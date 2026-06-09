Memes de la Copa Mundial 2026: Tim Payne, la lista de Scaloni, la lámina de Messi y más momentos

Desde una pose cómica en un acto con el presidente de Francia hasta volver famoso al jugador menos conocido, estos son algunos memes que está dejando la Copa Mundial.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no ha iniciado y aún así ya en internet circulan momentos virales así como memes respecto a este evento deportivo.

En Latinoamérica, uno de los sucesos más populares en internet es Tim Payne, jugador de la selección de Nueva Zelanda. El futbolista se hizo a conocer gracias a un video hecho por el creador de contenido Valentín Scarsini.

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La foto protocolar de la concentración francesa también dejó su cuota de humor. La pose en cuclillas de Rayan Cherki junto al presidente Emmanuel Macron provocó risas entre sus compañeros y desató una ola de memes en redes sociales.

El gesto del jugador se replicó entre compañeros tras un entrenamiento y saltó a Internet con ediciones en baños, aviones y supermercados, una señal temprana del clima distendido que rodea a Francia antes del torneo - crédito @MotivacionesF/X

Por qué se popularizo Tim Payne

El video del creador de contenido Valentín Scarsini en redes sociales convirtió a Tim Payne en una figura global.

El creador de contenido argentino inició el reto de viralizar a Tim Payne. (Instagram: elscarso)

Scarsini lanzó un reto viral en redes sociales para transformar al futbolista mundialista con menos seguidores en una estrella internacional: el defensa neozelandés pasó de 4.700 seguidores a más de 5,5 millones en pocos días, una cifra que supera la población de Nueva Zelanda.

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El deportista recibe mensajes de apoyo masivos, entre ellos: “te queremos mucho, Tim” y “eres el mejor, mis mejores deseos desde México y buena suerte en la Copa Mundial”.

Payne y Scarsini ya se encontraron en persona. El jugador agradeció al creador de contenido la mención en el video y las muestras de cariño recibidas.

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El jugador neozelandés cuentan con más de cinco millones de seguidores en Instagram. (Instagram: timpayne_)

Memes luego de que se anunciaron los convocados de la selección argentina

La publicación de la lista definitiva de Lionel Scaloni para el Mundial 2026 desató una avalancha de memes en redes sociales.

La convocatoria de ocho debutantes —entre ellos Giuliano Simeone y Valentín Barco— y la exclusión de Marcos Acuña, Marcos Senesi y Emiliano Buendía alimentaron el humor digital.

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La presencia de varios exjugadores de Boca Juniors generó el fenómeno “Boca Predio”. La nómina de 26 jugadores incluye a Messi en su sexta Copa del Mundo; el debut argentino está previsto para el 16 de junio ante Argelia.

La publicación de Thiago Almada en redes sociales muestra la plantilla argentina convocada en forma de pines, rodeada de insignias de la AFA y símbolos nacionales como el mate, celebrando la unión del equipo.

Momentos virales al llenar el álbum de Panini de la Copa Mundial 2026

Otro momento que tomó fuerza en internet antes de la Copa Mundial 2026 fue la experiencia de los usuarios al llenar el álbum de Panini.

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En Instagram se viralizó el video de Francisco Huaiquil, profesor de educación física argentino, quien prometió a sus alumnos una hora libre si aparecía Messi en el sobre de láminas. Salieron jugadores de Canadá, Noruega y España, y al final apareció Messi. Los niños festejaron entre saltos y gritos.

Los usuarios también aprovecharon las redes para crear comunidades en sus ciudades en torno al intercambio de láminas y completar el álbum de forma colectiva.

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El profesor compartió en Instagram la coincidencia de que saliera Messi tras hacer la apuesta con sus alumnos.(Instagram: @profe.huaiquil)

El último baile de Messi, Ronaldo, Neymar y más jugadores

Además del fenómeno de Tim Payne, los fanáticos tienen muy presente que la Copa Mundial de la FIFA 2026 será el último torneo de figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, cuyos trayectos suman más de 24 años de goles y reconocimientos internacionales.

El delantero brasileño Neymar, de 34 años, atravesó un desgaste físico y mental que lo llevó a considerar su participación como definitiva para su futuro profesional.

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El alemán Manuel Neuer, leyenda bajo los tres palos, también pone fin a su trayectoria mundialista en 2026 a los 40 años. Su compatriota Thomas Müller, de 36, disputará igualmente su última Copa del Mundo con la selección alemana.

Los usuarios en internet tienen presente que es el último Mundial de figuras como Messi, Ronaldo y Neymar.

El mexicano Guillermo Ochoa afirmó que el torneo de 2026 será su última aventura como portero de la selección tricolor. Con esta participación, Ochoa llega a su sexto Mundial consecutivo y consolida su lugar en la historia del fútbol.

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Los focos del torneo apuntan también a una nueva generación. El español Lamine Yamal, figura en Europa, llega como uno de los referentes ofensivos de su selección.

El brasileño Estêvão Willian y los argentinos Nico Paz y Franco Mastantuono completan un grupo de jóvenes talentos sudamericanos que cargan con la expectativa de liderar el recambio generacional en sus países.