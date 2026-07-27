Laura Fernández rechaza acusaciones de autoritarismo y asegura que “la democracia de Costa Rica está más viva que nunca”

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Fernández defendió las iniciativas del Ejecutivo y rechazó las críticas que vinculan sus propuestas con un supuesto debilitamiento de la institucionalidad democrática. Crédito: Captura de video Presidencia de La República

Durante la ronda de preguntas posterior a la presentación del segundo paquete de proyectos de seguridad, la presidenta Laura Fernández aprovechó para responder a cuestionamientos sobre recientes declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves, quien durante una actividad en Nicoya el fin de semana consultó al público si temían una eventual dictadura o el cierre del Poder Judicial.

La consulta fue planteada por el periodista de La Nación, quien pidió a la jerarca aclarar el mensaje emitido por el presidente, al considerar que las afirmaciones podían interpretarse como una referencia a la posibilidad de cerrar uno de los poderes de la República.

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Fernández comenzó señalando que la conferencia estaba destinada a explicar los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, aunque aseguró que respondería la inquietud porque, según dijo, existen sectores que intentan construir una narrativa de que el Gobierno pretende romper el orden democrático.

“Hay medios como La Nación y gente enemiga del Gobierno que intenta confundir a los costarricenses indicando falsamente que yo tengo aspiraciones de convertirme en una dictadora. Así de ridículos y así de desesperados están los opositores del Gobierno", afirmó.

La mandataria sostuvo que las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo buscan fortalecer la legislación y no asumir competencias de otros poderes de la República. En ese contexto, cuestionó que algunos actores califiquen las propuestas como intentos de controlar al Poder Judicial.

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Asimismo, hizo referencia a declaraciones atribuidas al fiscal general, Carlo Díaz, a quien retó nuevamente a presentar un ejemplo concreto en el que, según sus palabras, el Gobierno haya incumplido la Constitución o alguna norma del ordenamiento jurídico.

“Que me dé una sola cosa objetiva donde yo haya violado los principios constitucionales y democráticos de Costa Rica”, manifestó.

Fernández aseguró que su administración ha respetado el marco institucional y afirmó que quienes cuestionan al Gobierno, en realidad, “le tienen pavor al pueblo costarricense” que los eligió mediante el voto.

“La democracia de Costa Rica está más viva que nunca”, expresó, al tiempo que defendió los resultados electorales que dieron representación legislativa al oficialismo y sostuvo que esa es la verdadera expresión de la voluntad popular.

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La presidenta también atribuyó el hecho de que el oficialismo no obtuviera una mayoría más amplia en la Asamblea Legislativa a lo que calificó como una campaña de desinformación sobre supuestas intenciones autoritarias del Gobierno.

“¿Por qué no saqué yo treinta y ocho diputados? (...) Por las mentiras que le intentaron meter en la cabeza al pueblo de Costa Rica”, señaló antes de concluir su respuesta.

Durante las celebraciones de la Anexión del Partido de Nicoya, Rodrigo Chaves, ministro de presidencia y de hacienda, preguntó a los asistentes que si tenían miedo a una dictadura, a lo que los asistentes respondieron que no. Cortesía: Transmisión Presidencia de la República

Responde a sacerdote sobre impuestos e ideología de género

En otra de las consultas, Fernández reaccionó a las declaraciones del sacerdote Jason Víquez, de la diócesis de Tilarán, quien durante los actos de la Anexión del Partido de Nicoya hizo un llamado a respetar la libertad de pensamiento y expresó preocupación por eventuales modificaciones tributarias relacionadas con la canasta básica.

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La presidenta aseguró que ya había conversado con el religioso y afirmó que existieron dos interpretaciones erróneas en su intervención.

En primer lugar, indicó que el Gobierno no impulsa nuevos impuestos ni pretende aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), sino fortalecer la recaudación de los tributos ya existentes.

“Este gobierno no está formulando nuevos impuestos. Estamos trabajando muy fuerte en cobrar bien los impuestos, pero yo no estoy formulando aumentos en el IVA ni creando impuestos nuevos”, afirmó.

Reflexión del padre Jeison Víquez en la Sesión Solemne del Concejo Municipal de Nicoya. Crédito: Trivisión // Tiktok Salvador Padilla

El segundo punto estuvo relacionado con temas de educación y diversidad. Fernández reiteró que mientras permanezca al frente del Ejecutivo no promoverá políticas relacionadas con la denominada “ideología de género” en el sistema educativo.

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Como ejemplo, mencionó a su hija de tres años y medio para argumentar que los menores no deberían enfrentarse a discusiones sobre identidad de género en las aulas.

La mandataria también lanzó fuertes críticas contra el Frente Amplio al asegurar que no permitirá que exdiputados de esa agrupación política participen en centros educativos con el objetivo, según dijo, de adoctrinar a estudiantes.

“No voy a consentir que exdiputados del Frente Amplio se metan a las escuelas y se metan a los colegios a pretender lavarle el cerebro a los niños y a los jóvenes para volverlos comunistas”, expresó.

Fernández diferenció entre la promoción del pensamiento crítico y lo que calificó como adoctrinamiento político, e hizo un llamado a revisar el uso de los recursos del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), al cuestionar la contratación de exlegisladores del Frente Amplio en universidades públicas.

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