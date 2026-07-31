La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

Benjamín Vicuña defendió a Argentina en A24 frente a la campaña anti-Argentina tras la derrota en la final del Mundial 2026 (Video: Instagram)

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Benjamín Vicuña se sentó frente a Luis Novaresio en A24 y salió a defender a Argentina de la campaña de odio que tendría el país tras la eliminación del seleccionado en la final del Mundial 2026 con una frase que rápidamente circuló en redes: “Es normal sentir envidia, chicos”.

Cuando Novaresio le preguntó cómo había visto esa ola de críticas internacionales, el actor chileno no dudó: “Con mucha bronca, porque yo doy testimonio”. Y desde ahí construyó un argumento que apoyó en sus 15 años de vida en el país. “Soy migrante, no lo olvido nunca. Estoy los domingos solo en mi casa”, dijo, una forma de graficar que su vínculo con Argentina va mucho más allá de la exposición pública. “Agradezco profundamente a la Argentina. Me encontré con una Argentina grande, generosa, profunda, humilde”, agregó en el programa de A24.

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Benjamín Vicuña afirmó que su defensa de Argentina se apoya en sus 15 años de vida en el país y en su experiencia como migrante chileno

El actor también recurrió a un argumento concreto para respaldar esa imagen: la forma en que el país recibe a quienes llegan de afuera. “Doy fe de que es un país que, incluso hasta que no cambien las cosas, recibe a personas: chilenos que vienen a estudiar cine, personas que si tienen un accidente van al hospital”, enumeró. Esa descripción de una Argentina funcional para el migrante fue el eje de su defensa, sostenida desde la experiencia propia y no desde la abstracción.

Vicuña también mencionó el momento más difícil de su vida en el país: la muerte de su hija Blanca, en 2012. “Cuando te hablo de una población completa, yo tuve millones de mensajes, literalmente millones de mensajes”, recordó, y señaló que las muestras de cariño de ese entonces las sigue recibiendo en el Ecoparque y a la salida del teatro. Ese hilo conductor entre el pasado y el presente le dio peso personal a una postura que, de otro modo, podría haber quedado en el terreno de la declaración de ocasión.

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El actor dijo que Argentina recibe a los inmigrantes y mencionó a los chilenos que llegan a estudiar cine y a quienes acceden al hospital ante un accidente (Instagram)

Luego vino la parte más comentada de la entrevista. Ante la pregunta de Novaresio sobre la campaña anti-Argentina, Vicuña optó por una lectura que intentó desactivar la indignación con una dosis de pragmatismo. Retomó una idea que el mediocampista Rodrigo De Paul había expresado en sus redes tras la derrota: que a ciertos sectores les molestaba que los argentinos sonrieran. “Creo que quizás hay una cosa natural. Nada de lo que está pasando es muy extravagante. Es normal sentir envidia, chicos. Se le sintió envidia a un campeón que venía por un bicampeonato. ¿Y qué, está mal? ¿Qué vamos a juzgar a todo el mundo?”, planteó.

Pero Vicuña trazó una línea entre esa envidia que consideró comprensible y lo que calificó como inaceptable. “De ahí se empezaron a decir barbaridades, como esta cosa de los elementos racistas, como juzgar a toda una idiosincrasia o a todo un pueblo. Eso me parece superinjusto”, afirmó ante Novaresio. Esa distinción fue el núcleo de su argumento: una cosa es la rivalidad deportiva y otra muy distinta los ataques a la identidad de un país entero.

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Luego de disfrutar la obra el pasado jueves, Mirtha Legrand le comentó a Benjamín Vicuña qué le pareció la escena al desnudo de Esteban Lamothe (La Noche de Mirtha - El Trece)

No fue la primera vez que el actor tomó posición sobre el tema. Días antes, en La mesa de Mirtha (El Trece), Vicuña ya había dicho algo similar ante Mirtha Legrand: “Como inmigrante, soy chileno, doy fe de que los inmigrantes en este país son bienvenidos. Es un país sumamente generoso y hasta a mí, que no soy argentino, me duelen las críticas”.

La campaña antiargentina que describe Vicuña tuvo entre sus protagonistas más visibles a figuras con millones de seguidores, entre ellas la actriz Mia Khalifa, que durante todo el torneo expresó públicamente su rechazo al seleccionado, y el actor Samuel Jackson. La repercusión fue tal que en redes se viralizó una lista de personalidades internacionales señaladas por sus dichos, con llamados a boicotear a artistas como Rosalía, Pedro Pascal y Eric André. Argentina había caído 1-0 ante España el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en un partido que se definió en el tiempo extra con un gol de Ferran Torres en el minuto 106.

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