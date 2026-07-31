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Aumentos de luz y gas: oficializaron los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir de agosto

Las normativas se publicaron esta madrugada en Boletín Oficial y detallan los valores que se aplicarán por segmentos para los usuarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN

Imagen partida que muestra una bombilla de luz encendida a la izquierda y una hornalla de cocina a gas con llama azul y una olla a la derecha.
Oficializaron los nuevos cuadros tarifarios de la luz y el gas (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el marco del proceso de actualziación de tarifas, el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENReGE) publicó los aumentos que impactarán a partir de agosto en las boletas de luz y gas de los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Los nuevos cuadros tarifarios de los servicios energéticos brindados por las empresas Edenor y Edesur quedaron establecidos mediante la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 375/2026 y 374/2026 del ENReGE. Los valores comenzarán a regir a partir de este mismo sábado, de acuerdo con los dispuesto.

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Con respecto a la suba prevista para los usuarios de Edenor, el aumento será de un 1,78%, según la suba en el concepto de Costo Propio de Distribución (CDP). Por otro lado, quienes se encuentren bajo el área de cobertura de Edesur sufrirán una suba del 1,71% en sus boletas.

De igual forma, el Gobierno mantiene vigente los subsidios, según el nivel de ingresos de l grupo familiar y de consumo.

La medida alcanza a usuarios residenciales con y sin subsidio, clubes de barrio y de pueblo, entidades de bien público y usuarios-generadores.

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Las nuevas disposiciones también incluyen la aprobación del Valor Agregado de Distribución (VAD) Medio, que a partir de la fecha indicada será de $ 69,394 para Edenor y de $ 63,540 para Edesur. Además, se definen los valores tarifarios que deberán aplicarse para el sistema de medición autoadministrada, así como los montos correspondientes al Costo de la Energía Suministrada en Malas Condiciones (CESMC) y al Costo de la Energía No Suministrada (CENS).

Las resoluciones disponen que ambas empresas deberán publicar los nuevos cuadros tarifarios en al menos dos diarios de mayor circulación en su área de concesión dentro de los cinco días corridos posteriores a la notificación de la medida. El objetivo es asegurar que los usuarios estén debidamente informados sobre los valores vigentes y los cambios que impactarán en sus facturas a partir del 1 de agosto de 2026.

Nuevos aumentos en el gas

Como es habitual llegando fin de mes, el Ejecutivo autorizó también una nueva suba en las tarigas de gas. De esta manera, publicó los nuevos cuadros tarifarios que regirán a partir del mes próximo.

La Resolución establece que las facturaciones de ambas empresas deberá reflejar el Precio Anual Uniforme (PAU) y, cuando corresponda, las bonificaciones previstas en el marco del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las licenciatarias deberán cumplir con la obligación de identificar de forma clara estos conceptos en las facturas emitidas a los usuarios.

Primer plano de una mano tocando el mando de una cocina a gas negra con parrillas. Fondo difuso de una cocina residencial limpia con muebles de madera.
Se informaron los aumentos para los usuarios de Metrogas y Naturgy BAN(Imagen Ilustrativa Infobae)

Para usuarios residenciales sin subsidios energéticos focalizados, los cargos fijos mensuales y cargos variables por m³ de consumo se segmentan por subzonas y escalas de consumo.

En el AMBA, hay dos empresas que se encargan de admnistrar el suministro de gas: Metrogas y Naturgy BAN. Con respecto al primer caso, para la categoría R1 en Capital Federal, el cargo fijo es de $4.350,12 y el cargo variable de $155,74 por m³ para consumos de hasta 1.000 m³ anuales; en Buenos Aires, el fijo es de $5.023,67 y el variable de $157,32 por m³. Los valores varían ascendiendo por escalas y categorías, llegando hasta $103.928,59 de cargo fijo y $146,28 por m³ para escalas superiores y grandes demandas.

En el caso de entidades de bien público y clubes de barrio y de pueblo, se aplica una estructura tarifaria diferenciada conforme a la normativa vigente. Estos usuarios acceden a cargos variables y fijos menores, con valores, por ejemplo, de $23.039,79 y $23.031,87 de cargo fijo, y $155,74 y $157,32 por m³ de consumo para los primeros escalones en Capital Federal y Buenos Aires respectivamente.

Mientras tanto, para aquellos usuarios residenciales de Naturgy BAN, el cargo fijo mensual parte de $4.350,12 para la categoría más baja, asciende a $12.896,90 en escalones intermedios, y llega hasta $103.928,59 en los consumos más altos. El cargo variable por metro cúbico de consumo se establece en $208,66, con una deducción por diferencias diarias acumuladas de -$4,78, quedando $203,88 incluidos en los cargos por consumo. El costo de gas retenido es de $8,72 y el costo de transporte, de $100,48 por m³. En Buenos Aires, los valores son similares: cargo fijo inicial de $5.023,67 y variable de $208,66 por m³, con los mismos conceptos de deducciones y componentes del precio final.

En cuanto a la composición del precio, el Precio en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) representa el 72,88% del cargo variable, mientras que el costo de transporte equivale al 25,58%. La participación por ruta en la compra de transporte muestra que la mayor parte proviene de la ruta TGS - Neuquén - GBA, con un 59,61% de incidencia.

El cuadro tarifario también detalla que, para entidades de bien público y clubes de barrio y pueblo, los valores son más bajos y están diferenciados según subzonas y escalas de consumo. Por ejemplo, los cargos fijos parten de $1.782,38 y escalan a $19.086,21, mientras que el cargo variable se mantiene en $148,96 hasta llegar a $195,02 en los tramos superiores de consumo.

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