Steve Jobs y su fórmula para destacar en el ámbito laboral

La frase que Jobs pronunció ese día lleva dos décadas circulando en oficinas, redes sociales y camisetas. (AP Foto/Paul Sakuma)

En 2005, Steve Jobs subió al estrado de la Universidad de Stanford frente a miles de estudiantes a punto de enfrentarse al mundo laboral y no ofreció recetas para triunfar. Ofreció algo más incómodo: una reflexión sobre el tiempo, el fracaso y el sentido del trabajo.

Su fórmula para destacar en el ámbito laboral no nació de un momento de éxito sino de haber sido despedido de su propia empresa y haber tenido que empezar de cero sin garantías.

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Qué significa realmente “amar lo que haces” según Steve Jobs

La frase que Jobs pronunció ese día lleva dos décadas circulando en oficinas, redes sociales y camisetas. Pero su significado profundo suele perderse en la repetición. Cuando dijo que hay que amar lo que se hace, no hablaba de entusiasmo permanente. Hablaba de resistencia.

En 2005, Steve Jobs subió al estrado de la Universidad de Stanford frente a miles de estudiantes a punto de enfrentarse al mundo laboral. EPA/JOHN G. MABANGLO

Su propia trayectoria lo ilustra mejor que cualquier explicación. Tras ser expulsado de Apple, fundó NeXT, que no cambió el mundo. Compró Pixar, que entonces era una apuesta incierta y tardó años en dar resultados. Nada fue inmediato ni evidente. Pero siguió.

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Esa continuidad, esa insistencia cuando todo apuntaba al fracaso, es lo que Jobs describía como amar el trabajo. No la pasión del primer día, sino la decisión de no abandonar cuando nadie cree en ti y las cosas no salen.

La parte del discurso de Stanford que casi nadie cita completa

La frase más reproducida del discurso de Jobs tiene una segunda parte que cambia su sentido por completo. La versión incompleta dice: “La única forma de estar satisfecho con tu trabajo es hacer un gran trabajo. Y para eso debes amar lo que haces”. Hasta ahí llega la mayoría de las citas.

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Tras ser expulsado de Apple, fundó NeXT, que no cambió el mundo. APPLE / TWITTER

Pero Jobs continuó: “Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. No te conformes”. Y esa segunda parte es, según el propio texto, la clave del mensaje.

No todo el mundo nace sabiendo qué quiere hacer. No todos encuentran su camino a la primera. No existe un manual lineal para la vida y se puede empezar de nuevo siempre que se quiera. Jobs no hablaba de éxito en el sentido convencional: hablaba del sentido de la vida, de encontrar un motivo para levantarse cada día, de convertir el trabajo en algo que genere satisfacción real.

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Conformarse, en ese marco, es la verdadera derrota. No porque impida el éxito material, sino porque cierra la puerta a vivir con propósito.

Steve Jobs es el rostro histórico y comercial de la empresa, pero en realidad fue cofundador de Apple. REUTERS/Brendan McDermid

Cómo el diagnóstico de cáncer de Jobs cambió su forma de tomar decisiones

El discurso de Stanford tuvo un peso adicional que lo separaba de cualquier charla motivacional convencional. Jobs hablaba desde la conciencia de que se estaba muriendo, literalmente. Su diagnóstico de cáncer tenía fecha.

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Esa condición le dio a sus palabras una sinceridad que puede resultar incómoda. Recordar que iba a morir fue, según él mismo, lo que le ayudó a tomar decisiones distintas: sin miedo, sin calcular la opinión de los demás, sin desperdiciar el tiempo que le quedaba. Porque eso era exactamente lo que le faltaba.

Steve Jobs y la necesidad de vivir sin traicionar la propia voz interior

El diagnóstico de cáncer de páncreas que Steve Jobs recibió en 2004 transformó su forma de entender el tiempo y las prioridades. Lejos de paralizarlo, la conciencia de su propia mortalidad se convirtió en un motor para actuar con mayor decisión y autenticidad.

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El discurso de Steve Jobs en Stanford en 2005 se convirtió en un manifiesto sobre la vida, la muerte y el propósito en la era digital. (Foto: Archivo de Steve Jobs)

Un año después, en su discurso ante los graduados de la Universidad de Stanford, Jobs tradujo esa experiencia en una filosofía concreta. Su mensaje central fue una advertencia contra vivir según las expectativas ajenas y una defensa de la intuición y el deseo genuino de cada persona.

“Tu tiempo es limitado, de modo que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien distinto”, sostuvo ante los miles de estudiantes presentes. En otro momento del mismo discurso añadió que no se debe permitir que “el ruido de las opiniones de los demás ahogue nuestra propia voz interior”.

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Para Jobs, confiar en uno mismo y perseguir la propia pasión no eran consejos abstractos sino las condiciones necesarias para alcanzar tanto el éxito como la plenitud personal.