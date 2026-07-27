Caputo habló sobre la reunión con Georgieva: “Está impresionada con los resultados del programa”

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. (REUTERS/Tomas Cuesta)

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Tras su reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el ministro de Economía, Luis Caputo, subrayó , que la titular del organismo “remarcó lo impresionada que estaba con los resultados del programa”. El encuentro con el presidente Javier Milei giró en torno a la marcha económica del país y las perspectivas ante el desafiante contexto internacional.

Según Caputo, durante la reunión, Georgieva compartió su visión sobre la importancia de la “perseverancia ante la ansiedad social”, haciendo referencia a su experiencia personal: “Ella viene de Bulgaria y entiende porque Bulgaria pasó situaciones similares. Tuvo su hiperinflación hace poco más de 40 años. Y decía que es muy común que se van alcanzando logros, la gente los de como por dados y se ponga más ansiosa”.

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El jefe del Palacio de Hacienda relató que la directora de la entidad multilateral “volvió a enfatizar que éramos uno de los países que mejor preparados estaba para la volatilidad que estamos viendo en el mundo”, señalando que esa percepción está directamente vinculada al superávit fiscal y energético de Argentina. Caputo citó a Georgieva: “Argentina tiene superávit fiscal y energético en un contexto de guerra donde los precios de la energía están subiendo muy fuertemente”.

En el transcurso del encuentro, bajo el relato del ministro de Economía, Milei le explicó a Georgieva “cómo eso funcionaba como una suerte de seguro para la Argentina. Si bien la situación internacional puede complicarse y puede haber una eventual suba de tasas en lo que resta del año, Argentina, que ahora es un gran productor de petróleo, se beneficia por un mayor ingreso de dólares”.

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La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (c), y el ministro de Economía, Luis Caputo (i), salen después de sostener una reunión este lunes en Buenos Aires (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Respecto al mercado laboral, Caputo señaló: “Hablamos de la importancia de lograr un mayor empleo formal. Ella está al tanto de los números y sabe que si bien el empleo creció, el formal cayó y el informal creció más que lo que cayó el formal. Pero el objetivo es que cada vez haya más formalidad”.

Sobre las reformas en marcha, el funcionario nacional repasó los principales puntos de la reforma laboral ante la titular del FMI. “Estaba muy impresionada con que las empresas pasaron de pagar 19 puntos de cargas a 2. También lo del fondo para los despidos. Al igual que nosotros, espera que tenga su rédito. Todos estos cambios llevan tiempo y hay que tener la perseverancia y la paciencia que ella dice”, señaló.

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En relación a los anuncios de inversiones extranjeras, Caputo detalló: “Todas estas inversiones grandes que ya se aprobaron -USD 45.000 millones- y las que están sujetas a aprobación -más de USD 100.000 millones-, no van a venir en el próximo mes. Son inversiones que se van a dar en la Argentina en los próximos años. Entonces, no es algo que va a capitalizar este gobierno solamente. Es para los próximos gobiernos”.

Al ser consultado sobre si la visita de la jefa del FMI era un espaldarazo al gobierno de Milei, el ministro aclaró que “el Fondo no se mete nunca en temas políticos”.

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E insistió en que la llegada de Kristalina Georgieva al país no está vinculada con la coyuntura política local: “No relaciono para nada con lo político. Vino porque tenemos una relación muy buena con el Fondo. Hay confianza mutua y los resultados han sido muy buenos. Vino en función de eso pero no tiene nada que ver con la relación política”.

Javier Milei se reunió con Kristalina Georgieva.

La agenda de Georgieva en la Argentina

Durante la reunión que protagonizó en el Palacio de Hacienda, Georgieva señaló que es necesario enfrentar los riesgos económicos mediante políticas sólidas y la existencia de reservas adecuadas. Hizo énfasis en la disciplina fiscal implementada por el Gobierno y mencionó el aporte de sectores como el petróleo, el gas, la minería y la agricultura.

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Además, recomendó orientar las reformas hacia la construcción, los servicios y la logística. También mencionó la importancia de las pymes en la creación de empleo formal y manifestó su apoyo a la modificación de la legislación laboral. Afirmó que Argentina no requerirá fondos adicionales del FMI en 2027, subrayando la acumulación de reservas y la sostenibilidad económica prevista hasta ese año.

Luego de encontrarse con Milei, la directora del FMI publicó en la red social X un mensaje dirigido al presidente. “Gracias, presidente Javier Milei, por una conversación productiva sobre el progreso de Argentina y el camino a seguir. Mantener las reformas, fortalecer la estabilidad y promover la inversión serán claves para impulsar el crecimiento y generar más oportunidades para el pueblo argentino”, escribió.

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El Gabinete participó de la reunión con la titular del FMI. (Fuente: Presidencia)

La agenda de la máxima autoridad del FMI en Argentina incluye este lunes una reunión en el Palacio Libertad con estudiantes universitarios de instituciones tanto públicas como privadas, entre ellas la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad de San Andrés, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata.

Por la noche, tiene previsto asistir a una cena con representantes de empresas de los sectores energético, tecnológico y agropecuario. Voceros del Ministerio de Economía indicaron que no habrá funcionarios del Gobierno en esa actividad, ya que la organización corresponde exclusivamente al FMI.

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El martes, las actividades se trasladarán a Vaca Muerta. Georgieva viajará a Neuquén junto al ministro Caputo para recorrer el yacimiento Loma Campana, donde será recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín. El miércoles por la mañana, la funcionaria partirá hacia Uruguay.