Nicole Neumann reaccionó tras el supuesto coqueteo entre Manu Urcera y Juana Viale: “Modo delirio”

Nicole Neumann contó en Sálvese quien pueda que Manu Urcera le dijo que la situación con Juana Viale fue una charla graciosa y sin tensión (Video: SQP, América TV)

Un gesto en la mesa de Almorzando con Juana (Eltrece) bastó para que las redes se encendieran. Juana Viale le levantó la manga del brazo a Manu Urcera, marido de Nicole Neumann, para palpar unas cicatrices y preguntarle qué le había pasado. Lo que para los presentes en el estudio fue una escena espontánea y divertida, para una parte del público se convirtió en el supuesto coqueteo de la semana. Nicole no tardó en responder: “Algo vi, pero igual, chicos, no sé, o sea, están medio modo delirio”.

La modelo lo dijo en un móvil con Sálvese quien pueda (América TV), con la misma naturalidad con la que le bajó el precio a toda la especulación. No hubo drama, no hubo tensión. Solo una mujer que dice que en este momento de su vida ya no se estresa por este tipo de situaciones.

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Para entender qué fue lo que pasó en el programa de El Trece, hay que volver a la escena original. Urcera fue invitado a la mesa de Viale junto a Rafael Ferro y Jimena Monteverde. En un momento de la charla, la conductora reparó en unas marcas visibles en el brazo del piloto y, sin rodeos, le preguntó qué le había ocurrido. Urcera explicó que se había quebrado en un accidente de moto en 2008 y que tiene una placa con ocho tornillos en el brazo izquierdo. Viale no solo escuchó: levantó la manga de la remera del invitado y palpó la zona. La reacción de los demás comensales no se hizo esperar. Ferro comparó la situación con un sketch de Rompeportones y lanzó: “¡Y se tocan!”. Monteverde mostró su propia cicatriz en la cadera y bromeó: “Yo me quemé acá”. Ella misma cerró el momento con un “Esto se desmadró”, entre risas.

La escena en Almorzando con Juana comenzó cuando Juana Viale le levantó la manga a Manu Urcera para ver las cicatrices de su brazo

Ese intercambio, espontáneo y cargado de humor, fue el que algunos televidentes interpretaron como algo más. Las redes hicieron el resto.

Nicole Neumann escuchó la versión, la procesó y la descartó. En el ciclo de América TV, contó cómo fue la charla con su pareja después de la grabación: “No, no, cero. Es más, me contó que se murió de risa con Rafa, que las chicas re buena onda, que Juana re buena onda. O sea, me contó que ella le preguntó por las cicatrices, Rafa jodía con Jime Monteverde y dijo: ‘Bueno, listo, vayámonos, porque nosotros no tenemos nada que opinar’. No sé, me contó esas situaciones graciosas. Yo creo que siempre se busca algo, ¿viste? O algo que dijiste mal o algo que no sé qué, o en este caso, el supuesto coqueteo”.

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La modelo fue más allá y habló de su propia seguridad. “Soy muy segura de mí, pero a ver... me puede pasar igual. Pero, qué sé yo, de golpe en este caso no percibo nada extraño”, afirmó. Y agregó algo que sonó a declaración de principios: “Tuve una etapa celosa de mi vida, pero la verdad es que a esta altura de mi vida no”.

Nicole Neumann aseguró que no percibió nada extraño entre Manu Urcera y Juana Viale y afirmó que hoy no atraviesa una etapa celosa

La frase más contundente llegó cuando explicó desde qué lugar enfrenta este tipo de situaciones hoy: “Estoy plantada en un lugar donde no me estresaría, porque si pasara una situación así, yo ya no estoy en una etapa que no fuerzo nada. Si es, es, bárbaro, bienvenido, no es, no es, te copaste con otra, bueno, listo, ni idea, ¿entendés? La vida es así”. Dicho eso, también aclaró que no tendría ningún problema con que Urcera vuelva al programa de Viale.

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El contexto de la visita de José Manuel Urcera a Almorzando con Juana tenía otro condimento. Durante la charla, el piloto también reveló que su hijo Cruz, de dos años, ya tiene una moto eléctrica. “Se la trajo Papá Noel. Le puse rueditas y anda, le gusta”, contó, generando asombro entre los invitados y la conductora. Urcera explicó que la decisión se basó en una experiencia previa con su sobrino, a quien un regalo similar “lo ayudó mucho con el equilibrio para andar en bicicleta”.