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Quién ganará los partidos de hoy lunes 15 de junio en el Mundial 2026: España, Uruguay o Bélgica

Durante esta jornada se disputarán cuatro partidos del grupo H y G

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El once titular de la selección de España ante Perú en amistoso FIFA 2026. - créditos: Miguel Morenatti
La inteligencia artificial proyectó los marcadores del Mundial 2026 para los partidos del lunes 15 de junio con pronósticos de ChatGPT y Gemini. (Miguel Morenatti)

Para los partidos de este lunes 15 de junio en el Mundial 2026, la inteligencia artificial nos ayudó a predecir cuáles serían los marcadores, teniendo en cuenta que durante esta jornada habrá encuentros interesantes como el debut de España ante Cabo Verde y el duelo entre Uruguay y Arabia Saudita.

Tanto Gemini como ChatGPT, dos chatbots de IA, han realizado sus pronósticos basados en el historial, la actualidad y las plantillas de las selecciones involucradas.

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Cómo quedará el partido España vs. Cabo Verde

La jornada abre con el enfrentamiento entre España y Cabo Verde, un choque marcado por la diferencia de jerarquía y experiencia entre ambos equipos. Las dos inteligencias artificiales apuntan a una victoria clara para el conjunto español, que llega como actual campeón de Europa y con figuras jóvenes como Lamine Yamal, Pedri, Gavi y Nico Williams.

ChatGPT pronostica un resultado de 3-0 para España y atribuye esta superioridad a la profundidad de plantilla y la experiencia internacional. El sistema señala que Cabo Verde, a pesar de su buena organización defensiva, afronta su primera experiencia mundialista y difícilmente podrá resistir el poderío ofensivo de La Roja.

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Mundial 2026 – Selección de España – Selección de Cabo Verde – Perú – deportes – 14 junio
España debutará ante Cabo Verde en el Mundial 2026 y ambos sistemas de IA prevén una victoria española por 3-0 o 2-0. (Selección Española de Fútbol / Federação Cabo-verdiana de Futebol﻿)

Por su parte, Gemini también proyecta una victoria cómoda, con resultado probable de 3-0 o 2-0 para España. La plataforma destaca la capacidad de control de balón de los dirigidos por Luis de la Fuente, así como la velocidad y creatividad de sus extremos.

El análisis de Gemini menciona expresamente que “la jerarquía técnica y la pegada de La Roja deberían imponerse sin demasiados contratiempos”.

Cómo quedará el partido entre Bélgica y Egipto

El segundo partido del día presenta el cruce entre Bélgica y Egipto, una contienda que se anticipa mucho más pareja. ChatGPT vislumbra un 2-1 para los belgas, aunque advierte que Egipto —liderada por Mohamed Salah— podría dar la sorpresa, especialmente si el delantero tiene una actuación destacada.

El chatbot calcula un 55% de probabilidades para la victoria de Bélgica, pero también señala que un empate (25%) no sería improbable. De hecho, considera que “no me sorprendería un empate 1-1 si Salah tiene una gran noche”.

Mundial 2026 – Selección de Bélgica – Selección de Egipto – Perú – deportes – 14 junio
El cruce entre Bélgica y Egipto aparece como uno de los partidos más parejos del lunes 15 de junio en el Mundial 2026. (AFP / EFE)

Gemini, en cambio, pone el foco en el antecedente reciente donde Egipto venció a Bélgica en un amistoso en 2022, y subraya la fortaleza ofensiva de los europeos gracias a Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku. El análisis de este sistema apunta a un posible 2-1 para Bélgica, pero tampoco descarta el empate 1-1 si Salah logra aprovechar las transiciones rápidas.

Así será el resultado del partido de Uruguay ante Arabia Saudita

En el enfrentamiento entre Uruguay y Arabia Saudita, las dos inteligencias artificiales ven a los sudamericanos como claros favoritos. ChatGPT prevé que la selección dirigida por Marcelo Bielsa se imponga por 2-0, basando su análisis en la solidez del mediocampista Federico Valverde, la seguridad de Ronald Araújo y la versatilidad de Darwin Núñez.

Gemini coincide en el favoritismo uruguayo y amplía el margen de victoria potencial a un 2-0 o 3-0. El sistema destaca la intensidad de juego implementada por Bielsa y la dificultad que tendrán los asiáticos para soportar la presión alta y el ritmo físico de los celestes.

Uruguay parte como favorito ante Arabia Saudita y la IA estima un triunfo celeste por 2-0 o 3-0 en el Mundial 2026. (Reuters/Andrew Couldridge)
Uruguay parte como favorito ante Arabia Saudita y la IA estima un triunfo celeste por 2-0 o 3-0 en el Mundial 2026. (Reuters/Andrew Couldridge)

Cómo quedará el partido entre Irán y Nueva Zelanda

El último partido de la jornada enfrenta a Irán y Nueva Zelanda, un duelo que genera consenso en cuanto a su dificultad para el pronóstico. ChatGPT se inclina por un 1-0 para Irán, basando su argumento en la organización táctica y la experiencia de los asiáticos en Copas del Mundo.

Aunque reconoce que Nueva Zelanda ha crecido en los últimos años, destaca que suele padecer frente a rivales físicamente sólidos.

Gemini, por su parte, también proyecta un partido cerrado y táctico, donde la pelota parada podría ser decisiva para los neozelandeses. El sistema ve como resultados más probables el 1-0 para Irán o un empate 0-0, subrayando la importancia del duelo aéreo entre los centrales iraníes y el delantero neozelandés Chris Wood.

Ambos análisis coinciden en la paridad de fuerzas y en la escasez de goles, con un factor clave puesto en la capacidad defensiva iraní y los intentos oceánicos por sorprender en acciones de balón parado.

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