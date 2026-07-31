Tragedia en San Juan: retiraron la caja negra del helicóptero accidentado y esperan poder escalarecer el caso

Según informó el fiscal federal, los resultados de las pericias a la caja negra podrían conocerse en un mes

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En medio de la investigación para establecer cuáles fueron las causas detrás de la tragedia aérea que dejó un saldo de siete muertos en Valle Fértil, provincia de San Juan, el fiscal federal Francisco Maldonado confirmó que la Junta de Investigación de Seguridad del Transporte Aéreo (JIAAC) retiró la caja negra del helicóptero accidentado.

Después de que se completara la extracción, Maldonado, quien se encuentra a cargo de la causa, explicó que el dispositivo será remitido al fabricante para que su contenido sea analizado. Al ser consultado sobre cuándo podrían conocerse los resultados del informe, el funcionario indicó que podrían demorar “entre un mes y un mes y medio, dependiendo de la factibilidad, debería estar”.

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Actualmente, el fiscal federal señaló que la investigación se orientará a determinar si la caída del helicóptero fue un accidente o si existió algún grado de responsabilidad penal. Para esto, remarcó que se necesitará recabar los antecedentes técnicos de la aeronave, el plan de vuelo, informes aeronáuticos y los testimonios de los participantes en el operativo y la búsqueda.

En línea con esto, Maldonado precisó que también se realizará un examen toxicológico al piloto. Tras indicar que se trata de un procedimiento habitual, anticipó que los resultados demandarán más tiempo que el resto de las autopsias practicadas a los tripulantes.

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Los restos de los funcionarios fueron trasladados hacia la morgue judicial, para que le practiquen las autopsias correspondientes

El análisis de la caja negra será central para reconstruir los hechos. No obstante, destacó que el informe final dependerá también de los resultados de autopsias, pericias técnicas, fotografías, videos, planimetrías y toda la documentación reunida por la Fiscalía y la Policía.

Según la información obtenida por Tiempo de San Juan, el retiro del dispositivo se realizó luego de que se rescataran los cuerpos de las víctimas. El operativo había comenzado en las primeras horas del día, debido a que el acceso al lugar del siniestro presentaba serias dificultades debido a la geografía montañosa, lo que obligó a que el personal llegara únicamente a pie.

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A raíz de esto, desde la medianoche, camionetas 4x4 de la Gendarmería Nacional habían ingresado al parque nacional para iniciar los preparativos. La caminata para rescatar los cuerpos abarcó quince kilómetros y requirió el traslado de camillas y material pesado. Tras tres horas, los equipos alcanzaron el sitio donde yacían los restos de las siete víctimas.

Más de 45 personas participaron en el despliegue, según se informó a Infobae. El personal arribó entre las 6:30 y las 7:00, comenzando con la preservación de la escena, la toma de fotografías, mediciones y el relevamiento de los restos y la posición de la aeronave.

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De la misma manera, indicaron que la mayoría de los cuerpos se hallaban dentro del helicóptero, que sufrió graves destrozos, reflejo de la violencia del impacto. La aeronave quedó en un área llana, con vegetación y rodeada de sierras.

El rescate de los cuerpos de las víctimas demoró casi toda una jornada, debido a las complicaciones del terreno

La comitiva inició el regreso por la Ruta Nacional 150 hasta conectar con la Ruta Nacional 40 en la zona de Jáchal, para luego continuar hacia la ciudad de San Juan. El traslado de los restos contó con un operativo policial a lo largo de todo el trayecto para facilitar el movimiento de las camionetas de Criminalística. Además, algunos familiares de las víctimas presenciaron el inicio del traslado junto a equipos periodísticos locales.

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Finalmente, cerca de las 17:30, los restos de los tripulantes llegaron a la morgue judicial de San Juan, donde se realizarán las autopsias. En cuanto a la entrega de los cuerpos a los familiares, Maldonado señaló que los plazos estarán determinados exclusivamente por el Cuerpo Médico Forense, que fue el encargado de identificar a las víctimas y realizar las pericias solicitadas por la Justicia.

A pesar de esto, el fiscal federal consideró que las tareas podrían concluir durante la jornada, lo que permitiría a los allegados recibir los restos para despedirlos en la Catedral de San Juan, según lo previsto. Hasta el momento, trascendió que los funcionarios podrán ser despedidos por la ciudadanía, pero no se confirmó la fecha y el horario.

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Según se confirmó, las víctimas sanjuaninas eran el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el subjefe de Bomberos, Jorge Carbajal; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia. Sin embargo, en el último adiós también estarán los cuerpos del piloto Matías Valenzuela, y de Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE).