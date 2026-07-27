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La confianza en el Gobierno volvió a caer en julio, según un estudio de la Universidad Di Tella

Tras la primera subida registrada este año durante el mes pasado, la encuesta de opinión pública mostró un retroceso y retomó la senda descendente del 2026. En términos interanuales, hay una caída en el índice del 21%

Acto público en La Rural - Javier Milei
El índice de confianza en el Gobierno volvió a caer en el mes de julio, según un estudio de la Universidad Di Tella
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El Índice de Confianza en el Gobierno que realiza todos los meses la Universidad Di Tella mostró que en julio hubo un retroceso del 6,5% respecto a junio. Se trata así de una nueva caída después del pequeño repunte que había mostrado la encuesta de opinión pública tras un comienzo de año con un retroceso durante varios meses consecutivos.

El indicador que es elaborado por la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella mostró que en julio de 2026 el índice alcanzó los 1,94 puntos. Se trata de un estudio que se confecciona desde noviembre de 2001 y donde se mide en una escala de 0 a 5 a nivel nacional sobre la confianza que hay en el Poder Ejecutivo.

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Otro aspecto que señalaron en el informe que presentó la alta casa de estudios es que, en términos interanuales, el índice disminuyó un 21%. Así, en el séptimo mes del año se retomó la senda descendente que se había observado durante todo el 2025, a excepción de junio, donde creció un 3,9% respecto de mayo.

De los cinco componentes que integran el índice, cuatro registraron caídas en julio. Eficiencia fue el de mayor deterioro, con un descenso del 15,4% hasta los 1,79 puntos. Le siguieron Capacidad, que bajó 7,3% a 2,28 puntos, y Preocupación por el interés general, que cayó 6,9% hasta 1,51 puntos. La Evaluación general del gobierno retrocedió 2,5% y se ubicó en 1,64 puntos. La única excepción fue Honestidad, que se mantuvo en 2,45 puntos, con una variación prácticamente nula de -0,4% respecto del mes anterior.

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Acto público en La Rural - Javier Milei
Se trata de un nuevo retroceso en el estudio de opinión pública tras su primer repunta del año en el mes de junio

El informe de la Universidad Torcuato Di Tella también identificó los segmentos demográficos donde se concentró la mayor parte del retroceso. Entre los hombres, el índice cayó 11,3% hasta 2,10 puntos, lo que redujo la brecha de género a 0,36 puntos respecto de las mujeres, cuyo valor subió levemente a 1,74 puntos (+2,8%). Por franja etaria, el descenso más pronunciado se registró entre los jóvenes de 18 a 29 años, con una baja del 23% hasta 1,68 puntos. El grupo de entre 30 y 49 años prácticamente no varió (1,75; -0,7%), mientras que los mayores de 50 años cayeron 7,1% a 2,07 puntos.

Desde el punto de vista geográfico, el Gran Buenos Aires (GBA) concentró la mayor contracción del mes, con una baja del 10,9% hasta 1,63 puntos. Los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajaron 5,6% a 1,92 puntos, en tanto que el interior del país presentó el descenso más moderado, con una caída del 4,7% hasta 2,09 puntos, conservando el nivel más alto entre las regiones relevadas. El documento señala que varios de estos segmentos —hombres, jóvenes y residentes del GBA— habían protagonizado los mayores aumentos durante junio.

Por nivel educativo, quienes tienen instrucción primaria registraron el descenso más abrupto: una caída del 24,7% hasta 1,29 puntos. El segmento con secundaria completa se mantuvo estable en 1,90 puntos, mientras que los encuestados con educación terciaria o universitaria bajaron 7,5% a 2,03 puntos, conservando el valor más elevado dentro de esta variable.

El informe también distingue entre quienes fueron víctimas de delitos en los últimos 12 meses y quienes no. El primer grupo presentó la mayor disminución del mes, con una caída del 25,9% hasta 1,56 puntos. Entre quienes no sufrieron episodios delictivos, el índice bajó apenas 1% a 2,05 puntos.

En tanto, la variable de perspectivas económicas volvió a mostrar una correlación directa con el nivel de confianza: quienes esperan que la situación mejore en un año registraron un ICG de 4,15 puntos (+1,8%), los que anticipan que se mantendrá igual marcaron 2,46 (+0,1%), y quienes prevén un deterioro cayeron 11,1% hasta apenas 0,33 puntos.

En el plano histórico, el promedio del ICG durante la gestión de Javier Milei descendió a 2,37 puntos, su valor más bajo desde el inicio del mandato. Como referencia comparativa, los promedios de Mauricio Macri y Alberto Fernández en el mismo tramo de sus respectivas gestiones fueron de 2,27 y 1,69 puntos. En la comparación específica del mes 31 de cada presidencia, el 1,94 de julio queda por debajo del valor que obtuvo Macri en ese mismo momento (2,01; -3,9%) y del registrado bajo Néstor Kirchner (2,26; -14,4%), aunque supera los niveles de Cristina Fernández de Kirchner en su segundo mandato (1,87; +3,4%), en el primero (1,69; +14,8%) y el de Fernández (1,12; +73,3%).

La serie mensual de 2026 refleja una tendencia predominantemente negativa: enero (-2,8%), febrero (-0,6%), marzo (-3,5%), abril (-12,1%), mayo (-1,6%), junio (+3,9%) y julio (-6,5%). La contracción acumulada desde el cierre de 2025 asciende al 21,5%, según consigna el documento de la Escuela de Gobierno.

La encuesta fue realizada por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 16 de julio de 2026, con una muestra de 1.000 casos distribuidos en 39 localidades de más de 10.000 habitantes de todo el país, con un margen de error estándar de ±0,06 puntos para el total del índice.

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