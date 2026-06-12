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“Parecía un robot”: los memes que dejó el árbitro tecnológico del primer partido del Mundial 2026

La tecnología que utilizó Wilton Sampaio durante el partido entre México y Sudáfrica llamó la atención de los aficionados y desató una ola de memes

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Los mejores memes que dejó el árbitro tecnológico en su debut en el Mundial 2026.
Los mejores memes que dejó el árbitro tecnológico en su debut en el Mundial 2026. (IG)

El Mundial 2026 arrancó con el encuentro entre México y Sudáfrica, pero además de las jugadas, los goles y el ambiente en las tribunas, uno de los grandes protagonistas de las redes sociales fue el árbitro brasileño Wilton Sampaio. Su imagen rodeada de dispositivos tecnológicos y su actuación en el campo dieron origen a una ola de memes que rápidamente se volvieron virales.

Durante los 90 minutos del partido inaugural, Sampaio mostró tres tarjetas rojas y llamó la atención por el equipamiento que llevaba encima para comunicarse con el equipo arbitral. Las imágenes difundidas por las transmisiones oficiales y las fotografías compartidas en internet provocaron miles de reacciones, con usuarios comparándolo con personajes de ciencia ficción y hasta con un robot.

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La tecnología del árbitro se convirtió en tendencia

La primera imagen viral mostraba de cerca al colegiado brasileño utilizando auriculares, micrófonos y otros dispositivos de comunicación integrados en su uniforme. La cantidad de accesorios tecnológicos llevó a muchos aficionados a bromear con que parecía más un androide que un árbitro de fútbol.

Los mejores memes que dejó el equipamiento tecnológico del árbitro en el Mundial 2026.
Este fue el equipamiento tecnológico del árbitro en el Mundial 2026. (IG)

Poco después comenzaron a circular montajes en redes sociales que exageraban todavía más el equipamiento de Sampaio. En una de las imágenes compartidas por los usuarios, el juez aparece con una cámara en la cabeza, una cámara corporal y hasta un control de videojuegos, como si se tratara de un personaje salido de una película futurista.

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La creatividad de los aficionados no tardó en aparecer y el nombre del árbitro comenzó a multiplicarse en publicaciones de X, Instagram, Facebook y TikTok.

De Robocop a Dragon Ball: las referencias más populares

Entre los memes más difundidos apareció una versión de Wilton Sampaio caracterizado como Robocop. En la imagen, el árbitro brasileño fue transformado en un cyborg con ojos rojos brillantes y un cuerpo metálico, mientras sostenía una tarjeta roja que expulsaba a los jugadores.

Los mejores memes que dejó el equipamiento tecnológico del árbitro en el Mundial 2026.
El equipamiento del árbitro fue comparado con el de un personaje de Dragon Ball Z. (IG)

Otra de las publicaciones más compartidas hacía referencia al anime Dragon Ball. En ella, el colegiado aparecía vestido con la armadura de un saiyajin y equipado con un rastreador de energía en el ojo, mientras un mensaje señalaba que había sido equipado con toda la tecnología disponible.

Las comparaciones con personajes futuristas se repitieron durante toda la jornada, hasta el punto de que muchos usuarios comentaron que el árbitro había terminado siendo tan comentado como algunos de los futbolistas del partido.

Las tres tarjetas rojas también alimentaron las bromas

La actuación de Sampaio dentro del terreno de juego contribuyó a aumentar la repercusión de los memes. A lo largo del compromiso entre México y Sudáfrica, el árbitro mostró un total de tres tarjetas rojas, una cifra poco habitual para un encuentro inaugural de una Copa del Mundo.

Este hecho llevó a numerosos usuarios a bromear con que la tecnología incorporada en el uniforme del colegiado le permitía detectar absolutamente todas las infracciones. Algunos comentarios incluso señalaban que “no se le escapó nada” y que parecía contar con sensores especiales para vigilar cada acción.

Los mejores memes que dejó el equipamiento tecnológico del árbitro en el Mundial 2026.
Usuarios recordaron que el árbitro sacó varias tarjetas rojas en el primer partido del Mundial 2026. (IG)

Los memes, otro protagonista del Mundial

Las redes sociales han convertido los grandes eventos deportivos en escenarios ideales para la creatividad y el humor. El debut del Mundial 2026 no fue la excepción y Wilton Sampaio terminó protagonizando una de las primeras tendencias virales del torneo.

Aunque la conversación comenzó por el llamativo equipamiento tecnológico utilizado por el árbitro, las imágenes editadas y las referencias a películas, videojuegos y series de animación terminaron transformándolo en uno de los personajes más comentados del arranque de la Copa del Mundo.

Mientras el Mundial recién comienza, la reacción de los aficionados demuestra que, además del fútbol, los memes también forman parte del espectáculo y se han convertido en una tradición inseparable de cada gran cita deportiva.

Los mejores memes que dejó el equipamiento tecnológico del árbitro en el Mundial 2026.
Usuarios de las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para hacer memes del árbitro en el Mundial 2026. (IG)

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