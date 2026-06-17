Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

Ángela Torres habló de su debut como jurado en Popstars

En una mezcla de nostalgia, emoción y ansiedad, el equipo de Popstars (Telefe) se prepara para un regreso estelar a la pantalla. En ese marco, Ángela Torres palpitó su estreno como jurado del programa y contó sus sensaciones por ser parte del esperado ciclo.

Si bien no se conoce una fecha exacta, Torres ya vive la previa del programa en carne propia. Así las cosas, a horas del partido de Argentina contra Argelia, la cantante habló de su rol en el programa tras ser consultada por Marley. “¿Vos vas a estar también en Popstars?”, le preguntó el conductor a la artista. Con suma emoción, la joven respondió: “Sí, gordo, ¿lo vamos a decir? ¿Lo vamos a contar?”.

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Luego, el conductor se refirió al último programa del que participó Torres con un formato similar: “Has ganado Tu cara me suena también en Telefe”. Con una sonrisa en su cara, Ángela afirmó: “Sí. Los mejores recuerdos de ese programa, lo que me he divertido en ese programa. Vuelven a hacer Tu cara me suena y no me llaman: se pudre el rancho mal. Yo fui la última edición, ¿o no?”.

Continuando con la charla, Marley se refirió a la posibilidad de incluir a Marcos Giles, novio de Ángela, en una instancia del ciclo. “Ponele que me llaman a mí para hacer un personaje y lo llamo a él para que hagamos un dúo”, comentó Torres en referencia a la chance de cantar con su pareja.

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Ángela Torres será una de las jurados en Popstars

Para cerrar, la joven expresó sus sensaciones: “Lo de Popstar, impresionante. No lo puedo creer. Estoy demasiado contenta. Siento que me voy a divertir mucho. Y también siento que va a ser muy especial, porque yo soy muy maricona para esas cosas, como que siempre ando llorando. Cuando miro La voz Argentina también. Imaginate que son chicas que sueñan con lo mismo que sueño yo. Entonces, va a haber ahí como una cosa que va a ser sincera. Con mucha ilusión y con muchas ganas de descubrirme en ese rol, porque es la primera vez que voy a cumplir ese”.

Ángela Torres, Nicki Nicole y el productor musical mexicano Carlos García serán quienes evalúen a las participantes. El anuncio se realizó durante un evento encabezado por Nico Vázquez, conductor del ciclo, junto a Sofía Gonet “La Reini”, quien cumplirá el rol de host digital.

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La producción resaltó la trayectoria y el peso de los integrantes del jurado en el ámbito artístico. Nicki Nicole, reconocida por su influencia en la música argentina y éxitos como “Wapo traketero” y “Mamichula”, aportará su experiencia como referente de la nueva generación de la música urbana. Ángela Torres sumará su recorrido tanto en la actuación como en la música. Por su parte, Carlos García, vicepresidente de Sony Music México, brindará su visión desde la perspectiva de la producción internacional.

Según la producción, la elección de estos jurados responde al objetivo de descubrir nuevas figuras del pop nacional mediante una competencia televisiva. Cada uno tendrá la tarea de acompañar, evaluar y definir quiénes seguirán avanzando en el certamen.

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Telefe comenzó a mostrar las primeras imágenes del conductor (Video: Telefe)

El reality, que regresa con un formato renovado y presencia multiplataforma, mantiene la premisa de formar un grupo musical a partir de jóvenes talentos. En esta edición, el programa sumará contenido exclusivo en Disney+, donde se mostrarán escenas del backstage y los ensayos. El segmento Mucho más Popstars ofrecerá material adicional sobre la convivencia y el trabajo cotidiano de las participantes.

La confirmación del jurado marca el regreso de un formato emblemático para la televisión argentina y anticipa una edición atravesada por la diversidad de estilos y generaciones. Con los castings habilitados desde marzo, el ciclo buscará repetir el fenómeno de agrupaciones como Bandana y Mambrú, surgidas de Popstars durante sus temporadas de 2001 y 2002.

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Bandana alcanzó logros que modificaron el panorama del pop argentino. El grupo, formado a partir del programa, realizó 150 funciones en el Teatro Gran Rex en 2002, una cifra sin precedentes para artistas nacionales. En ese período, vendieron 3 millones de discos en tres años y medio, con su debut certificado como Cuádruple Disco de Platino tras superar las 210 mil unidades vendidas, y cosecharon siete discos de platino con sus diferentes lanzamientos.

Además de conquistar Buenos Aires, Bandana llenó estadios como el de Vélez Sarsfield y llevó su música a Estados Unidos, España y Sudamérica, consolidándose como referentes de una generación. En 2026, a 25 años de su debut, el grupo se presentará en una gira por Argentina y Uruguay.

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Esta nueva edición de Popstars introduce un cambio en su formato original. Mientras las primeras temporadas se desarrollaban como un docu-reality sin conductor y centrado en las audiciones, la versión 2026 incluirá galas en las que las aspirantes mostrarán su talento en presentaciones en vivo.