Wanda Nara calentó con fotos sexies la previa del debut de Argentina en el Mundial

En una de las fotos, Wanda Nara posó frente a un espejo con la camiseta de la Selección Argentina y un bolso azul (Instagram)

Wanda Nara compartió imágenes sexies en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, donde lució toda su exuberancia en distintos ambientes de su casa. En una de las imágenes que compartió, aparece frente a un espejo con la camiseta de la Selección Argentina y un bolso azul, fusionando sensualidad con apoyo al equipo nacional. “Selfieshhh”, escribió, divertida.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) también aparece tomándose una selfie vistiendo un conjunto deportivo azul con una camiseta ajustada en tono nude y resaltando su figura.

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En otra imagen, la influencer posó en ropa deportiva negra frente a un espejo en un vestidor, sosteniendo un bolso azul en uno de sus baños. También se la ve sentada, tomando mate y usando gafas, con una colección de carteras de diferentes colores y marcas dispuestas en estantes, destacando su estilo personal.

Wanda Nara compartió imágenes en la previa del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Una de las imágenes mostró a Wanda Nara recostada sobre una cama con una mascarilla facial blanca y ropa interior clara

Otra fotografía la muestra a Wanda recostada sobre una cama, con una mascarilla facial blanca y usando solo ropa interior clara. Finalmente, en una de sus sensuales postales, realizó una selfie al espejo sentada en la cama, cubriéndose las lolas con las manos y solo vestida con ropa interior clara. En otra escena, posó en un gimnasio, usando ropa deportiva negra mostrando su físico trabajado.

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La empresaria también aprovechó para lucir su colección de carteras de lujo, uno de sus mayores orgullos, junto a sus sensuales postales.

Hace unos días la mediática sorprendió en redes sociales al presentar su nueva adquisición: una camioneta de alta gama valuada en casi USD 400.000. La escena, cuidadosamente preparada en un showroom de lujo, incluyó la retirada de una funda negra con el logo y la inscripción “G63”, destacando la exclusividad del modelo.

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La empresaria también posó en un gimnasio con ropa deportiva negra y exhibió su colección de carteras de lujo

La conductora de MasterChef Celebrity publicó una selfie con un conjunto deportivo azul y una camiseta ajustada en tono nude

En el centro de la publicación, Wanda dejó una reflexión que captó la atención de sus seguidores: “La felicidad es otra cuando podés comprarte lo que querés con el fruto de tu trabajo. No se trata de tener más, sino de elegir por vos misma. Nunca dejes de soñar”, expresó la empresaria argentina en su mensaje.

La camioneta, parte de una de las líneas más reconocidas de una marca alemana, fue descrita por la empresa automotriz como “una clase maestra en diseño con elegantes acentos cromados, ruedas poderosas y el estilo característico”. En términos de potencia y sofisticación, la descripción oficial sostiene: “Más fuerte que el tiempo. Encarna un aura de pura potencia y sofisticación. Su diseño es una armoniosa mezcla de elegancia extrovertida y destreza atlética. Cada elemento, desde su imponente presencia hasta sus refinados detalles, exhibe el compromiso con el rendimiento y el lujo”.

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La influencer también apareció con ropa deportiva negra frente a un espejo en un vestidor de su casa

Otra selfie al espejo la mostró sentada en su habitación a pura sensualidad

El impacto de la frase de Wanda fue interpretado por muchos como una postura frente a la exhibición de obsequios y experiencias patrocinadas por terceros, especialmente en comparación con otras figuras del espectáculo. La empresaria subrayó que la felicidad surge de la capacidad de elegir y comprar con el esfuerzo propio, planteando así una diferencia entre bienes logrados por mérito personal y aquellos recibidos como regalos en el contexto de una relación.

El acto de mostrar la camioneta va más allá de la ostentación material. Para la conductora de Love is blind (Netflix), según su propio mensaje, se trata de una narrativa de autorrealización y autodeterminación, especialmente valiosa en un entorno donde las figuras públicas suelen estar expuestas al escrutinio y las opiniones ajenas.

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En otra postal, Wanda Nara tomó mate con gafas y mostró su colección de carteras en estantes

Wanda Nara convirtió la adquisición de un vehículo de lujo en una declaración sobre el valor del trabajo propio y la importancia de soñar en grande, remarcando: “Nunca dejes de soñar”. Su publicación no solo exhibió un logro material, sino que la usó como plataforma para reivindicar el esfuerzo individual y la libertad de elección.