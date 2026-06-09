Memes de la Copa Mundial 2026: Tim Payne, la lista de Scaloni, la lámina de Messi y más momentos

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no ha iniciado y aún así ya en internet circulan momentos virales así como memes respecto a este evento deportivo.
En Latinoamérica, uno de los sucesos más populares en internet es Tim Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda. El futbolista se hizo a conocer gracias a un video hecho por el creador de contenido Valentín Scarsini.
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La foto protocolar de la concentración francesa también dejó su cuota de humor. La pose en cuclillas de Rayan Cherki junto al presidente Emmanuel Macron provocó risas entre sus compañeros y desató una ola de memes en redes sociales.
Por qué se popularizo Tim Payne
El video del creador de contenido Valentín Scarsini en redes sociales convirtió a Tim Payne en una figura global.
Scarsini lanzó un reto viral en redes sociales para transformar al futbolista mundialista con menos seguidores en una estrella internacional: el defensa neozelandés pasó de 4.700 seguidores a más de 5,5 millones en pocos días, una cifra que supera la población de Nueva Zelanda.
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El deportista recibe mensajes de apoyo masivos, entre ellos: “te queremos mucho, Tim” y “eres el mejor, mis mejores deseos desde México y buena suerte en la Copa Mundial”.
Payne y Scarsini ya se encontraron en persona. El jugador agradeció al creador de contenido la mención en el video y las muestras de cariño recibidas.
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Memes luego de que se anunciaron los convocados de la selección argentina
La publicación de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 desató una avalancha de memes en redes sociales.
La convocatoria de ocho debutantes —entre ellos Giuliano Simeone y Valentín Barco— y la exclusión de Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía alimentaron el humor digital.
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La presencia de varios exjugadores de Boca Juniors generó el fenómeno “Boca Predio”. La nómina de 26 jugadores incluye a Messi en su sexta Copa del Mundo; el debut argentino está previsto para el 16 de junio ante Argelia.
Momentos virales al llenar el álbum de Panini de la Copa Mundial 2026
Otro momento que tomó fuerza en internet antes de la Copa Mundial 2026 fue la experiencia de los usuarios al llenar el álbum de Panini.
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En Instagram se viralizó el video de Francisco Huaiquil, profesor de educación física argentino, quien prometió a sus alumnos una hora libre si aparecía Messi en el sobre de láminas. Salieron jugadores de Canadá, Noruega y España, y al final apareció Messi. Los niños festejaron entre saltos y gritos.
Los usuarios también aprovecharon las redes para crear comunidades en sus ciudades en torno al intercambio de láminas y completar el álbum de forma colectiva.
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El último baile de Messi, Ronaldo, Neymar y más jugadores
Además del fenómeno de Tim Payne, los fanáticos tienen muy presente que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el último torneo de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cuyos trayectos suman más de 24 años de goles y reconocimientos internacionales.
El delantero brasileño Neymar, de 34 años, atravesó un desgaste físico y mental que lo llevó a considerar su participación como definitiva para su futuro profesional.
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El alemán Manuel Neuer, leyenda bajo los tres palos, también pone fin a su trayectoria mundialista en 2026 a los 40 años. Su compatriota Thomas Müller, de 36, disputará igualmente su última Copa del Mundo con la selección alemana.
El mexicano Guillermo Ochoa afirmó que el torneo de 2026 será su última aventura como portero de la selección tricolor. Con esta participación, Ochoa llega a su sexto Mundial consecutivo y consolida su lugar en la historia del fútbol.
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Los focos del torneo apuntan también a una nueva generación. El español Lamine Yamal, figura en Europa, llega como uno de los referentes ofensivos de su selección.
El brasileño Estêvão Willian y los argentinos Nico Paz y Franco Mastantuono completan un grupo de jóvenes talentos sudamericanos que cargan con la expectativa de liderar el recambio generacional en sus países.
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