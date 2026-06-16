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La tecnología vio crecer a Lionel Messi y Diego Maradona: de la tele al celular

El fenómeno global de la televisión y los diarios se mudó a internet y las redes sociales

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La IA analisa qué futbolista argentino es el mejor de todos los tiempos: Lionel Messi o Diego Maradona.
Lionel Messi y Maradona desempeñaron sus carreras en diferentes etapas tecnológicas. (Reuters)

La evolución de la tecnología ha transformado profundamente la manera en que millones de personas consumen el fútbol. Los cambios en los medios de comunicación y en las plataformas digitales han modificado la forma en que las grandes figuras del deporte alcanzan audiencias globales y mantienen el vínculo con sus seguidores.

Las trayectorias de leyendas como Diego Armando Maradona y Lionel Messi reflejan esa transformación. Mientras la carrera del primero estuvo marcada por la televisión abierta, la radio y los periódicos impresos, la del actual capitán argentino se ha desarrollado en un entorno dominado por internet, las redes sociales y los servicios de streaming, que permiten acceder a imágenes y contenidos en tiempo real desde prácticamente cualquier dispositivo.

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Lionel Messi y Diego Maradona
Lionel Messi y Diego Maradona son considerados leyendas del fútbol mundial.

Maradona se convirtió en un ícono en la era de la televisión y los periódicos

La carrera de Diego Armando Maradona se desarrolló principalmente durante las décadas de 1980 y 1990, cuando la televisión abierta, la radio y los diarios impresos eran los principales medios para acceder a la información deportiva.

En ese contexto, millones de personas seguían los partidos a través de una única transmisión televisiva y las jugadas más importantes eran reproducidas posteriormente en los noticieros o publicadas en las portadas de los periódicos.

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La ausencia de internet y de dispositivos móviles hacía que los grandes eventos deportivos se vivieran de forma colectiva. Las familias se reunían frente al televisor y las imágenes de los partidos quedaban registradas en formatos que hoy forman parte de los archivos históricos del fútbol.

40 años del debut en México '86
La carrera de Diego Maradona fue cubierta por la televisión, radio y periódicos.

El Mundial de México 1986 es uno de los ejemplos más representativos de cómo la televisión tradicional contribuyó a convertir determinados momentos deportivos en acontecimientos globales.

Internet y las redes sociales acompañaron la carrera de Messi

La trayectoria de Lionel Messi coincidió con la expansión de internet y la consolidación de las plataformas digitales.

A diferencia de décadas anteriores, las jugadas destacadas comenzaron a difundirse de forma instantánea y dejaron de depender exclusivamente de las transmisiones de televisión.

Actualmente, millones de aficionados pueden ver goles, asistencias y repeticiones en tiempo real a través de redes sociales, aplicaciones móviles y servicios de video.

Instagram, Facebook y X se han convertido en algunas de las principales vías de distribución de contenidos deportivos, permitiendo que las acciones más destacadas se viralicen en cuestión de segundos.

Lionel Messi
La carrera de Leo Messi es seguida de cerca gracias a las redes sociales e internet.

Además, la presencia de Messi en redes sociales ha impulsado nuevas formas de interacción entre los deportistas y sus seguidores, con publicaciones que alcanzan millones de visualizaciones e interacciones en todo el mundo.

Los algoritmos también modificaron el consumo del fútbol

La inteligencia artificial y los algoritmos de recomendación han transformado la manera en que los usuarios acceden a los contenidos deportivos.

En la actualidad, las plataformas digitales personalizan la experiencia de cada persona y muestran videos o noticias relacionados con los equipos y jugadores que siguen con mayor frecuencia.

Esto permite que las jugadas destacadas lleguen de forma automática a millones de usuarios sin necesidad de esperar programas de televisión o resúmenes deportivos.

La difusión de contenidos cortos en formato vertical también ha cambiado los hábitos de consumo y ha dado lugar a nuevas formas de seguir los acontecimientos deportivos.

Un estadio de fútbol iluminado de noche con un balón central de IA, rodeado de gráficos de datos, jugadores holográficos y banderas de varios países.
Con la IA se vive una nueva forma de seguir el fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El streaming abrió una nueva etapa para las competiciones

Las plataformas de transmisión por internet se han convertido en actores fundamentales dentro del negocio del deporte.

Servicios como Apple TV, Disney+ o DAZN han ampliado las opciones para seguir competiciones y equipos desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La expansión del streaming ha permitido que los partidos y los contenidos relacionados con el fútbol lleguen a audiencias globales sin las limitaciones geográficas que existían en décadas anteriores.

Esta transformación también ha modificado las estrategias comerciales de las ligas, los clubes y las empresas tecnológicas.

Hombre de espaldas en un sofá mirando una Smart TV con contenido de fútbol en una sala moderna con iluminación azul. Se ve una bufanda de selección nacional y snacks.
Los servicios de streaming ahora pasan en vivo los partidos de fútbol y todo se puede ver desde cualquier dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tecnología cambió las pantallas, pero no la pasión por el fútbol

Desde las televisiones de tubo y los periódicos impresos hasta los teléfonos inteligentes y las plataformas digitales, las herramientas de comunicación han evolucionado de manera radical en las últimas décadas.

Sin embargo, la popularidad alcanzada por figuras como Diego Maradona y Lionel Messi demuestra que, más allá de los avances tecnológicos, el fútbol continúa siendo uno de los fenómenos culturales y deportivos con mayor capacidad para conectar a millones de personas alrededor del mundo.

La diferencia es que ahora las jugadas históricas pueden ser vistas en cualquier momento, compartidas al instante y conservadas en alta definición, algo que habría sido imposible en la época en la que comenzaron a escribirse algunas de las páginas más recordadas del deporte argentino.

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