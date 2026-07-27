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ATE anunció un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el 3 de agosto

El sindicato definió la medida de fuerza para el próximo 3 de agosto

Los trabajadores estatales acumulan una caída del 45% en su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, mientras los servicios públicos registraron aumentos del 919% en el mismo período
Los trabajadores estatales acumulan una caída del 45% en su poder adquisitivo desde el inicio de la gestión de Milei, mientras los servicios públicos registraron aumentos del 919% en el mismo período
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro nacional con movilización al Ministerio de Economía para el próximo lunes 3 de agosto. La medida de fuerza fue resuelta y anunciada hoy tras la reunión de la Conducción Nacional del sindicato.

La decisión fue tomada en el Hotel Quagliaro, sede del gremio, y apunta a dos reclamos centrales: un aumento salarial de emergencia y el rechazo al desmantelamiento de organismos estatales con la consecuente pérdida de empleos en el sector público. La protesta coincidirá con el regreso a clases en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros distritos del país, tras el receso de invierno. En ese marco, ATE evalúa la posibilidad de marchar en conjunto con el sindicato docente CTERA.

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El Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, fue contundente al describir la situación salarial del sector: “Los salarios de los estatales tendrían que ser más del doble de lo que son ahora. Al recorte aplicado en la paritaria de más del 45% hay que agregar que los servicios públicos aumentaron en más de un 900% desde que asumió Milei. Con la complicidad de UPCN, en dos años y medio se destruyeron los bolsillos de todos los trabajadores del sector público”.

Los números que respaldan ese diagnóstico son concretos. En lo que va de 2026, los incrementos salariales en la Administración Pública Nacional llegaron al 12,9% hasta junio, mientras que la inflación en ese mismo período fue del 16,9%. La brecha entre ambas variables profundiza una pérdida de poder adquisitivo que, según el gremio, se arrastra desde el inicio de la gestión actual.

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Aguiar también alertó sobre el nivel de endeudamiento que atraviesan los trabajadores del Estado: “Es alarmante el altísimo nivel de endeudamiento de los trabajadores estatales. Las formas de endeudamiento son múltiples. Ya se han superado instituciones formales como los bancos, mutuales, billeteras virtuales y lo más peligroso es que ahora han llegado a endeudarse con prestamistas en los barrios, y esta forma de endeudamiento hasta pone en riesgo la integridad de quienes toman esos créditos”, advirtió el dirigente.

ATE moviliza al Ministerio de Economía el 3 de agosto en reclamo por salarios de emergencia y contra el desmantelamiento de organismos del Estado Nacional
ATE moviliza al Ministerio de Economía el 3 de agosto en reclamo por salarios de emergencia y contra el desmantelamiento de organismos del Estado Nacional

Más allá de la discusión salarial, el sindicato denunció el cierre, desmantelamiento y vaciamiento de organismos del Estado Nacional, con despidos que afectan la prestación de servicios para la sociedad. ATE encuadra esa situación dentro de un deterioro más amplio del tejido productivo: según señalaron, en los últimos dos años y medio cerraron más de 28.000 empresas y se perdieron más de 341.000 puestos de trabajo.

Sobre el rol de los sindicatos en el actual contexto, Aguiar cuestionó las reuniones que algunos dirigentes gremiales mantuvieron con funcionarios de la Casa Rosada: “Los sindicatos están para mejorar la vida de los trabajadores, y no para disputar las migajas del sistema. Hay una sola manera de recuperar nuestro lugar y es no parar de confrontar”, afirmó el referente de ATE.

“Es una premisa falsa la de que quieren destruir el Estado. Es mentira que no hay un Estado presente. Hoy el Estado está presente pero no para la gente, sino para garantizar los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y las transnacionales”, sostuvo también Aguiar en su análisis crítico de la actual gestión.

Vale recordar que el 3 de agosto no será la única fecha de movilización en el calendario de ATE. El sindicato ya tiene definida una Jornada Nacional de Lucha para el 7 de agosto, Día de San Cayetano, en la marcha por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo.

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