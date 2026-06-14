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Cómo funciona el chip de la pelota del Mundial 2026 y por qué es clave para el arbitraje

El Trionda cuenta con un sistema de sensor de movimiento, instalado dentro de uno de sus cuatro paneles

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El chip recopila información detallada de cada contacto con la pelota. REUTERS/Daniel Cole
El chip recopila información detallada de cada contacto con la pelota. REUTERS/Daniel Cole

El Mundial de Fútbol 2026 incorpora un nuevo balón cuya tecnología marca un avance decisivo para el arbitraje. La pelota, denominada Trionda, integra un chip que permite registrar y transmitir datos en tiempo real, facilitando la labor de los jueces y agilizando decisiones clave como el fuera de juego o la detección de infracciones.

Esta innovación, combinada con materiales y diseño de última generación, convierte al balón en una herramienta fundamental no solo para el juego, sino también para la aplicación precisa del reglamento.

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Tecnología del chip en la pelota del Mundial 2026 y su impacto en el VAR

El Trionda cuenta con un sistema de sensor de movimiento, instalado dentro de uno de sus cuatro paneles. Este chip recopila información detallada de cada contacto con la pelota y la envía de manera inmediata al sistema de asistencia arbitral por video (VAR).

El balón Adidas TRIONDA del Mundial 2026 incorpora tecnología 'Connected Ball' para asistir a los árbitros con sensores avanzados. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo
El balón Adidas TRIONDA del Mundial 2026 incorpora tecnología 'Connected Ball' para asistir a los árbitros con sensores avanzados. REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo

De esta forma, el dispositivo permite identificar con exactitud el momento en que el balón es tocado, lo que optimiza la detección de jugadas polémicas como manos o situaciones de fuera de juego.

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La información recogida por el chip se combina con otras métricas y se analiza mediante inteligencia artificial. Gracias a este proceso, los árbitros pueden tomar decisiones más rápidas y certeras, reduciendo el margen de error humano. El sistema del Trionda resulta especialmente útil al precisar el instante exacto de impacto o cuando es necesario revisar si el esférico salió del campo o fue desviado por un jugador.

La clave de esta tecnología reside en su capacidad para ofrecer datos en tiempo real, lo que permite a los árbitros contar con pruebas objetivas en jugadas de difícil apreciación, agilizando la revisión de incidentes y aumentando la transparencia en el arbitraje. De este modo, la pelota deja de ser solo un elemento del juego para convertirse en una fuente directa de información determinante en la toma de decisiones.

La pelota del Mundial 2026 debe cargarse antes de cada partido mediante inducción electromagnética, igual que un smartphone moderno. REUTERS/Luis Cortes
La pelota del Mundial 2026 debe cargarse antes de cada partido mediante inducción electromagnética, igual que un smartphone moderno. REUTERS/Luis Cortes

Innovaciones en el diseño y la estructura del balón Trionda

El Trionda se distingue por una estructura formada por solo cuatro paneles, la menor cantidad utilizada en la historia de los mundiales masculinos. Los paneles están ensamblados con costuras profundas, lo que otorga una superficie más rugosa y mejora la estabilidad del balón durante el vuelo.

Esta característica ayuda a que la resistencia aerodinámica se distribuya de forma uniforme, otorgando mayor predictibilidad en trayectorias y reduciendo las sorpresas para los jugadores.

Los gráficos impresos en la superficie del balón cumplen un doble propósito: además de su función estética, incrementan la adherencia cuando la pelota se utiliza en condiciones de lluvia o humedad elevada. De cerca, estos gráficos se aprecian en detalle, favoreciendo el control y la precisión en el manejo del esférico.

El sistema del TRIONDA reconoce cada toque y aceleración a 500 Hz, garantizando precisión en offsides y validaciones de jugadas clave. REUTERS/Henry Romero
El sistema del TRIONDA reconoce cada toque y aceleración a 500 Hz, garantizando precisión en offsides y validaciones de jugadas clave. REUTERS/Henry Romero

En cuanto al diseño, el nombre Trionda rinde homenaje a los tres países organizadores del torneo (Estados Unidos, México y Canadá). La paleta cromática —rojo, verde y azul— representa a las naciones anfitrionas, mientras que los paneles convergen en un triángulo central, símbolo de la unión histórica entre los tres países.

Además, la pelota incluye elementos gráficos propios de cada nación: hojas de arce para Canadá, un águila para México y estrellas para Estados Unidos, junto con detalles dorados en alusión al trofeo de la Copa Mundial.

Resultados de las pruebas científicas y comportamiento aerodinámico

Un estudio realizado en la Universidad de Tsukuba analizó el comportamiento de la Trionda en un túnel de viento. Los investigadores, liderados por el profesor John Eric Goff, examinaron la capacidad del balón para mantener la estabilidad en diferentes condiciones de golpeo y velocidad.

ADIDAS PRESENTA 'TRIONDA', LA PELOTA OFICIAL DE LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA26 - messi
El diseño del balón lleva los colores y símbolos de Canadá, México y Estados Unidos, como homenaje a los países anfitriones del torneo.

Según los resultados, el Trionda presenta una superficie más rugosa que la de los balones de las últimas cuatro ediciones, lo que contribuye a una mayor regularidad en tiros de esquina y lanzamientos de falta.

Los científicos observaron que, pese a su estabilidad, el balón puede perder alcance cuando se golpea con fuerza, un fenómeno atribuido a su diseño y a las crisis de resistencia que se producen a ciertas velocidades. El estudio no contempló tiros con efecto, por lo que variables como la rotación y las condiciones climáticas podrían modificar su comportamiento durante los partidos.

En ediciones previas, algunos futbolistas manifestaron su descontento con los balones utilizados en los mundiales. En 2010, el portero Gianluigi Buffon calificó el Jabulani como inadecuado para una cita de esa magnitud, aludiendo a su comportamiento impredecible. A pesar de que los siguientes modelos también generaron críticas, el Trionda apuesta por reducir la incertidumbre gracias a su diseño y tecnología.

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