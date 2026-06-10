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Dónde ver el Mundial 2026: estas son las aplicaciones oficiales para ver la inauguración

YouTube será una de las plataformas que tendrán los aficionados para ver los partidos, sin comprometer su seguridad

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Primer plano de manos sosteniendo un smartphone que muestra en su pantalla la transmisión en vivo de la inauguración de un Mundial de fútbol en un estadio lleno.
El Mundial 2026 comenzará el jueves 11 de junio con la ceremonia de inauguración y el partido México vs. Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El Mundial 2026 ya está aquí. La ceremonia de inauguración y el primer partido se celebrarán el jueves 11 de junio en el legendario Estadio Azteca de Ciudad de México y para será posible verlo desde una aplicación en el celular o el televisor, usando alternativas oficiales y licenciadas sin arriesgar nuestra seguridad y privacidad.

Tanto la ceremonia de apertura como los 104 partidos será posible verlos desde un dispositivo móvil y en vivo, con opciones gratuitas como YouTube en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y España.

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Aplicaciones oficiales para ver el Mundial 2026

  • México

ViX es la única plataforma de streaming en el país con derechos totales, permitiendo, mediante la compra del “Pase Mundial 2026”, ver la totalidad de los 104 partidos.

Quienes opten por una experiencia gratuita, pueden recurrir a la app de Azteca Deportes, donde se ofrecerán 32 partidos sin costo, incluyendo el inaugural, todos los de la Selección Mexicana y las instancias finales.

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En México, ViX tendrá los derechos totales del Mundial 2026 y la app de Azteca Deportes ofrecerá 32 partidos gratis, incluido el inaugural y los de la Selección Mexicana. (EFE/ Tomas Pérez)
En México, ViX tendrá los derechos totales del Mundial 2026 y la app de Azteca Deportes ofrecerá 32 partidos gratis, incluido el inaugural y los de la Selección Mexicana. (EFE/ Tomas Pérez)
  • Argentina

DGO (DirecTV) será la encargada de transmitir los 104 partidos a través de DSports, una propuesta que también puede disfrutarse en Paramount+ gracias a una alianza entre ambas señales. Flow integra las transmisiones de DSports, lo que permite a sus clientes acceder a todos los encuentros desde la aplicación.

Para quienes prefieren alternativas gratuitas o desean seguir únicamente los partidos de la Selección Argentina y otros encuentros clave, las apps de Mi Telefe y TyC Sports Play ofrecen acceso a los partidos que van por señal abierta.

  • Colombia

En Colombia, DGO (DirecTV) es la única plataforma con acces a los 104 partidos. Mientras que plataforma Win Play, de Win Sports, transmitirá por primera vez un número amplio de encuentros.

Los usuarios de Disney+ (Plan Premium) tendrán acceso a 30 partidos, abarcando desde la fase de grupos hasta las eliminatorias. Además, Caracol Play y RCN permiten ver los encuentros que se transmiten por televisión abierta, incluyendo los partidos de la Selección Colombia.

Primer plano de una persona con un smartphone horizontal, mostrando la inauguración de un Mundial de fútbol en su pantalla con luces y fuegos artificiales.
En Colombia, DGO será la única plataforma con los 104 partidos y YouTube sumará transmisiones oficiales de RCN y Caracol con una parte de los encuentros en vivo y gratis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En YouTube, los canales oficiales de canal RCN y Caracol tendrá 35 partidos, de los cuales 10 se podrán ver en vivo y gratis, entre ellos el partido inaugural, los encuentros relevantes de la selección y la final.

  • Chile

La transmisión está garantizada por DGO (DirecTV) y Paramount+, ambas con cobertura total de los 104 partidos por la integración con DSports. Los suscriptores de Disney+ (Plan Premium) podrán ver un paquete de 30 partidos.

Para quienes buscan opciones gratuitas, la señal online de Chilevisión emitirá los partidos principales, que también irán por la señal abierta de televisión.

  • Perú

En Perú, DGO (DirecTV) y Paramount+ repiten la fórmula de cobertura integral de los 104 partidos. América tvGO transmitirá gratuitamente 40 partidos, incluyendo 25 de la fase de grupos y los duelos más relevantes de la fase final. Disney+ (Plan Premium) ofrece un paquete de 30 partidos en vivo.

Un grupo de amigos se sienta en una sala viendo un partido de fútbol en una televisión grande, con aperitivos y bebidas en una mesa de centro.
En Chile y Perú, DGO y Paramount+ tendrán cobertura integral del Mundial 2026, mientras Chilevisión y América tvGO ofrecerán partidos gratuitos en sus plataformas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por primera vez, el canal de América Televisión / América Deportes en YouTube transmitirá partidos seleccionados en vivo y de forma completa, comenzando con el inaugural México vs. Sudáfrica a través del programa “Desvelados por el Mundial”.

  • España

DAZN es la titular de los derechos de pago para los 104 partidos. RTVE Play representa la opción gratuita, transmitiendo todos los partidos de la Selección Española, el inaugural, varios de octavos y cuartos, las semifinales y la final. Los clientes de Movistar Plus+ y Orange TV con paquetes de fútbol podrán acceder a la transmisión completa gracias a la señal de DAZN.

Cuándo es la inauguración del Mundial y cómo seguirla en cada país

El acto inaugural del Mundial 2026 es el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca. La ceremonia está prevista para iniciar a las 12:00 (hora de México centro), seguida una hora más tarde por el partido México vs. Sudáfrica.

El horario de la ceremonia y el partido inaugural varía según el país:

  • México (CDMX): 12:00 (inauguración) y 13:00 (primer partido).
  • Colombia y Perú: 13:00 y 14:00.
  • Chile: 14:00 y 15:00.
  • Argentina: 15:00 y 16:00.
  • España: 20:00 y 21:00.

En todos los países mencionados, las plataformas señaladas tendrán la cobertura oficial tanto de la ceremonia como del partido inaugural.

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