Activa el modo Toy Story 5 en WhatsApp fácil y rápido: cambia tono o fondo de chat

(Disney/Pixar)

Guardar

La fiebre por la llegada de Toy Story 5 ya se trasladó a los teléfonos móviles. Muchos usuarios buscan personalizar sus aplicaciones con motivos de la saga, y WhatsApp es una de las plataformas que más opciones ofrece para adaptar su estética y sonidos a la película de Disney y Pixar.

Aunque no existe un modo oficial, combinar varias funciones y trucos permite transformar la experiencia diaria en la app de mensajería.

Cambiar el ícono de WhatsApp por uno de Toy Story 5

En dispositivos Android, es posible modificar el ícono de la aplicación utilizando herramientas como Nova Launcher.

El proceso es sencillo: tras descargar e instalar el launcher desde Google Play Store y configurarlo como lanzador predeterminado, basta con buscar el ícono de WhatsApp en la pantalla principal, mantenerlo presionado hasta que aparezca el menú, y tocar en “Editar”.

PUBLICIDAD

Esta imagen publicada por Disney muestra a los personajes Woody, con la voz de Tom Hanks (izquierda), y Buzz Lightyear, con la voz de Tim Allen, en "Toy Story 5" de Disney y Pixar. (Disney/Pixar via AP)

Luego, se selecciona una imagen cuadrada inspirada en Toy Story 5 —como un póster oficial, ilustraciones de Woody, Buzz o Jessie—, se ajusta el tamaño y se confirma el cambio.

Cómo personalizar el fondo del teclado y de los chats en WhatsApp

Otro de los ajustes que suma a la ambientación consiste en cambiar el fondo del teclado virtual. Abriendo cualquier conversación en WhatsApp y desplegando el teclado, se accede a la configuración tocando el ícono correspondiente.

PUBLICIDAD

En el caso de Gboard, se puede elegir la opción “Temas” o “Mis temas” y cargar una imagen horizontal relacionada con Toy Story 5. Así, cada vez que se escriba un mensaje, el fondo recordará escenas y personajes de la saga.

Para las conversaciones en sí, WhatsApp permite establecer imágenes como fondo de los chats. El usuario debe descargar previamente una imagen vertical inspirada en la nueva película —ya sea desde la galería oficial de Disney, el sitio de la película o bancos gratuitos—.

PUBLICIDAD

FILE PHOTO: Teenagers pose for a photo while holding smartphones in front of a Whatsapp logo in this illustration taken September 11, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Luego, se accede a la app, se toca el menú de tres puntos en la esquina superior derecha, se ingresa en ‘Ajustes’, luego ‘Chats’ y finalmente ‘Fondo de pantalla’. Allí se elige y ajusta la imagen, y se confirma con ‘Establecer fondo de pantalla’. Es posible asignar un fondo distinto a cada chat o aplicar uno general para todas las conversaciones.

Cambiar los sonidos y tonos de WhatsApp por uno de Toy Story 5

El modo Toy Story 5 en WhatsApp también contempla la personalización de sonidos. Muchos usuarios optan por asignar fragmentos de la banda sonora de la saga, frases célebres de los personajes o efectos característicos como tono de llamada o notificaciones.

PUBLICIDAD

Para hacerlo, se debe contar con el archivo de audio en el dispositivo. En Android, el proceso se realiza desde WhatsApp accediendo a ‘Configuración’, luego ‘Notificaciones’, y dentro del apartado ‘Llamadas’ se puede elegir el tono deseado.

En iPhone, el cambio se gestiona desde los ajustes del sistema operativo, buscando WhatsApp en la lista de aplicaciones y seleccionando el tono preferido bajo “Notificaciones”.

PUBLICIDAD

Imagen de archivo de la apalicación de Whatsapp. EFE/EPA/IAN LANGSDON

También es posible asignar tonos personalizados a contactos específicos. Al abrir el chat con la persona, se toca su nombre en la parte superior, se activa ‘Notificaciones personalizadas’ y, desde el apartado de llamadas, se elige el sonido temático.

Cómo generar imágenes al estilo Pixar en WhatsApp

La integración de Meta AI en WhatsApp abre nuevas posibilidades para quienes buscan imágenes de Toy Story 5 originales o difíciles de encontrar. Este asistente de inteligencia artificial, identificado por un círculo púrpura en la lista de chats, puede usarse tanto en conversaciones individuales como en grupos.

PUBLICIDAD

Para activarlo, basta con tocar el ícono de Meta AI en la barra de búsqueda o escribir @Meta AI en cualquier chat y enviar una solicitud. Se pueden pedir ilustraciones con prompts como “Woody y Buzz Lightyear junto a los nuevos personajes de Toy Story 5 en estilo cinematográfico Pixar” o “Todos los juguetes reunidos al atardecer frente a una ventana, con estética de Toy Story 5”.

Meta AI responde generando imágenes digitales que pueden descargarse y usarse como fondo en los chats, íconos o para compartir en grupos temáticos.