El Senado rechazó una resolución para impedir que Trump ordene más ataques contra Irán

La votación en el Senado representó un revés para los demócratas en su intento de obligar a Trump a concluir el conflicto con Irán. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

El Senado, de mayoría republicana, rechazó el martes una resolución para impedir que el presidente Donald Trump ordenara nuevos ataques estadounidenses contra Irán, días después de que ambos países alcanzaran un acuerdo limitado para poner fin a meses de combates e iniciar negociaciones más amplias.

La votación supone un revés para los demócratas en su intento de obligar a Trump a concluir el impopular conflicto, a pesar de que algunos republicanos se han desmarcado de su partido y han votado con los demócratas.

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El Senado aprobó por un estrecho margen una resolución similar sobre poderes de guerra el mes pasado, después de que cuatro republicanos se desmarcaran de su partido y varios otros se ausentaran de la votación. La Cámara de Representantes aprobó su propia resolución este mes para obligar a Trump a poner fin a la guerra.

Sin embargo, la resolución del martes del senador Raphael G. Warnock (demócrata por Georgia) fue rechazada por 48 votos contra 47 en una votación de procedimiento.

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John Thune, líder republicano del Senado, tras el bloqueo de la resolución demócrata sobre Irán. Washington D.C., 16 de junio de 2026. (REUTERS/Annabelle Gordon)

Cuatro senadores republicanos —Susan Collins (Maine), Bill Cassidy (Luisiana), Lisa Murkowski (Alaska) y Rand Paul (Kentucky)— votaron con los demócratas a favor de la resolución. Todos ellos también votaron a favor de la resolución del mes pasado.

Los demócratas necesitaban que al menos un republicano más cambiara su voto el jueves para aprobar la resolución, ya que un demócrata, el senador John Fetterman (Pensilvania), se opuso.

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Cinco senadores —Bernie Sanders (independiente por Vermont), Josh Hawley (republicano por Misuri), Mitch McConnell (republicano por Kentucky), Cory Booker (demócrata por Nueva Jersey) y Michael Bennet (demócrata por Colorado)— no estuvieron presentes en la votación, pero su ausencia no fue determinante.

Si todos hubieran votado como lo hicieron en resoluciones anteriores, la resolución del martes habría fracasado por 50 votos a favor y 50 en contra.

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El Senado aún puede debatir la resolución sobre poderes de guerra que avanzó el mes pasado, presentada por el senador Tim Kaine (demócrata por Virginia). El líder de la minoría en el Senado, Charles E. Schumer (demócrata por Nueva York), indicó que consideraba la votación del martes como una prueba, ya que los demócratas intentan convencer a suficientes senadores republicanos para aprobar la resolución de Kaine.

“Estamos intentando que algunos republicanos más voten a favor de la resolución de Kaine para poder seguir adelante”, declaró Schumer a la prensa. “Nos falta uno”.

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Donald Trump, cuyo veto haría casi imposible que el Congreso le impida ordenar nuevos ataques contra Irán. (EP)

Los demócratas han forzado repetidas votaciones sobre resoluciones similares en ambas cámaras desde el inicio del conflicto, ganando poco a poco más apoyo republicano.

La Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, la ley que los demócratas utilizaron para forzar la votación, exige a los presidentes retirar las fuerzas estadounidenses de cualquier conflicto no autorizado por el Congreso en un plazo de 60 días. Trump cumplió el plazo el 1 de mayo, pero lo eludió argumentando que las hostilidades habían terminado cuando entró en vigor un alto el fuego en abril.

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Los obstáculos para que el Congreso impida a Trump ordenar nuevos ataques contra Irán son considerables.

Ambas cámaras tendrían que aprobar la resolución de Kaine antes de que llegara al despacho de Trump. Es casi seguro que Trump la vetaría, lo que obligaría al Senado y a la Cámara de Representantes a anular su veto con una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para que la resolución entrara en vigor. Ninguna resolución sobre poderes de guerra ha logrado jamás superar un veto.

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(c) 2026 , The Washington Post