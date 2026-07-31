¿Tu PC va lento o muestra publicidad extraña?: señales de que ha sido hackeado

El ordenador se ha convertido en el centro de la vida digital: trabajo, entretenimiento, gestión financiera y comunicación pasan por él cada día. Pero, qué ocurre cuando empieza a funcionar más lento de lo habitual, muestra anuncios sospechosos o se comporta de manera extraña.
Expertos en seguridad digital del equipo de NordVPN, advirtieron que estas señales pueden indicar que tu PC ha sido hackeado o está comprometido por malware. Los ataques informáticos no solo afectan a grandes empresas; cualquier usuario puede convertirse en víctima de robo de datos, fraudes o bloqueos si no detecta a tiempo la presencia de software malicioso o intrusos en su equipo.
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Reconocer los síntomas y actuar rápido es clave para proteger la información personal y evitar daños mayores.
Primeros pasos: busca usuarios desconocidos y elimina malware
Una de las primeras comprobaciones es verificar si hay usuarios ajenos en el sistema:
- Pulsa Windows + R y escribe: netplwiz.
- Revisa la lista de cuentas. Si ves algún usuario desconocido, elimínalo de inmediato.
También es recomendable cambiar la contraseña del WiFi para impedir accesos no autorizados y reducir el riesgo de que utilicen tu red para actividades ilícitas.
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Para detectar malware:
- Pulsa Windows + R y escribe: MRT.
- Autoriza el análisis y selecciona el tipo de escaneo que deseas realizar.
- Espera a que finalice el proceso y elimina cualquier archivo o programa sospechoso que se detecte.
Señales de que tu ordenador ha sido hackeado
- Ventanas emergentes y anuncios inusuales: Si aparecen pop-ups insistentes, falsos antivirus o banners agresivos, es probable que haya adware instalado.
- Rendimiento lento e inusual: Si el sistema se ralentiza repentinamente o tarda mucho en arrancar y ejecutar programas comunes, podría ser señal de malware o procesos no autorizados en segundo plano.
- Actividad anómala en la red: Picos de tráfico que no reconoces pueden indicar que tu PC está enviando o recibiendo datos a/de servidores remotos controlados por atacantes.
- Programas sospechosos: Aparición de aplicaciones o procesos desconocidos, especialmente si se inician automáticamente.
- Archivos desaparecidos o modificados: Cambios sin explicación en tus documentos pueden ser resultado de manipulación externa.
- Correos electrónicos no reconocidos: Si tus contactos reciben mensajes extraños desde tu cuenta o si recibes emails sospechosos, tu sistema o tu correo pueden estar comprometidos.
- Cambios en el navegador: Alteraciones en la página de inicio, extensiones no solicitadas o redirecciones inesperadas suelen indicar secuestro del navegador.
- Software de seguridad desactivado: Si tu antivirus se apaga solo o no puedes actualizarlo, es posible que un atacante haya tomado el control.
- Intentos de acceso no autorizado: Alertas de inicios de sesión desde ubicaciones extrañas son motivo de preocupación inmediata.
- Mensajes de rescate (ransomware): Si pierdes acceso a archivos y te exigen pago para recuperarlos, estás ante un ataque de ransomware.
Qué hacer si tu PC ha sido hackeado
- Desconéctate de internet: Limita el acceso remoto y evita que el ataque se propague.
- Cambia todas tus contraseñas: Hazlo desde un dispositivo seguro, especialmente para servicios críticos.
- Ejecuta un análisis completo del sistema: Elimina malware y revisa cambios no autorizados.
- No pagues rescates: No hay garantía de que recuperes tus datos.
- Habilita y revisa el cortafuegos: Controla el tráfico de red y bloquea accesos sospechosos.
- Revisa tus cuentas bancarias: Busca movimientos extraños y contacta a tu entidad si detectas irregularidades.
- Haz copias de seguridad periódicas: Guarda tus datos en un disco externo o en la nube.
- Busca asesoría profesional si es necesario.
Un ordenador comprometido puede exponer tu información bancaria, servir como parte de una botnet para ataques a terceros, o ser usado para robar tu identidad. Cuanto antes actúes, menor será el impacto.
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Cómo proteger tu ordenador
- Mantén tu sistema operativo y programas actualizados.
- Usa contraseñas complejas y únicas.
- Utiliza una VPN para proteger tu tráfico web.
- Configura y mantén activo un cortafuegos.
- Activa la autenticación en dos factores siempre que sea posible.
- Instala un antivirus de confianza y actualízalo con regularidad.
- Evita descargar software de sitios dudosos y desconfía de correos electrónicos sospechosos.
La prevención y la detección temprana son tus mejores aliados frente a los hackers. Mantente alerta a los síntomas, toma medidas inmediatas ante cualquier señal y fortalece tus hábitos de seguridad digital para disfrutar de la tecnología sin sobresaltos.
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