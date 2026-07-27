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Bernard Arnault, el hombre más rico de Europa, rechazó las versiones sobre una disputa familiar por la sucesión de su imperio

El fundador del mayor grupo de lujo del mundo agradeció los mensajes de apoyo recibidos tras su carta abierta al diario francés Le Monde y defendió la unidad de sus cinco hijos

Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, durante la reunión anual de accionistas del grupo de lujo en París, Francia (REUTERS/Stephanie Lecocq)
Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, durante la reunión anual de accionistas del grupo de lujo en París, Francia (REUTERS/Stephanie Lecocq)
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Bernard Arnault, el empresario francés considerado el hombre más rico de Europa y creador del imperio de lujo detrás de marcas como Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. y Hennessy, utilizó por primera vez su cuenta personal en X para agradecer los mensajes de apoyo recibidos después de la publicación de una carta abierta dirigida al diario Le Monde, en la que respondió a las versiones sobre una supuesta disputa familiar por la sucesión de su conglomerado empresarial.

El magnate de 77 años, conocido por mantener un perfil reservado y con poca exposición en redes sociales, escribió en la plataforma que valoró las muestras de respaldo que recibió tras su respuesta al periódico francés.

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He sido muy sensible a los numerosos mensajes que me han dirigido tras mi carta abierta al Monde”, expresó Arnault en su primera publicación personal en X.

Quería darles las gracias a todas y todos ustedes, directamente y personalmente, aquí, en X. ¡Gracias!”, añadió el empresario en el mensaje, firmado con su nombre.

La carta abierta a Le Monde había sido publicada previamente a través de los canales oficiales de LVMH, el grupo que Arnault dirige y que reúne algunas de las marcas de lujo más reconocidas del mundo. En ese texto, el empresario cuestionó la interpretación de una serie de artículos sobre su trayectoria, su influencia empresarial, su relación con los medios de comunicación y las versiones sobre posibles tensiones dentro de su familia.

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El empresario francés Bernard Arnault, al frente del grupo de lujo LVMH, asiste a la reunión anual de accionistas de la compañía en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El empresario francés Bernard Arnault, al frente del grupo de lujo LVMH, asiste a la reunión anual de accionistas de la compañía en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En su respuesta, Arnault rechazó las versiones que apuntaban a una fractura entre sus cinco hijos y defendió la unidad de su entorno familiar. El empresario cuestionó especialmente las especulaciones sobre una supuesta lucha interna por la sucesión del grupo y afirmó que quienes esperan una ruptura tendrán que esperar mucho tiempo.

Que al menos sirva para algo: para ahorrar energías a todos aquellos que apuestan por una ruptura familiar para vender periódicos. Tendrán que esperar mucho tiempo”, escribió Arnault en referencia a quienes sostienen que existen divisiones dentro de su familia.

La sucesión del empresario francés es un asunto que genera interés debido al tamaño del grupo que construyó durante las últimas décadas. Bajo su liderazgo, LVMH se transformó en uno de los mayores conglomerados de lujo del mundo, con presencia en sectores como moda, joyería, relojería, bebidas y hoteles.

Los cinco hijos de Arnault tienen actualmente responsabilidades dentro del grupo o de algunas de sus principales marcas. Delphine Arnault está al frente de Christian Dior Couture, una de las firmas más importantes del conglomerado. Antoine Arnault desarrolla funciones relacionadas con la imagen corporativa y la comunicación del grupo. Alexandre Arnault ha ocupado cargos de responsabilidad en Tiffany & Co., mientras que Frédéric Arnault y Jean Arnault también desarrollaron sus carreras dentro de distintas divisiones empresariales.

Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH, junto a su esposa Hélène Mercier-Arnault, llegan a una cena de Estado ofrecida por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en París (REUTERS/Abdul Saboor)
Bernard Arnault, presidente y CEO de LVMH, junto a su esposa Hélène Mercier-Arnault, llegan a una cena de Estado ofrecida por el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo, en París (REUTERS/Abdul Saboor)

La participación de sus hijos en el negocio familiar ha alimentado durante años las especulaciones sobre el futuro liderazgo del grupo cuando Arnault deje la dirección. Sin embargo, el empresario rechazó las interpretaciones que presentan esa transición como una disputa interna.

En su carta, Arnault destacó que su familia participó en conversaciones para explicar sus funciones dentro de la compañía y defendió la cohesión entre sus integrantes. “Mis cinco hijos, mi esposa y yo. Todos presentes, todos disponibles, todos unidos”, afirmó.

El empresario también rechazó la idea de que la competencia dentro de una familia empresarial implique necesariamente un conflicto y sostuvo que el sector del lujo requiere una visión de largo plazo.

El lujo es uno de los pocos sectores que piensa en términos de generaciones en lugar de trimestres”, escribió al referirse a la estrategia que, según él, debe guiar a las compañías de esa industria.

Además de responder sobre su familia, Arnault cuestionó las críticas relacionadas con su influencia económica y sus vínculos con medios de comunicación franceses. En su carta hizo referencia al debate sobre la independencia editorial y mencionó la relación entre algunos accionistas de medios y su entorno familiar.

El empresario aludió específicamente a Xavier Niel, fundador del grupo de telecomunicaciones Iliad y uno de los accionistas individuales de Le Monde. Niel, además, es pareja de Delphine Arnault, la hija mayor del empresario.

Bernard Arnault, empresario francés responsable de uno de los mayores grupos de lujo del mundo (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)
Bernard Arnault, empresario francés responsable de uno de los mayores grupos de lujo del mundo (REUTERS/Benoit Tessier/Archivo)

Con tono irónico, Arnault escribió que algún día alguien tendría que explicarle “la geometría precisa de la independencia editorial francesa”, en referencia a las discusiones sobre la relación entre empresarios, medios y accionistas.

La publicación en X representó una aparición poco habitual del empresario francés en el ámbito público. Durante años, Arnault mantuvo una estrategia de comunicación discreta y evitó responder personalmente a rumores o cuestionamientos, dejando la comunicación corporativa en manos de las estructuras del grupo.

Según estimaciones financieras internacionales, su patrimonio supera los 150.000 millones de dólares, lo que lo ubica entre las personas más ricas del mundo. Su influencia está vinculada tanto al sector del lujo como a la economía francesa, donde LVMH representa una de las compañías más relevantes.

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