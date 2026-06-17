Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará el viernes en Bürgenstock

El complejo de Bürgenstock, en el centro de Suiza, será el escenario elegido para la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán que busca poner fin a más de tres meses de conflicto en Medio Oriente (REUTERS)

Estados Unidos e Irán formalizarán este viernes en Bürgenstock, una exclusiva localidad de montaña en el centro de Suiza, el acuerdo destinado a poner fin al conflicto que enfrentó a ambos países desde finales de febrero. La elección del lugar fue confirmada por la cancillería suiza y responde a una decisión consensuada entre Washington, Teherán y los países mediadores, Pakistán y Qatar.

Según lo anunciado por el régimen iraní, tras la ceremonia comenzará un período de negociaciones de 60 días orientado a alcanzar un acuerdo definitivo sobre los puntos que aún permanecen abiertos entre ambas partes.

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El entendimiento contempla el cese de las hostilidades y la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio energético mundial que permaneció fuertemente restringida durante gran parte del conflicto.

A diferencia de Ginebra, que inicialmente aparecía como la opción más probable por su tradición diplomática, los mediadores optaron por un lugar mucho más reservado.

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Bürgenstock se encuentra sobre una cresta montañosa que domina el lago de Lucerna, a unos 500 metros de altura. Rodeado de bosques y con acceso limitado, el complejo ofrece condiciones ideales para reuniones de alto nivel que requieren estrictas medidas de seguridad.

El resort ocupa unas 60 hectáreas y combina hoteles de lujo, residencias privadas, restaurantes y un amplio centro de congresos. Su ubicación dificulta el acceso masivo y permite controlar con facilidad los movimientos en la zona.

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En condiciones normales, los visitantes pueden llegar por carretera, en helicóptero o mediante una combinación de barco desde Lucerna y un histórico funicular que asciende por la montaña.

El exclusivo resort de Bürgenstock, ubicado sobre una cresta montañosa con vistas al lago de Lucerna, será escenario de la firma del entendimiento entre Washington y Teherán (REUTERS)

Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Suiza explicó que la sede fue propuesta por Pakistán y Qatar y aceptada posteriormente por las dos partes involucradas en el acuerdo.

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Suiza actuó como facilitador durante las conversaciones que desembocaron en el entendimiento entre Washington y Teherán.

Ese papel implica proporcionar apoyo logístico, coordinación diplomática y un entorno neutral para encuentros de esta naturaleza. Además, el país mantiene desde hace décadas funciones de representación entre Estados Unidos e Irán debido a la ausencia de relaciones diplomáticas directas entre ambos Estados.

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Un lugar con historia diplomática

La elección de Bürgenstock no es casual. El complejo ha sido sede de numerosas reuniones internacionales durante las últimas décadas.

En junio de 2024 acogió la cumbre internacional sobre Ucrania organizada por Suiza, que reunió a representantes de cerca de 90 países para debatir posibles caminos hacia una solución negociada de la guerra.

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También fue escenario de conversaciones relacionadas con Sudán y Chipre, además de varias reuniones del Grupo Bilderberg, conocido por congregar a dirigentes políticos, empresarios y expertos internacionales.

La combinación de privacidad, infraestructura y seguridad convirtió al lugar en una referencia para encuentros sensibles de alcance global.

Efectivos de las Fuerzas Armadas suizas durante una visita a la zona de seguridad establecida en Bürgenstock (REUTERS)

Más allá de la diplomacia, Bürgenstock posee una larga historia vinculada a figuras políticas y culturales.

Desde su apertura en el siglo XIX recibió a jefes de Estado, miembros de familias reales y personalidades del mundo del espectáculo. Entre quienes pasaron por el complejo figuran el ex presidente estadounidense Jimmy Carter, el canciller alemán Konrad Adenauer, los ex primeros ministros israelíes David Ben-Gurión y Golda Meir, así como actores como Audrey Hepburn, Sophia Loren, Charlie Chaplin y Sean Connery.

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Con vistas panorámicas a los Alpes y al lago de Lucerna, el complejo se ha consolidado como uno de los destinos más exclusivos de Europa. Esta semana sumará un nuevo capítulo a su historia al convertirse en el escenario donde Estados Unidos e Irán intentarán sellar formalmente el fin de una de las crisis más importantes registradas en Oriente Medio en los últimos años.

(Con información de EFE y AFP)