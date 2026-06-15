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El método de las cuatro casillas de Steve Jobs para optimizar tu día laboral

El fundador de Apple lo diseñó al enfrentarse a una Apple desordenada, con una extensa gama de productos y una estrategia poco clara

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La sencillez de este método reside en su capacidad para visualizar de un vistazo qué tareas, proyectos o productos merecen atención. (AP Foto/Paul Sakuma)
La sencillez de este método reside en su capacidad para visualizar de un vistazo qué tareas, proyectos o productos merecen atención. (AP Foto/Paul Sakuma)

En el ámbito empresarial, el método de las cuatro casillas diseñado por Steve Jobs se ha consolidado como una estrategia para reducir la pérdida de tiempo y centrar los esfuerzos en lo verdaderamente importante. Esta herramienta, que surgió durante su regreso a Apple en 1997, permitió al fundador de la compañía simplificar procesos, eliminar distracciones y contribuir al renacimiento de la empresa.

La esencia de este método radica en priorizar tareas, identificar lo indispensable y dejar de lado aquello que no aporta valor, optimizando así cada jornada de trabajo.

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Cómo funciona el método de las cuatro casillas de Steve Jobs

El método de las cuatro casillas es una matriz simple pero poderosa para tomar decisiones en el entorno laboral. Steve Jobs lo diseñó al enfrentarse a una Apple desordenada, con una extensa gama de productos y una estrategia poco clara.

El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)
El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Para ordenar la situación, Jobs dibujó una cuadrícula con dos categorías en la parte superior: consumo y profesional. En el lateral izquierdo colocó otras dos: portátil y sobremesa.

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El ejercicio consistía en ubicar cada producto de Apple dentro de la casilla correspondiente. Aquellos que no encajaban claramente en ninguna de las cuatro, quedaban fuera del catálogo. De este modo, la matriz permitió identificar los productos esenciales y eliminar aquellos que solo generaban confusión o desviaban recursos.

La sencillez de este método reside en su capacidad para visualizar de un vistazo qué tareas, proyectos o productos merecen atención y cuáles resultan prescindibles. Aplicado a la gestión del tiempo en el trabajo, el sistema ayuda a reducir reuniones innecesarias, minimizar correos electrónicos y mensajes que no aportan al objetivo principal, y a enfocar la energía en lo realmente productivo.

Imagen de Steve Jobs en un evento de Apple. (Fotocomposición Infobae)
En el ámbito empresarial, el método de las cuatro casillas diseñado por Steve Jobs se ha consolidado como una estrategia para reducir la pérdida de tiempo. (Fotocomposición Infobae)

Steve Jobs y la obsesión por la productividad empresarial

Steve Jobs era conocido por su aversión a las reuniones largas y dispersas. Prefería encuentros breves, de no más de diez minutos, centrados en objetivos concretos. Si sentía que una reunión no iba a ser útil, sencillamente la cancelaba. Este enfoque directo apuntaba a evitar la dilación y el desgaste que suponen las discusiones interminables o los proyectos secundarios que distraen del propósito central.

Antes de su fallecimiento en 2011, Jobs dejó múltiples reflexiones sobre la importancia de eliminar tareas superfluas y concentrarse en lo esencial. Consideraba que el exceso de objetivos y funciones podía tener efectos negativos en la productividad, y que saber decir no era tan relevante como decidir qué proyectos impulsar.

La filosofía de Jobs encontró su mayor expresión al regresar a Apple en 1997. En ese entonces, la compañía enfrentaba una crisis profunda, superada por la competencia y con una identidad difusa.

Steve Jobs era conocido por su aversión a las reuniones largas y dispersas. REUTERS/Abdul Saboor
Steve Jobs era conocido por su aversión a las reuniones largas y dispersas. REUTERS/Abdul Saboor

Jobs aplicó el método de las cuatro casillas para redefinir el rumbo, simplificar el portafolio de productos y reorientar los esfuerzos del equipo. El resultado fue la revitalización de la empresa y el lanzamiento de dispositivos icónicos como el Mac G3, que marcó el inicio de una nueva etapa para Apple.

El impacto del método de las cuatro casillas en la gestión de proyectos

La utilidad del método de las cuatro casillas va más allá del sector tecnológico. Su aplicación resulta válida para cualquier organización que busque combatir la falsa sensación de productividad que genera acumular tareas sin un objetivo claro. Jobs reconocía que renunciar a ciertos proyectos podía resultar difícil, pero subrayaba que la clave del éxito radica en la capacidad de priorizar y descartar lo innecesario.

Al estructurar el trabajo diario a partir de esta matriz, las empresas y los equipos pueden identificar rápidamente dónde enfocar sus recursos y qué acciones evitar. La eliminación de lo superfluo reduce la complejidad, facilita la toma de decisiones y permite avanzar con mayor agilidad hacia los objetivos planteados.

Ilustración acuarela de Steve Jobs señalando una pantalla táctil prototipo en una mesa de madera, junto a un iPod. Siluetas de personas difusas.
Antes de su fallecimiento en 2011, Jobs dejó múltiples reflexiones sobre la importancia de eliminar tareas superfluas y concentrarse en lo esencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Claves para aplicar el método de Steve Jobs en tu día laboral

Adoptar el método de las cuatro casillas implica más que una simple organización de tareas. Se trata de cambiar la mentalidad respecto a cómo se administra el tiempo y los recursos en el trabajo. El primer paso consiste en definir las categorías que resultan esenciales para el propio contexto profesional. Después, conviene listar todas las actividades, proyectos o productos y asignarlos a cada casilla.

Aquellos elementos que no encuentran un lugar claro en la matriz deben ser reconsiderados o eliminados. Esta dinámica obliga a tomar decisiones incómodas, pero, como demostró Jobs, es fundamental para evitar la dispersión y aumentar la eficacia.

El método también puede aplicarse a la planificación semanal o diaria, ayudando a priorizar las tareas más relevantes y a dejar de lado las actividades que no contribuyen al objetivo principal. Así, se optimiza el tiempo disponible y se incrementa la sensación de logro al final de la jornada.

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