El Salvador reporta 10,636 accidentes viales hasta la mitad de junio de 2026

Registraron 10.636 siniestros viales y 674 muertos en el primer semestre de 2026 (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Desde el 1 de enero hasta el 15 de junio de 2026, el país registró 10,636 accidentes viales, con 7,248 lesionados y 674 fallecidos, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. El balance semestral mostró un aumento frente al mismo período de 2025 en los principales indicadores.

El desglose por causas ubicó a la distracción del conductor como el motivo más frecuente, con 2,590 casos. Le siguieron invadir carril con 2.090 incidentes, no guardar distancia reglamentaria con 1,301, no respetar señales de tránsito con 1.281 y velocidad excesiva con 648.

Al analizar el comportamiento semanal, los datos mostraron que los días laborables concentraron la mayor cantidad de siniestros, especialmente los viernes, con picos de hasta 1.144 colisiones. Los domingos, aunque presentaron menos colisiones, con 880, registraron 284 choques y 43 vuelcos.

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Tipos de siniestros y gravedad de los casos

El informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial detalló la distribución de los siniestros por tipo: colisiones (36,5%), choques (17,36%), vuelcos (5,64%), atropellos (35,16%) y otras características especiales (5,34%). Este último grupo incluyó caídas de pasajeros en movimiento, incidentes por derrame de aceite o caída de objetos y hechos provocados por semovientes en la vía.

El Observatorio Nacional de Seguridad Vial reportó 7.248 lesionados y un alza frente al mismo período de 2025. (Foto cortesía Onasevi)

En cuanto a la gravedad de las consecuencias, la mayoría de los fallecidos correspondió a adultos en edad productiva, con 215 muertes por colisión, 102 por choque y 113 por atropello. Los menores también figuraron en la estadística, con 12 fallecimientos por colisión y ocho por choque. Los adultos mayores aparecieron con 19 víctimas fatales en colisiones y siete en atropellos.

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Las causas de fallecimientos en siniestros viales también se concentraron en la distracción del conductor con 227 casos, velocidad excesiva con 163, invadir carril con 94 y falta de experiencia con 49, de acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial.

Departamentos con más casos

La distribución geográfica mostró que San Salvador encabezó la lista de departamentos con más siniestros viales, con 3.571, seguido de La Libertad, con 1.533, y Santa Ana, con 1.199. Estos territorios también reportaron las mayores cifras de lesionados y fallecidos.

En contraste, departamentos como Cabañas y San Vicente reportaron cifras más bajas, aunque con variaciones interanuales en alza en algunos casos.

Por departamentos, el informe destacó que San Salvador registró el mayor incremento absoluto de accidentes, con 366 más que en 2025, seguido por Santa Ana, con 298, y San Miguel, con 99. Además, esos tres departamentos también encabezaron la lista de variaciones en número de lesionados y fallecidos frente al año anterior.

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Motociclistas, peatones y ciclistas

El organismo estatal desglosó el impacto humano del periodo, con predominio de adultos en edad productiva entre las víctimas. Además, el reporte identifica patrones por día y territorio, con repuntes en zonas urbanas del país. (Foto cortesía Cruz Verde)

El balance de fallecidos por usuario vulnerable señaló que los motociclistas constituyeron el grupo más afectado, con 295 víctimas fatales, seguidos de peatones, con 237, y ciclistas, con 17.

Esta situación se alineó con el aumento de siniestros de motocicleta, que en 2026 sumaron 2,586 casos frente a los 1,976 registrados en 2025, un alza del 31%. Los lesionados en motocicleta subieron 34% y los fallecidos 43%, al pasar de 208 a 298.

Según el informe de la Policía Nacional Civil, la distracción del conductor e invadir carril fueron las principales causas de estos accidentes, con 577 y 356 incidentes, respectivamente.

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