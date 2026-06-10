Europa sin Siri AI: por qué Apple no estrenó su asistente para iPhone y más dispositivos

El retraso de Siri AI afecta específicamente a los modelos más populares de Apple en Europa, como el iPhone y el iPad. (Apple)

La última edición de la WWDC 2026 de Apple dejó una pregunta que aún resuena entre los usuarios europeos: la nueva versión de Siri, potenciada por Apple Intelligence, no estará disponible pronto en iPhone ni iPad dentro del territorio de la Unión Europea.

Apple ha señalado que la causa principal de este retraso es la regulación vigente, en particular la Ley de Mercados Digitales (DMA), lo que ha generado un debate sobre la privacidad, la competencia y el papel de las grandes tecnológicas frente a las normativas europeas.

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Regulación europea: el efecto de la DMA sobre la llegada de Siri AI

Apple anunció que la llegada de Siri AI al iPhone y al iPad en Europa se pospone debido a las exigencias de la Ley de Mercados Digitales. Esta legislación, creada para limitar el dominio de los llamados “gatekeepers” digitales, impone requisitos de apertura a terceros en los sistemas operativos móviles.

Apple ha señalado que la causa principal de este retraso es la regulación vigente, en particular la Ley de Mercados Digitales (DMA). SVEN HOPPE / DPA - ALICIA WINDZIO / DPA.

Según la versión de Apple, cumplir con estas demandas podría poner en riesgo la privacidad de los datos de sus usuarios, ya que la apertura permitiría que aplicaciones externas accedieran a información personal del dispositivo.

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En este contexto, Apple ha situado a los usuarios europeos en una posición compleja, haciéndolos partícipes del debate y enfrentándolos a las decisiones regulatorias de la Unión Europea.

La compañía sostiene que la obligación de abrir aspectos clave de iOS y iPadOS complica la implementación de tecnologías avanzadas como Siri AI sin comprometer la seguridad y la privacidad, dos principios que han formado parte de su discurso en los últimos años.

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Entre las funciones más destacadas de Siri AI se encuentra la posibilidad de localizar información específica en mensajes, correos electrónicos y fotos. Europa Press

A pesar de estos argumentos, un análisis más profundo revela que la situación no es tan simple ni unilateral. El riesgo de privacidad existe, ya que permitir el acceso extensivo de aplicaciones externas a los dispositivos puede exponer información sensible.

Sin embargo, tanto Apple como otras empresas tecnológicas disponen de los recursos necesarios para adaptarse y encontrar soluciones técnicas que permitan cumplir con la normativa sin renunciar a la seguridad de los usuarios.

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Diferencias en el despliegue: dispositivos afectados y precedentes

El retraso afecta específicamente a los modelos más populares de Apple en Europa, como el iPhone y el iPad. Otros dispositivos, como Mac, Apple Watch y Vision Pro, sí recibirán Siri AI en la región.

El lanzamiento de iOS 27 supone un cambio radical en la experiencia de los usuarios de iPhone, gracias a la integración de una Siri completamente renovada y potenciada con IA. (Composición Infobae: Apple / Europa Press)

Esta distinción no es casual: Apple es reconocida como actor dominante en los sistemas operativos móviles, y la DMA la identifica como “gatekeeper” en iOS y iPadOS, lo que implica obligaciones adicionales respecto a la interoperabilidad y el acceso de terceros.

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La posición de Apple no es aislada en el sector. Google, que enfrenta retos similares con su asistente Gemini, ha optado por una estrategia más discreta, evitando confrontar públicamente a la regulación europea.

Ambas compañías comparten preocupaciones sobre la privacidad, pero difieren en la manera de comunicar sus posiciones. Mientras Google mantiene un perfil bajo, Apple ha elevado el tono y hecho del debate una causa pública.

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Este tipo de reacción no es nueva por parte de Apple. En ocasiones anteriores, la empresa estadounidense ya ha expresado su desacuerdo con las exigencias regulatorias de Bruselas, utilizando la protección de la privacidad como argumento central.

Crea o modifica eventos en tu calendario utilizando únicamente una descripción. (Captura Apple)

Características principales de Siri AI

Entre las funciones más destacadas de Siri AI se encuentra la posibilidad de localizar información específica en mensajes, correos electrónicos y fotos, o de interactuar con aplicaciones de terceros cuando estas integran Spotlight.

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El asistente también amplía las acciones disponibles dentro del sistema, permitiendo desde la redacción de correos electrónicos hasta la edición y compartición de imágenes. El reconocimiento del contenido en pantalla habilita nuevas formas de interacción, como la sugerencia automática de recetas a partir de mensajes de texto sobre cenas entre amigos.

Además, Siri AI incorpora acceso a información general actualizada desde internet, posibilitando respuestas sobre eventos, datos y consultas de interés cotidiano. Los usuarios pueden establecer diálogos más elaborados, profundizando en temas y recibiendo respuestas detalladas sin abandonar la conversación con el asistente.

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Con el modo Siri y la Inteligencia Visual, puedes consultar, obtener respuestas y ejecutar tareas relacionadas con tu entorno simplemente tocando la pantalla. (Captura Apple)

La integración de Siri AI es ubicua en el ecosistema de Apple. Puede activarse mediante comandos de voz, botones físicos o gestos en la interfaz, y está presente tanto en dispositivos móviles como en ordenadores y equipos de realidad mixta. En el Apple Vision Pro, por ejemplo, se aprovecha la computación espacial para ofrecer una experiencia inmersiva en tres dimensiones.

La privacidad y la apertura a terceros: el centro del debate sobre Siri AI

Uno de los argumentos clave esgrimidos por Apple para justificar el retraso es el riesgo que supone permitir el acceso total de aplicaciones externas a los datos de los dispositivos. La Ley de Mercados Digitales exige una mayor apertura de las plataformas dominantes, lo que, según la compañía, dificultaría garantizar la protección de la información personal.

Este debate no se limita a Apple. Google, con su asistente Gemini, enfrenta la misma exigencia regulatoria y también se encuentra bajo revisión en Europa. Ambos sistemas comparten funcionalidades avanzadas y alcance global, lo que intensifica el escrutinio sobre su cumplimiento con las normativas de privacidad.

Aunque el riesgo de privacidad es real, la capacidad técnica y los recursos de las grandes tecnológicas permiten anticipar que, si existe voluntad, se pueden desarrollar soluciones que armonicen la apertura requerida por la DMA con la protección efectiva de los datos de los usuarios.