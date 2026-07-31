Por qué el Galaxy S23 no tendrá más actualizaciones después de One UI 9

La llegada de One UI 9, construida sobre Android 17, completa el ciclo de cuatro generaciones comprometidas oficialmente. (Composición Infobae: Samsung)

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A partir de la próxima versión One UI 9, la serie Galaxy S23 dejará de recibir actualizaciones importantes del sistema operativo. Este límite responde a la política de soporte vigente en 2023, cuando Samsung lanzó estos modelos con la promesa de cuatro generaciones de actualizaciones mayores y un año extra de parches de seguridad.

Aunque One UI 9, basada en Android 17, marca el final de las grandes novedades para estos dispositivos, los S23 seguirán recibiendo actualizaciones de seguridad hasta enero de 2028, garantizando su funcionamiento seguro y estable durante ese tiempo.

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Fin de las actualizaciones mayores en Galaxy S23: causas y calendario

El motivo por el que el Galaxy S23, junto con sus variantes S23+, S23 Ultra y S23 FE, no recibirá más actualizaciones importantes tras One UI 9 se encuentra en la política de soporte definida por Samsung para estos dispositivos al momento de su lanzamiento.

A partir de la próxima versión One UI 9, la serie Galaxy S23 dejará de recibir actualizaciones importantes del sistema operativo.

Esta familia llegó al mercado en 2023 con Android 13 y One UI 5.1, bajo la promesa de recibir cuatro generaciones de grandes actualizaciones. Esto incluía tanto el sistema operativo Android como la capa de personalización One UI.

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Desde su debut, los Galaxy S23 han recibido de manera puntual cada versión anunciada: One UI 6 con Android 14, One UI 7 con Android 15, One UI 8 con Android 16 y, más recientemente, One UI 8.5 también sobre Android 16.

La llegada de One UI 9, construida sobre Android 17, completa ese ciclo de cuatro generaciones comprometidas oficialmente. Una vez instalada esta versión, los usuarios dejarán de recibir nuevas funciones o cambios de interfaz significativos, aunque el dispositivo seguirá operativo y seguro gracias a los parches de seguridad que continuarán llegando durante un año adicional.

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Samsung Galaxy S23 Ultra. Desde su debut, los Galaxy S23 han recibido de manera puntual cada versión anunciada. (Samsung)

Actualizaciones de seguridad tras One UI 9: qué esperar hasta 2028

Que el Galaxy S23 deje de recibir actualizaciones grandes no significa que pierda su funcionalidad o seguridad de inmediato. Samsung ha establecido que tras finalizar el ciclo de grandes actualizaciones, sus dispositivos sigan recibiendo parches de seguridad durante un año más. En el caso de la serie S23, esto sitúa el final del soporte oficial en enero de 2028.

Durante ese año adicional, los usuarios podrán utilizar su dispositivo para tareas sensibles como banca móvil y aplicaciones que requieren altos estándares de protección, sin enfrentar inconvenientes derivados de vulnerabilidades conocidas.

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No obstante, no tendrán acceso a las nuevas funciones, mejoras de rendimiento o cambios de diseño que sí llegarán a los modelos lanzados posteriormente.

One UI 9 es la novena versión principal de la capa de personalización de Samsung para sus teléfonos y tabletas. Europa Press

Diferencias en el soporte entre Galaxy S23 y S24

El contraste entre el ciclo de actualizaciones del Galaxy S23 y el de su sucesor, el Galaxy S24, es notorio. El S24 introdujo una nueva política por parte de Samsung, que amplió la promesa a siete años de soporte para actualizaciones mayores y de seguridad.

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Esta modificación, implementada desde la generación S24 en adelante, no se aplicó con carácter retroactivo, por lo que quienes adquirieron un S23 quedaron justo fuera de este nuevo beneficio.

Esto implica que un S24 comprado incluso meses después que un S23 seguirá recibiendo actualizaciones significativas mucho más allá de la próxima década, mientras que la serie anterior dejará de recibirlas antes.

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Samsung ha sido clara y consistente en la aplicación de sus políticas de soporte, lo que permite a los consumidores conocer desde el primer día la vida útil de su dispositivo y planificar sus futuras compras en consecuencia.

Los propietarios de un Galaxy S23 no necesitan realizar ningún procedimiento especial al finalizar el ciclo de actualizaciones importantes. REUTERS/Kim Hong-Ji

Cómo continuar usando el Galaxy S23 tras el fin de las actualizaciones grandes

Los propietarios de un Galaxy S23 no necesitan realizar ningún procedimiento especial al finalizar el ciclo de actualizaciones importantes. Basta con instalar One UI 9 cuando esté disponible y seguir utilizando el dispositivo normalmente. Los parches de seguridad seguirán llegando durante el año restante, protegiendo los datos del usuario y manteniendo la estabilidad general del sistema.

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El dispositivo podrá seguir funcionando en condiciones óptimas para la mayoría de las tareas cotidianas, aunque sin acceder a las novedades exclusivas de las nuevas versiones de Android y One UI que reciban los modelos lanzados posteriormente.

Esta estrategia permite a Samsung cumplir con lo prometido en cuanto al soporte, mientras que los usuarios pueden decidir si continúan con su terminal o consideran la actualización a un modelo más reciente.

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