar señales de tránsito con 1.281 y velocidad excesiva con 648.

Al analizar el comportamiento semanal, los datos mostraron que los días laborables concentraron la mayor cantidad de siniestros, especialmente los viernes, con picos de hasta 1.144 colisiones. Los domingos, aunque presentaron menos colisiones, con 880, registraron 284 choques y 43 vuelcos.

PUBLICIDAD

Tipos de siniestros y gravedad de los casos

El informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial detalló la distribución de los siniestros por tipo: colisiones (36,5%), choques (17,36%), vuelcos (5,64%), atropellos (35,16%) y otras características especiales (5,34%). Este último grupo incluyó caídas de pasajeros en movimiento, incidentes por derrame de aceite o caída de objetos y hechos provocados por semovientes en la vía.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 7.248 lesionados y un alza frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Onasevi)
El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 7.248 lesionados y un alza frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Onasevi)

En cuanto a la gravedad de las consecuencias, la mayoría de los fallecidos correspondió a adultos en edad productiva, con 215 muertes por colisión, 102 por choque y 113 por atropello. Los menores también figuraron en la estadística, con 12 fallecimientos por colisión y ocho por choque. Los adultos mayores aparecieron con 19 víctimas fatales en colisiones y siete en atropellos.

PUBLICIDAD

Las causas de fallecimientos en siniestros viales también se concentraron en la distracción del conductor con 227 casos, velocidad excesiva con 163, invadir carril con 94 y falta de experiencia con 49, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Departamentos con más casos

La distribución geográfica mostró que San Salvador encabezó la lista de departamentos con más siniestros viales, con 3.571, seguido de La Libertad, con 1.533, y Santa Ana, con 1.199. Estos territorios también reportaron las mayores cifras de lesionados y fallecidos.

En contraste, departamentos como Cabañas y San Vicente reportaron cifras más bajas, aunque con variaciones interanuales en alza en algunos casos.

Por departamentos, el informe destacó que San Salvador registró el mayor incremento absoluto de accidentes, con 366 más que en 2025, seguido por Santa Ana, con 298, y San Miguel, con 99. Además, esos tres departamentos también encabezaron la lista de variaciones en número de lesionados y fallecidos frente al año anterior.

Motociclistas, peatones y ciclistas

El organismo estatal desglosó el impacto humano del periodo, con predominio de adultos en edad productiva entre las víctimas. Además, el reporte identifica patrones por día y territorio, con repuntes en zonas urbanas del país. (Foto cortesía Cruz Verde)
El organismo estatal desglosó el impacto humano del periodo, con predominio de adultos en edad productiva entre las víctimas. Además, el reporte identifica patrones por día y territorio, con repuntes en zonas urbanas del país. (Foto cortesía Cruz Verde)

El balance de fallecidos por usuario vulnerable señaló que los motociclistas constituyeron el grupo más afectado, con 295 víctimas fatales, seguidos de peatones, con 237, y ciclistas, con 17.

Esta situación se alineó con el aumento de siniestros de motocicleta, que en 2026 sumaron 2,586 casos frente a los 1,976 registrados en 2025, un alza del 31%. Los lesionados en motocicleta subieron 34% y los fallecidos 43%, al pasar de 208 a 298.

Según el informe de la Policía Nacional Civil, la distracción del conductor e invadir carril fueron las principales causas de estos accidentes, con 577 y 356 incidentes, respectivamente.

Temas Relacionados

Seguridad vialSan SalvadorAccidentes de tránsitoMotociclistasEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Héctor Benjamín Valerio, afirmó que las autoridades mantienen bajo control la comunidad de Rigores, en Trujillo, Colón, escenario de la masacre que dejó 20 personas asesinadas el pasado mes de mayo.

Fuerzas Armadas de Honduras aseguran control total de Rigores tras masacre que dejó 20 muertos

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

La serie conmemorativa se presentó junto con el Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el marco del centenario y de la cita prevista del 24 de julio al 8 de agosto de 2026

El Instituto Postal Dominicano pone en circulación los sellos oficiales de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

La 12° adjudicación minera fue publicada en La Gaceta, favorece a Sierra Dorada Mining S.A. con un permiso en Chontales, en su primera autorización para operar en el país

Régimen de Nicaragua otorgó nueva concesión minera de 11,042 hectáreas a una firma china

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

El último informe publicado por el organismo internacional destaca la gravedad de los efectos climáticos y las pérdidas registradas debido a tormentas tropicales que han azotado en los últimos años al país

El Salvador perdió el equivalente al 7.5% del PIB por las tormentas Amanda y Cristóbal en 2020, según informe del PNUD

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

La entidad señaló que el perfil más frecuente incluye labores agrícolas, comercio informal, venta ambulante, mendicidad y trabajo doméstico, con jornadas de más de 12 horas, salarios bajos y riesgos para su bienestar

Guatemala: La PGN identificó a los adolescentes de 14 a 17 años como el grupo más afectado por la explotación económica

TECNO

La prueba de la hoja de papel que revelaría si tu refrigerador está disparando el consumo eléctrico en casa

La prueba de la hoja de papel que revelaría si tu refrigerador está disparando el consumo eléctrico en casa

El valor oculto de tu viejo módem: cinco ideas prácticas para aprovecharlo

Así puedes convertir tus auriculares antiguos en antena de radio FM

Autos eléctricos vs autos de hidrógeno: qué ventajas tiene cada tecnología y a qué usuarios benefician más

Satya Nadella, CEO de Microsoft, propone un modelo humano - IA para que las empresas sean dueñas de su aprendizaje

ENTRETENIMIENTO

Así fue como Ryan Reynolds se convirtió en propietario de un equipo de fútbol

Así fue como Ryan Reynolds se convirtió en propietario de un equipo de fútbol

La vez que Pelé pasó de las canchas de futbol a los sets de cine en Hollywood

“Sabía que quería hacer algo icónico, pero no tenía idea de si funcionaría”, afirmó Curry Barker sobre Obsesión

La magia de ‘Kiki: entregas a domicilio’ vuelve con una serie live-action

Clases universitarias con Cate Blanchett: la estrella de Hollywood dará cátedra en Oxford

MUNDO

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio

Brasil y Japón anunciaron el inicio de negociaciones para un acuerdo comercial entre el Mercosur y Tokio

El papa León XIV respaldó el memorándum entre Estados Unidos e Irán

El litio se vuelve estratégico y cinco países lideran las reservas: por qué puede cambiar con el tiempo

Estados Unidos adopta la táctica iraní de trasvases clandestinos de petróleo para mantener el flujo energético del Golfo

Estados Unidos afirma haber defendido buques sin señal en el Estrecho de Ormuz contra amenazas frecuentes