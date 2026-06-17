Lo más buscado de Haaland en Google: de qué país es, Irak vs. Noruega y otras tendencias

Haaland lidera a una selección que no va al Mundial desde 1998. (Foto: REUTERS/Claudia Greco)

Este martes 16 de junio debuta Erling Haaland en el Mundial 2026. Este hecho generó que las búsquedas en Google asociadas al delantero del Manchester City aumentaron en las últimas horas, impulsadas por usuarios que intentan conocer los detalles de su estreno en la mayor competición de fútbol de selecciones.

La expectativa por ver en acción al “Androide” ha provocado una explosión de búsquedas en plataformas digitales. Los aficionados, ávidos de datos precisos sobre la jornada mundialista, han volcado sus dudas en Google Trends.

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A continuación, se analizan las principales tendencias e interrogantes que dominan la conversación global alrededor de la figura del atacante ganador de la Champions 2023.

De qué país es Erling Haaland

La consulta responde a la duda de los aficionados que no asocian de inmediato al jugador con su selección nacional. Erling Haaland juega para Noruega, el país de origen de sus padres, a pesar de haber nacido en Leeds, Inglaterra, durante la etapa en la que su progenitor jugaba en la Premier League.

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Haaland no nació en Noruega pero tiene la nacionalidad por su padre. (Foto: REUTERS/Peter Cziborra)

El volumen de esta búsqueda se incrementa porque el delantero destaca habitualmente en el Manchester City, lo que lleva a los seguidores casuales a verificar a qué país representa en los torneos internacionales.

A qué hora es el partido de Haaland con su selección en el Mundial 2026

El partido correspondiente al Grupo I que marca el estreno de la selección noruega frente a su par de Irak se ha convertido en el evento central de la agenda deportiva de este martes 16 de junio.

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Para el público de Argentina, el compromiso tiene fijado su horario de inicio a las 19:00 horas, disputándose en el césped del Boston Stadium, ubicado en Foxborough, Massachusetts. Este encuentro despierta un interés particular por el choque de realidades.

Irak viene de eliminar a Bolivia en el repechaje mundialista. (Foto: REUTERS/Raquel Cunha)

Mientras que la Noruega de Haaland busca validar su condición de potencial revelación del torneo, el combinado de Irak regresa a una cita mundialista tras 40 años de ausencia, prometiendo un esquema sumamente disciplinado para intentar frenar al poderío ofensivo europeo.

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Por qué es tendencia el partido “Irak vs Noruega”

La frase se ubicó entre las consultas en ascenso por la proximidad del partido. Los usuarios recurren al buscador para encontrar datos de último momento, tales como las alineaciones probables de los equipos y el estado físico de los jugadores.

Al tratarse del primer partido de Haaland en una Copa del Mundo, el interés general por el resultado de este particular cruce aumentó en las plataformas de búsqueda.

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Qué relación tiene Kevin De Bruyne con estas búsquedas de Haaland

Kevin De Bruyne debutó el lunes 15 de junio con Bélgica. (Foto: REUTERS/Lee Smith)

La aparición del mediocampista belga Kevin De Bruyne en las tendencias relacionadas podría estar relacionado con el vínculo deportivo que mantiene con el delantero en el Manchester City. Los aficionados suelen buscar el historial y las estadísticas de ambos futbolistas.

En el contexto del Mundial, los usuarios podrían indagar sobre el desempeño de Haaland sin la presencia de mediocampistas como el belga, o hasta podrían comparar el rendimiento de ambos con sus respectivas selecciones.

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Cuáles son las otras consultas comunes sobre Haaland en el Mundial

Haaland fue campeón de la FA Cup con el Manchester City la última temporada. (Foto: REUTERS/Dylan Martinez)

Los términos consolidados como “haaland mundial” y “erling haaland”, completan el mapa de calor de Google Trends en las últimas 24 horas.

Estas búsquedas se traducen en la necesidad del usuario por repasar sus goles más recientes en la temporada de clubes, sumado a verificar el estado físico en el que la estrella de 25 años llega al debut.

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En este sentido, la masividad de estas consultas demuestra que, más allá de las fronteras de su propio país, Haaland se ha consolidado como un imán para los fanáticos neutrales, quienes desean seguir de cerca cada paso del artillero en el torneo más importante del planeta.