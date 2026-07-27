¿Las Guerreras K-pop son reales? la pregunta más buscada en Google y en español

Rumi lidera al grupo y utiliza la espada mágica saingeom. (Composición Infobae: Gemini / Captura: Netflix)

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¿Las Guerreras K-pop son reales? Esa pregunta encabezó las tendencias en Google durante semanas, reflejando el interés masivo de la audiencia hispanohablante. La duda se multiplicó debido a la viralidad de la película animada ‘Las Guerreras K-pop’, que generó confusión al mezclar elementos de la cultura pop surcoreana con ficción fantástica.

Miles de usuarios buscaron confirmar si existía un grupo musical auténtico detrás de la historia o si solo se trataba de una invención cinematográfica.

Las Guerreras K-pop, el fenómeno más buscado en Google

La película ‘Las Guerreras K-pop’, también titulada en inglés como ‘K-pop: Demon Hunters’, es una producción animada de Sony Pictures Animation que alcanzó un éxito sin precedentes desde su estreno el 20 de junio de 2025. El largometraje narra la vida de un grupo ficticio de estrellas del pop coreano, quienes combinan su carrera musical con la misión secreta de proteger al mundo enfrentando fuerzas sobrenaturales.

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La película ‘Las Guerreras K-pop’, también titulada en inglés como ‘K-pop: Demon Hunters’, es una producción animada de Sony Pictures Animation. (Netflix)

La trama se centra en tres protagonistas que forman el grupo Huntr/X: Rumi, Mira y Zoey. Cada una aporta habilidades distintas tanto en el escenario como en el combate contra demonios.

Rumi lidera al grupo y utiliza la espada mágica saingeom, Mira destaca como bailarina principal y emplea un arma de asta, mientras que Zoey, encargada del rap y la composición, prefiere cuchillos lanzadores. Juntas, enfrentan a Gwi-Ma, un antiguo ente demoníaco que actúa a través de la banda rival Saja Boys.

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El éxito de la película no se limitó a la plataforma de streaming. Según el informe anual de Google, el título fue la película más consultada en el buscador durante 2025, y varias de sus canciones se ubicaron entre las 10 más buscadas del año. Además, los disfraces inspirados en los personajes principales encabezaron las listas de tendencias durante Halloween.

Ganó dos premios Oscar en la 98ª entrega de los Premios de la Academia: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por Golden.

¿Es real el grupo de Las Guerreras K-pop? Origen y mitología cinematográfica

A pesar de la popularidad y el realismo de la ficción, Huntr/X y sus integrantes no existen fuera de la pantalla. La historia fue concebida exclusivamente para el filme, aunque toma como base muchos elementos auténticos de la cultura K-pop, desde la estética visual hasta la dinámica de los grupos musicales surcoreanos.

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Tal como explicó la directora Maggie Kang a Variety, la intención fue rendir homenaje a las raíces coreanas y al fenómeno global del K-pop, pero insertando a sus personajes en una narrativa de fantasía y acción.

Las protagonistas son, entonces, una creación original de los guionistas, que fusiona la imagen de ídolos musicales con la de heroínas sobrenaturales. La fuente de sus poderes está en el canto y la danza, lo que les permite generar armas sónicas para combatir a sus enemigos.

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A pesar de la popularidad y el realismo de la ficción, Huntr/X y sus integrantes no existen fuera de la pantalla. (Netflix)

Este giro narrativo se inspira en prácticas tradicionales coreanas. Kang señaló que se basó en el gut, una ceremonia folclórica donde bailarines realizaban rituales para proteger a la comunidad de espíritus malignos. Así, la película entrelaza el pasado ancestral coreano con la modernidad del pop.

Proceso creativo y referencias culturales de la película animada

Maggie Kang, quien dirigió el proyecto junto con Chris Appelhans, concibió la idea a partir de su experiencia personal y su vínculo con la cultura surcoreana. En la entrevista con el medio citado, Kang mencionó que su objetivo era mostrar una Corea auténtica, reflejando tanto la arquitectura como las costumbres y la vida cotidiana.

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Detalló cómo el equipo de animación cuidó cada aspecto visual, desde la representación realista del horizonte de Seúl hasta los interiores de restaurantes típicos.

Las protagonistas y el grupo Huntr/X existen únicamente en el universo de la película, aunque su influencia ya se percibe en la cultura pop global. (Netflix)

Un ejemplo específico de este enfoque es la elección de la aldea Bukchon Hanok para ambientar la primera reunión entre Rumi y Jinyu, dos de los personajes principales. Según Kang, esta locación simboliza la unión entre lo antiguo y lo moderno, tema recurrente a lo largo de la película. El Hanok, que representa la tradición, se contrapone al skyline urbano que encarna la contemporaneidad, reflejando en los personajes esa dualidad.

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El impacto de Las Guerreras K-pop en la cultura digital y el entretenimiento

El estreno de ‘Las Guerreras K-pop’ marcó un antes y un después en la animación distribuida por Netflix. La película se convirtió en la cinta animada más vista en la historia de la plataforma, superando registros previos y obteniendo además dos premios Oscar en la edición 98ª de los Premios de la Academia: Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por el tema Golden.

Este fenómeno traspasó la pantalla y se instaló con fuerza en la cultura digital. El reporte El año en búsquedas de Google posicionó a la película como líder indiscutida en consultas, confirmando el interés que generó la combinación de música, acción y mitología coreana.

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¿Las Guerreras K-pop son reales? Esa pregunta encabezó las tendencias en Google durante semanas. (Netflix)

La popularidad alcanzó también a las canciones de la banda sonora, tres de las cuales integraron el Top 10 anual, y se reflejó en el mercado de disfraces, donde los personajes dominaron las tendencias de Halloween.

La pregunta “¿Las Guerreras K-pop son reales?” sintetiza el efecto de la película en la audiencia: la confusión entre ficción y realidad se alimentó tanto por el realismo de la animación como por la cercanía con la estética del K-pop genuino. Sin embargo, las protagonistas y el grupo Huntr/X existen únicamente en el universo de la película, aunque su influencia ya se percibe en la cultura pop global.

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