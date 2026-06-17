El insólito blooper de Irak que aprovechó Haaland para encaminar la victoria de Noruega en el Mundial 2026

Erling Haaland hizo su estreno mundialista convirtiendo por duplicado (REUTERS/Peter Cziborra)

Este martes, Noruega volvió a un Mundial después de 28 años y Erling Haaland debutó en la máxima cita haciendo lo que mejor sabe hacer: goles. En el primer tiempo del duelo frente a Irak, el Androide convirtió dos tantos, uno de ellos tras un blooper defensivo de los iraquíes.

La acción ocurrió a los 42 minutos de la etapa inicial. En una jugada sin aparente peligro, el delantero del Manchester City fue con decisión a presionar la salida del rival. El defensor Zaid Tashen cedió hacia atrás para su arquero, Jalal Hassan, quien dudó al recibir la pelota y, cuando quiso despejar, ya era tarde.

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Noruega llegó al segundo gol tras un error de la defensa rival (REUTERS/Peter Cziborra)

Rápidamente, Haaland lo atoró, bloqueó el despeje y el balón terminó dentro del arco. Así, sacó provecho del error rival para poner otra vez a los noruegos arriba.

El partido en el Gillette Stadium de Foxborough mostró un ritmo intenso, en el que los europeos buscaron imponer condiciones ante un rival que sorprendió por momentos.

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Con el partido igualado en el marcador, entre el primer marcador central y el arquero iraquí cometieron un fallo que sirvió para el segundo gol noruego (REUTERS/Peter Cziborra)

El marcador se abrió a los 29 minutos, cuando David Møller Wolfe desbordó por la izquierda y envió un centro raso al área. Haaland apareció en el corazón del área y, con la pierna izquierda, conectó para poner el 1-0.

La reacción de Irak no tardó. Amir Al-Ammari avanzó por el costado y envió un centro preciso que encontró a Aymen Hussein, quien se elevó entre los defensores y empató el encuentro a los 38 minutos. Los asiáticos ya habían llegado un par de veces con peligro.

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Haaland forzó el error presionando la salida (REUTERS/Brian Snyder)

Luego, llegó el grueso error defensivo que Haaland aprovechó para poner al frente nuevamente al equipo nórdico, que estiró la ventaja en el complemento y consiguió así una victoria que le permite comenzar con el pie derecho y encaminar su clasificación a los playoffs en una zona más que complicada.

La acción ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo (REUTERS/Peter Cziborra)

El Grupo I también lo integran Francia y Senegal, quienes jugaron más temprano con triunfo de los europeos por 3-1.

Les Bleus, candidatos a ganar la corona, debieron sufrir antes de celebrar. El partido arrancó con Senegal como protagonista. Los africanos salieron a presionar alto en los primeros diez minutos y tuvieron las ocasiones más claras del primer tiempo: Nicolas Jackson estrelló un derechazo en el palo en el minuto 24, y sobre el final de la primera mitad Sadio Mané desbordó por izquierda, se libró de Jules Koundé y dejó el balón para Ismaïla Sarr, que no pudo controlar el remate y lo mandó por arriba del travesaño. Francia, en tanto, circuló la pelota con paciencia pero sin profundidad. Ousmane Dembélé acumuló imprecisiones y Mbappé estuvo lejos de la acción en esos primeros 45 minutos.

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Jalal Hassan se lamenta tras el error (Reuters/Paul Rutherford)

Las cosas cambiaron en el complemento. El arquero senegalés Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

Las cosas cambiaron en el complemento. El arquero senegalés Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

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El 1-0 llegó en el minuto 65 con la firma esperada. Olise filtró un pase entre las líneas senegalesas, Mbappé anticipó a Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Mendy. Deschamps movió el banco en el 79 y sacó a Dembélé para dar paso a Barcola, quien en su primera pelota se filtró entre la defensa africana, esperó la salida de Mendy y se la picó por encima para el 2-0.

El festejo del equipo nórdico (Reuters/Winslow Townson)

Senegal descontó en el 95 con un remate inapelable de Mbayé en mano a mano ante Mike Maignan para ponerle suspenso al marcador, pero la respuesta francesa fue inmediata: Mbappé recibió tras el saque del centro, se acomodó y desde 28 metros mandó el balón al ángulo derecho de Mendy para el 3-1 definitivo.

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