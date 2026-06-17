Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking

(Cortesía ASUS)

En la era de la creatividad digital, la búsqueda de herramientas que amplíen los límites del trabajo visual se ha convertido en una prioridad para profesionales que necesitan algo más que potencia y portabilidad. Cada vez más, los creativos visuales, diseñadores y generadores de contenido demandan dispositivos que les permitan combinar precisión de color, espacio multitarea y flujos de trabajo flexibles en un solo equipo.

La tendencia global hacia laptops Copilot+ refleja la necesidad de soluciones que integren inteligencia artificial y capacidades colaborativas nativas, optimizando tanto la productividad como la libertad creativa. La tecnología OLED y la integración de dobles pantallas táctiles abren nuevas posibilidades: desde el retoque de imágenes con un rango cromático profesional, hasta la edición de video en tiempo real o la gestión simultánea de múltiples aplicaciones esenciales.

Pantallas dobles al servicio de la imaginación

A diferencia de los ordenadores portátiles tradicionales, las laptops con doble pantalla representan un salto cualitativo en la experiencia del usuario. Un ejemplo sobresaliente de esta innovación es la ASUS Zenbook DUO, que ofrece dos superficies OLED 3K de 14 pulgadas, ambas táctiles, revolucionando la forma en la que los creativos visuales gestionan sus proyectos. El formato 16:10 maximiza el espacio de trabajo vertical, mientras la resolución 3K de 2,880 x 1,800 píxeles en cada pantalla garantiza una visualización clara y detallada de imágenes y videos de alta resolución.

El brillo HDR de hasta 1,000 nits y la certificación PANTONE Validated aseguran una reproducción fidedigna de los colores, lo que resulta esencial para quienes dependen de la precisión cromática en su día a día. Este estándar, junto con la cobertura del 100% del espacio de color DCI-P3 y la certificación VESA DisplayHDR™ True Black 1000, permite disfrutar de negros profundos y un contraste superior, cualidades valoradas en la postproducción fotográfica y audiovisual.

“La creatividad actual exige herramientas que respondan con inmediatez, precisión y flexibilidad”: esta premisa se refleja en la capacidad de alternar entre modos de uso, ya sea en formato portátil tradicional, doble pantalla horizontal para productividad extendida, modo escritorio vertical para presentaciones o incluso en modalidad compartida para flujos de trabajo colaborativos. En todos estos escenarios, la ASUS Zenbook DUO se posiciona como una aliada confiable para quienes buscan llevar su inspiración al siguiente nivel.

Productividad elevada por IA: el diferencial de las Copilot+ PC

(Cortesía ASUS)

El auge de los flujos de trabajo asistidos por inteligencia artificial marca un antes y un después en la industria creativa. Las PC Copilot+ integran una NPU avanzada capaz de procesar hasta 50 TOPS, permitiendo que aplicaciones como Recall faciliten la recuperación instantánea de información, o que herramientas como Cocreator generen y editen imágenes por IA en tiempo real, directamente en el dispositivo. La ASUS Zenbook DUO destaca en este segmento al potenciar tareas complejas sin sacrificar fluidez ni portabilidad, y aumentando la productividad al siguiente nivel, ahora con IA.

Este nivel de integración ofrece ventajas tangibles: la traducción automática de audio en más de 40 idiomas al inglés mediante Live Captions rompe barreras lingüísticas para equipos globales y creadores de contenido. Además, los gestos inteligentes –como el teclado virtual que aparece con seis dedos o el drag automático de aplicaciones a ambas pantallas– hacen que la interacción sea intuitiva y veloz, eliminando fricciones entre la inspiración y la ejecución. Estos avances se materializan en el flujo de trabajo diario gracias a la arquitectura de la ASUS Zenbook DUO.

Potencia y precisión, sin concesiones

La arquitectura basada en el procesador Intel® Core™ Ultra X9, junto con la tarjeta gráfica Intel® Arc™, dota a la laptop de capacidad suficiente para tareas de renderizado, edición de video 4K y modelado 3D. Los 32 GB de memoria LPDDR5X y el SSD PCIe® 4.0 de hasta 2 TB aseguran que incluso los proyectos más exigentes en términos de recursos se manejen con fluidez, sin retrasos ni limitaciones de espacio.

La autonomía también se adapta al ritmo creativo: hasta 18 horas de uso en modo doble pantalla y hasta 32 horas en pantalla única, lo que permite trabajar durante jornadas completas sin preocuparse por la energía. La conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth® 5.4, junto a puertos Thunderbolt™ 4 y HDMI 2.1, facilitan la integración con ecosistemas creativos, monitores externos y dispositivos periféricos de última generación. Con estas características, la ASUS Zenbook DUO se consolida como una herramienta integral para quienes valoran la potencia y la precisión en cada etapa del proceso creativo.

La portabilidad es un factor clave, y la certificación de durabilidad militar US MIL-STD 810H responde a las necesidades de quienes se desplazan entre estudios, locaciones y espacios colaborativos. El equipo incluye un stylus inalámbrico y una funda protectora, sumando herramientas precisas para ilustradores, diseñadores gráficos y editores que requieren trazos naturales y protección en movimiento.

El valor de una experiencia sin límites

La combinación de doble pantalla OLED, inteligencia artificial integrada y especificaciones de alto rendimiento conforma una propuesta alineada con las tendencias más avanzadas del mercado global. Para el profesional creativo, esto se traduce en libertad de experimentación, precisión visual y una plataforma que acompaña cualquier reto, desde la idea inicial hasta el producto final.

Quienes buscan superar la rutina del multitasking tradicional y adoptar flujos de trabajo realmente innovadores encuentran en las laptops Copilot+ una oportunidad para potenciar su creatividad