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El insólito blooper de Irak que aprovechó Haaland para encaminar la victoria de Noruega en el Mundial 2026

La presión del delantero del Manchester City desató la jugada que terminó en el segundo gol del seleccionado europeo, que volvió a la Copa del Mundo tras casi tres décadas

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Erling Haaland hizo su estreno mundialista convirtiendo por duplicado (REUTERS/Peter Cziborra)
Erling Haaland hizo su estreno mundialista convirtiendo por duplicado (REUTERS/Peter Cziborra)

Este martes, Noruega volvió a un Mundial después de 28 años y Erling Haaland debutó en la máxima cita haciendo lo que mejor sabe hacer: goles. En el primer tiempo del duelo frente a Irak, el Androide convirtió dos tantos, uno de ellos tras un blooper defensivo de los iraquíes.

La acción ocurrió a los 42 minutos de la etapa inicial. En una jugada sin aparente peligro, el delantero del Manchester City fue con decisión a presionar la salida del rival. El defensor Zaid Tashen cedió hacia atrás para su arquero, Jalal Hassan, quien dudó al recibir la pelota y, cuando quiso despejar, ya era tarde.

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Noruega llegó al segundo gol tras un error de la defensa rival (REUTERS/Peter Cziborra)
Noruega llegó al segundo gol tras un error de la defensa rival (REUTERS/Peter Cziborra)

Rápidamente, Haaland lo atoró, bloqueó el despeje y el balón terminó dentro del arco. Así, sacó provecho del error rival para poner otra vez a los noruegos arriba.

El partido en el Gillette Stadium de Foxborough mostró un ritmo intenso, en el que los europeos buscaron imponer condiciones ante un rival que sorprendió por momentos.

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Con el partido igualado en el marcador, entre el primer marcador central y el arquero iraquí cometieron un fallo que sirvió para el segundo gol noruego (REUTERS/Peter Cziborra)
Con el partido igualado en el marcador, entre el primer marcador central y el arquero iraquí cometieron un fallo que sirvió para el segundo gol noruego (REUTERS/Peter Cziborra)

El marcador se abrió a los 29 minutos, cuando David Møller Wolfe desbordó por la izquierda y envió un centro raso al área. Haaland apareció en el corazón del área y, con la pierna izquierda, conectó para poner el 1-0.

La reacción de Irak no tardó. Amir Al-Ammari avanzó por el costado y envió un centro preciso que encontró a Aymen Hussein, quien se elevó entre los defensores y empató el encuentro a los 38 minutos. Los asiáticos ya habían llegado un par de veces con peligro.

Haaland forzó el error presionando la salida (REUTERS/Brian Snyder)
Haaland forzó el error presionando la salida (REUTERS/Brian Snyder)

Luego, llegó el grueso error defensivo que Haaland aprovechó para poner al frente nuevamente al equipo nórdico, que estiró la ventaja en el complemento y consiguió así una victoria que le permite comenzar con el pie derecho y encaminar su clasificación a los playoffs en una zona más que complicada.

La acción ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo (REUTERS/Peter Cziborra)
La acción ocurrió a los 42 minutos del primer tiempo (REUTERS/Peter Cziborra)

El Grupo I también lo integran Francia y Senegal, quienes jugaron más temprano con triunfo de los europeos por 3-1.

Les Bleus, candidatos a ganar la corona, debieron sufrir antes de celebrar. El partido arrancó con Senegal como protagonista. Los africanos salieron a presionar alto en los primeros diez minutos y tuvieron las ocasiones más claras del primer tiempo: Nicolas Jackson estrelló un derechazo en el palo en el minuto 24, y sobre el final de la primera mitad Sadio Mané desbordó por izquierda, se libró de Jules Koundé y dejó el balón para Ismaïla Sarr, que no pudo controlar el remate y lo mandó por arriba del travesaño. Francia, en tanto, circuló la pelota con paciencia pero sin profundidad. Ousmane Dembélé acumuló imprecisiones y Mbappé estuvo lejos de la acción en esos primeros 45 minutos.

Jalal Hassan se lamenta tras el error (Reuters/Paul Rutherford)
Jalal Hassan se lamenta tras el error (Reuters/Paul Rutherford)

Las cosas cambiaron en el complemento. El arquero senegalés Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

Las cosas cambiaron en el complemento. El arquero senegalés Édouard Mendy le negó el gol a Michael Olise en el minuto 52 y al propio capitán francés en el 56 para mantener el cero en su arco.

El 1-0 llegó en el minuto 65 con la firma esperada. Olise filtró un pase entre las líneas senegalesas, Mbappé anticipó a Kalidou Koulibaly y definió de primera para dejar sin respuesta a Mendy. Deschamps movió el banco en el 79 y sacó a Dembélé para dar paso a Barcola, quien en su primera pelota se filtró entre la defensa africana, esperó la salida de Mendy y se la picó por encima para el 2-0.

El festejo del equipo nórdico (Reuters/Winslow Townson)
El festejo del equipo nórdico (Reuters/Winslow Townson)

Senegal descontó en el 95 con un remate inapelable de Mbayé en mano a mano ante Mike Maignan para ponerle suspenso al marcador, pero la respuesta francesa fue inmediata: Mbappé recibió tras el saque del centro, se acomodó y desde 28 metros mandó el balón al ángulo derecho de Mendy para el 3-1 definitivo.

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