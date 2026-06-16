Moria Casán arremetió contra Andrea del Boca por su papel en Gran Hermano: “Es la mayor decadencia que vi en mi vida”

La One le dedicó fuertes frases a la actriz por su paso en Gran Hermano (Video: Se picó)

Siempre con su lengua karateka, Moria Casán sorprendió con una crítica demoledora hacia la participación de Andrea del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de Telefe que reúne a figuras históricas del espectáculo argentino. La declaración se produjo durante su paso por el ciclo Se picó, emitido por el canal de streaming República Z, donde Kennys Palacios —exparticipante de la actual temporada y aliado de Andrea dentro de la casa— invitó a la diva a opinar sobre una de las concursantes más observadas del formato.

Consultada sobre cómo percibía el desempeño de la actriz de Perla negra y Celeste siempre Celeste en el reality, la conductora fue categórica. “La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida”, disparó frente a la risa del conductor. Aclaró que su observación no se refería a un aspecto físico, sino a lo que definió como una “dejadez de aspecto”.

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“La veo en la mayor decadencia que vi en mi vida”, disparó Moria Casán contra Andrea del Boca

La capocómica diferenció entre presentarse sin maquillaje o con un look descontracturado y la imagen con la que aparece dentro de la casa. “Vos podés estar con la cara lavada, podés estar sin makeup, podés estar como se te cante porque ahí son cien días", aseguró. “No puedo creer que se ponga... No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”, analizó, filosa.

Casán también reparó en detalles del atuendo de la actriz: “Me sorprende que se ponga un coso de plástico en la cabeza”. Esa referencia a los accesorios utilizados por Andrea dentro de la casa marcó el tono irónico de su crítica.

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Gastón Trezeguet, conductor del ciclo, sugirió que la actitud de Andrea del Boca —más relajada y despojada en su imagen— podía formar parte de una estrategia para empatizar con el público. Sin embargo, Moria negó esa posibilidad: “No le creo el personaje de relajada”, sentenció.

"No sé si hace un personaje como para parecer más natural, que yo no me lo creo”, disparó La One contra la actriz

Cuando Trezeguet planteó si el look de Andrea podía acercarla a un segmento popular, la conductora fue tajante: “Empatizar con la señora del batón, el plástico y el rulero en la cabeza no existe más, mi amor, aunque no tenga un rulero en la cabeza. Las ‘doña Rosa’ están ahora trabajando en la calle”.

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La artista remató su análisis con una observación sobre el cambio de hábitos entre las mujeres argentinas: “Las ‘doña Rosa’ usan uñas postizas y pestañas postizas más grande que yo”. La frase subrayó el contraste entre la imagen que proyecta Andrea y la realidad de las mujeres a las que, según Casán, busca representar.

La disputa entre Moria Casán y Andrea del Boca se encendió con el debut de Del Boca en Gran Hermano: Generación Dorada. Al ingresar al reality, Del Boca protagonizó una fuerte pelea con Yanina Zilli, exvedette y amiga de La One. “Entre vedettes hay una manera de discutir que no es mi estilo de carrera artística”, aseguró, dentro del programa.

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Moria ya le había dedicado punzantes frases a Andrea del Boca: "Es una doña con olor a sopa"

En su programa, Casán le respondió con todo: “Las palabras de la protagonista de Celeste siempre Celeste tienen algo de naftalina”, lanzó. “No hay nada más fuerte que una vedette, que debe enfrentarse a la cosificación y plantarse en escena con presencia propia”. Moria comparó ambas profesiones y defendió el trabajo con el que comenzó en los escenarios. “Una actriz cuenta con un texto, mientras que una vedette sale al escenario como Dios la trajo al mundo, con tacos y plumas, buscando ser sujeto y no objeto”.

“Cuando Andrea atravesó un juicio y ningún abogado quería tomar el caso, me llamó para pedirme ayuda. A mí, a una vedette de las que ahora discriminás’”, se despachó, molesta para terminar llamándola una “doña con olor a sopa” que antes de hablar de una vedette debería “lavarse la boca”.

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