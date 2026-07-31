Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Amazon revela que las empresas colombianas pagarían 29% más a quienes dominen la IA

Infobae habló con Daniel Saldarriaga, country manager de AWS Colombia, quien advirtió que la demanda de talento especializado supera la oferta disponible de talento

Un estudio de AWS pone en relieve la adopción y la aplicabilidad de la IA en las compañías en Colombia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Un estudio de AWS pone en relieve la adopción y la aplicabilidad de la IA en las compañías en Colombia. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
Guardar

Las empresas en Colombia están dispuestas a ofrecer hasta un 29% más de salario a quienes cuenten con competencias sólidas en inteligencia artificial (IA) y habilidades digitales.

Así lo señala un estudio reciente presentado por Amazon Web Services (AWS), que detalla cómo la transformación digital y la adopción de la IA avanzan en el país, pero expone las brechas que aún enfrenta el mercado laboral en este ámbito.

PUBLICIDAD

El informe, que analiza la madurez digital de las organizaciones y la demanda de talento, destaca que la escasez de profesionales capacitados en IA representa hoy la principal limitación para las empresas, las cuales consideran prioritario invertir en el desarrollo de competencias tecnológicas para asegurar su competitividad.

Especialista en informática trabajando con una iMac, aplicando inteligencia artificial en tareas de diseño y programación. La fotografía captura un ambiente de trabajo moderno, donde el uso de tecnología de punta en computación y software destaca su habilidad profesional. (Imagen ilustrativa Infobae)
Las organizaciones priorizan perfiles con dominio en inteligencia artificial ante la escasez de profesionales calificados. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según datos del estudio, el 57% de las futuras contrataciones en el país requerirá un conocimiento práctico de IA, mientras que casi una de cada cuatro vacantes exigirá experiencia especializada en inteligencia artificial.

PUBLICIDAD

Por qué existe una escasez de profesionales con competencias digitales

Infobae tecno conversó con Daniel Saldarriaga, country manager de Amazon Web Services Colombia, quién señaló que la escasez de profesionales con estas competencias responde, en parte, a un tema cultural: “Históricamente se pensaba que la tecnología era solo para quienes estudiaban ingeniería o desarrollo. Hoy, la IA se está democratizando”.

El informe apoya esta visión, resaltando que el 47% de las organizaciones identifica la falta de personal calificado en IA como la principal barrera para la adopción de tecnologías avanzadas.

Dos hombres sentados en un sofá miran a dos computadoras portátiles en una mesa de café, con iconos virtuales de inteligencia artificial y datos flotando.
Solo el 17% de las empresas considera tener equipos preparados para enfrentar los retos de la IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el 84% de las empresas afirma que el acceso a talento calificado y a programas de capacitación será esencial para el crecimiento de sus sectores.

Pese al interés, el informe revela que solo el 17% de las compañías considera que ya cuenta con un grupo sólido de expertos en IA. Saldarriaga destacó que “la mayor barrera que las empresas ven para aplicar la inteligencia artificial correctamente es tener el talento. Por eso, están reentrenando a su gente, pero necesitan también atraer nuevos perfiles con capacidades en IA”.

Cómo es la adopción de IA por parte de las diversas empresas

El estudio muestra que el 52% de las startups colombianas ya adoptaron la inteligencia artificial, en comparación con el 40% de las pymes y el 57% de las grandes empresas. Sin embargo, solo el 29% de las startups utiliza la IA en aplicaciones avanzadas, frente al 10% de las pymes y el 9% de las grandes firmas.

Varias mujeres trabajando juntas en oficina, con computadoras y presentaciones, y atendiendo un negocio de joyas.
Las startups muestran mayor flexibilidad y velocidad en la integración de nuevas tecnologías, según el estudio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Saldarriaga, esta diferencia responde a una cultura más flexible en las nuevas empresas: “Una startup es ágil, puede reorganizarse y experimentar rápido. Esa cultura de reinventarse es lo que las hace avanzar más deprisa”.

La investigación advierte que la mayoría de las grandes compañías aún se concentra en usos básicos de la IA, como la automatización de procesos, mientras que las startups exploran soluciones más sofisticadas, como la IA agéntica y la personalización basada en datos.

De qué forma está cambiando la demanda de habilidades digitales y de IA

El 66% de los encuestados considera que la IA está facilitando el acceso de más empleados a tareas técnicas, como la programación o la resolución de problemas de software.

Asimismo, se espera que la fuerza laboral evolucione hacia roles híbridos, donde se combinen conocimientos sectoriales con competencias en IA. Las empresas anticipan una creciente demanda de profesionales capaces de supervisar sistemas de IA, validar resultados y tomar decisiones estratégicas basadas en datos.

Experto en informática trabajando intensamente en un iMac, aplicando inteligencia artificial para mejorar tareas de programación y diseño. La imagen muestra un entorno de trabajo tecnológicamente avanzado, donde la combinación de hardware y software de última generación potencia su profesionalismo. (Imagen ilustrativa Infobae)
Los empleadores buscan perfiles híbridos con competencias técnicas y visión estratégica para supervisar sistemas de IA. (Imagen ilustrativa Infobae)

“El llamado es a que aprovechen las oportunidades. Las empresas necesitan personas con estas capacidades. Aprendan, métanse, exploren”, expresó Saldarriaga.

Qué papel juega la ciberseguridad en el despliegue de la inteligencia artificial

La seguridad emerge como un pilar crítico en la adopción de inteligencia artificial. “No se puede hablar de IA sin pensar en protección de datos y seguridad. Es fundamental que las empresas implementen estas tecnologías bajo esquemas de control y resguardo de la información”, subrayó Saldarriaga.

El estudio recalca que la demanda de soluciones seguras y regulaciones claras está en aumento, con el 67% de las compañías señalando la importancia de una regulación que priorice la innovación sin frenar el desarrollo.

El informe concluye que Colombia cuenta con bases digitales sólidas y un ecosistema regulatorio en evolución, pero que la ventana de oportunidad para capitalizar el potencial de la IA depende de la capacidad del país para formar talento y adaptar la cultura empresarial a los retos de la nueva economía digital.

Temas Relacionados

AmazonEmpresasInteligencia artificialAmazon Web ServicesTecnología-noticiasColombia-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

Las aplicaciones y plataformas piratas exponen a los espectadores a la instalación de malware y posibles sanciones legales

Boca Juniors vs O’Higgins en Roja Directa: aumenta el riesgo de fraudes y robos de contraseñas

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

Una medida que ayuda a evitar la acumulación de mensajes no deseados consiste en utilizar una dirección de correo electrónico secundaria

¿Bandeja de entrada llena? Cómo cancelar todas tus suscripciones de Gmail fácilmente

El dilema de la IA sin rostro: Sam Altman advierte del peligro de empresas dirigidas por algoritmos sin responsabilidad humana

En 2025, el magnate afirmó que sería una vergüenza si su empresa no se convertía en la primera gran organización dirigida por un CEO de IA

El dilema de la IA sin rostro: Sam Altman advierte del peligro de empresas dirigidas por algoritmos sin responsabilidad humana

Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles

Según lo publicado en el blog oficial de Google, es posible trabajar con imágenes satelitales, aéreas y en 3D

Google Earth da un salto al futuro: ahora la IA convertirá tus ubicaciones favoritas en fotos increíbles

Google usa IA para corregir en solo un mes más errores de Chrome que en los últimos dos años

El equipo a cargo del navegador lanzó más de mil parches de seguridad en dos versiones recientes

Google usa IA para corregir en solo un mes más errores de Chrome que en los últimos dos años

DEPORTES

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Boca Juniors venció por penales a O’Higgins y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana

Se completó el cuadro de los octavos de final de la Copa Sudamericana: qué rivales tendrán Boca Juniors y River Plate

Error de Figal y volea ejemplar: así igualó O’Higgins la serie frente a Boca Juniors por los playoffs de la Sudamericana

Pocho Lavezzi celebró los 2 años de su hijo con una puesta rural y animales reales: el campeón del mundo que dijo presente

TELESHOW

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

Nicole Neumann habló sobre el primer romance de su hija Allegra: “Siento que tengo un hijo más”

Tini Stoessel compartió su álbum más íntimo del Mundial 2026 con Rodrigo De Paul entre besos en el hotel y bikini en el yate

El emotivo momento en el que Tamara Báez le reveló a su hija Jamaica que estaba embarazada: “Vas a ser la mejor”

“Bienvenida, Rosalía”: las primeras horas de la cantante en Argentina, entre grupos de fans y la compañía de Loli Bahía

INFOBAE AMÉRICA

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

Ingreso de dos ondas tropicales podrían aliviar la sequía con el regreso de las lluvias en Honduras

La sede de Santo Domingo afronta una jornada con campeones en 10 deportes

Agrupaciones en Panamá solicitan iniciar discusión del proyecto de ley sobre etiquetado frontal

El Salvador: Ahuachapán Norte recibe recursos de Estados Unidos para afrontar emergencias y proteger a la población

Panamá comienza a recibir tropas y equipos para el ejercicio multinacional Panamax 2026