Crimen y Justicia
Agregar Infobae enGoogle

Delincuentes intentaron robar una moto, un conductor intervino y todo terminó a los tiros en Lanús

El vehículo era una camioneta blindada, por lo que no se vio afectada por los disparos. Sin poder cometer el hecho, los motochorros se dieron a la fuga

El robo se vio frustrado por un conductor de una camioneta blindada (Fuente: X @Expediente_Cero)

Guardar

La noche del miércoles en el centro de Lanús estuvo marcada por un episodio de extrema violencia urbana, cuando un grupo de motochorros protagonizó un intento de robo que derivó en un tiroteo con el conductor de una camioneta blindada. El suceso quedó registrado en video.

Todo comenzó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, donde los delincuentes interceptaron y robaron una motocicleta. Minutos después, en la avenida Presidente Raúl Alfonsín, intentaron asaltar a punta de pistola al conductor de otra moto.

PUBLICIDAD

De acuerdo con lo informado por el portal El Diario Sur, fue en ese contexto cuando apareció en escena una camioneta blindada, cuyo conductor, al advertir la situación, realizó maniobras para obstaculizar el accionar de los ladrones. Los asaltantes, lejos de replegarse, respondieron con una serie de disparos dirigidos al vehículo, aunque las balas no lograron atravesar el blindaje.

El enfrentamiento armado en plena vía pública generó momentos de máxima tensión entre peatones y automovilistas que circulaban por la zona. De hecho, el video que encabeza esta nota fue filmado por un pasajero de un colectivo que quedó justo detrás de los delincuentes.

PUBLICIDAD

Tras unos segundos, los motochorros emprendieron la fuga a toda velocidad, mientras continuaban efectuando tiros al aire y contra el vehículo que los perseguía.

Hasta el momento, no se registró ninguna denuncia con respecto al episodio. Por esto mismo, la Fiscalía decidió iniciar una investigación de oficio, en virtud del impacto público y la evidencia fílmica disponible. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano.

Primer plano de dos personas con cascos, una de pie junto a una camioneta oscura y otra sentada en una motocicleta blanca, con un edificio de fondo
Dos motochorros con casco atacan a los ocupantes de una camioneta blindada durante un intento de robo con disparos en la localidad de Lanús (Diario Sur)

El expediente fue caratulado como “robo en grado de tentativa”, dado que los asaltantes lograron sustraer una motocicleta y luego intentaron repetir el ataque, sin conseguir su objetivo en el segundo caso.

Entre las primeras medidas dispuestas figuran el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, el análisis de las imágenes aportadas por testigos y la recopilación de testimonios de quienes presenciaron el tiroteo. Las autoridades judiciales esperan que, con la difusión de los videos, puedan obtener datos que lleven a la identificación de los autores materiales del hecho.

El episodio se suma a una serie de hechos delictivos recientes ocurridos en el conurbano sur, donde el accionar de motochorros y la violencia asociada a los asaltos han generado alarma en la población. El uso de vehículos blindados como medida de defensa ante la reiteración de ataques armados refleja la percepción de vulnerabilidad que experimentan comerciantes y vecinos.

De hecho, este mismo miércoles la Policía de Lanús detuvo a dos adolescentes acusados de un robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. Según informó la Superintendencia de Seguridad Región AMBA SUR I, un grupo conformodo por cuatro jóvenes sustrajeran un Mercedes Benz C200 blanco, hecho que motivó la intervención de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús. El personal policial localizó el vehículo rápidamente.

Al intentar interceptar el rodado y ordenar la detención de sus ocupantes, los sospechosos desobedecieron la voz de alto y emprendieron una huida a alta velocidad. La persecución se extendió por varias cuadras y concluyó cuando el automóvil chocó contra otro vehículo estacionado en la intersección de Villarino y 29 de septiembre. Además, el coche robado sufrió un principio de incendio en la parte delantera.

Dos de los sospechosos lograron escaparon a pie, mientras que los otros dos fueron detenidos en el lugar e identificados como: R.R.A, de 17 años, y A.L.C, de 16 años. Previo a las aprehensiones, uno de los adolescentes habría simulado portar un arma, lo que llevó a la sargento Aranda a efectuar dos disparos y al oficial Villalba uno adicional, con intención disuasoria. Sin embargo, ninguna persona resultó herida.

Temas Relacionados

tiroteomotochorrosintento de robomotoscamioneta blindadaLanús

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Piden 18 años de prisión para el acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de $500 en Misiones: “Fue cobarde y traicionero”

La fiscalía solicitó esa condena para Roberto Silvero, acusado de asesinar a Luis Duarte Vázquez en noviembre de 2021 en Candelaria. El caso quedó a la espera de la sentencia del tribunal

Piden 18 años de prisión para el acusado de apuñalar a su compañero por una deuda de $500 en Misiones: “Fue cobarde y traicionero”

Tragedia en San Juan: retiraron la caja negra del helicóptero accidentado y esperan poder escalarecer el caso

Mientras los cuerpos de las víctimas fueron examinados en la morgue judicial, se espera que este viernes los restos sean entregados a los familiares

Tragedia en San Juan: retiraron la caja negra del helicóptero accidentado y esperan poder escalarecer el caso

Un nene de 3 años recibió un tiro en la nuca en Neuquén e investigan si se trató de un accidente

Inicialmente, un hombre de 43 años había sido demorado. Sin embargo, el único sospechoso por el hecho fue liberado, tras confirmarse que la víctima se encuentra fuera de peligro

Un nene de 3 años recibió un tiro en la nuca en Neuquén e investigan si se trató de un accidente

Se entregó el principal sospechoso por el homicidio del joven asesinado a tiros en Santiago del Estero

Se trata de un médico de apellido Heredia. Era buscado desde el domingo pasado por el crimen de Yonathan Martín Romano en Las Termas de Río Hondo

Se entregó el principal sospechoso por el homicidio del joven asesinado a tiros en Santiago del Estero

Brutal femicidio en San Juan: siguió a su ex novia cuando iba a trabajar y la mató a puñaladas en plena calle

Gemma Álvarez fue encontrada con una herida en el cuello y cubierta de sangre al costado de un camino. El principal acusado disparó contra un Policía y se escapó a pie

Brutal femicidio en San Juan: siguió a su ex novia cuando iba a trabajar y la mató a puñaladas en plena calle

DEPORTES

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

Visitó más de 500 clubes, escribió 16 libros y viajó por el mundo difundiendo los valores del rugby: “Soy un apasionado”

El último día del mercado de pases del Torneo Clausura: los 20 refuerzos que se anunciaron horas antes del cierre del libro de fichajes

7 frases de Paredes tras el triunfo por penales de Boca ante O’Higgins: gran respaldo a Aranda y “obligación” de competir hasta el final

Los lujos del Colo Barco en un partido informal en Pilar: caño, gol y un look que fue muy celebrado en las redes

Fuerte autocrítica de Arruabarrena tras la clasificación de Boca en la Sudamericana: por qué hizo un solo cambio y el mercado de pases

TELESHOW

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

La reacción de Gastón Edul y Sabrina Cortez tras los rumores de romance: “La dejo a tu criterio”

Qué dijo Thiago Medina tras la denuncia de su prima por abuso sexual: “Me jode con esto”

Pergolini recordó con Paulina Cocina el incómodo momento cuando se conocieron: “Ella me dijo ‘tenés el cierre bajo’”

Un influencer hizo el curso de Wanda Nara, se viralizó y dio su veredicto: “Lo recomiendo más que anotarse a una carrera”

La profunda reflexión de Benjamín Vicuña tras la campaña anti-Argentina: “Este país es grande, generoso y humilde”

INFOBAE AMÉRICA

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Trump puso en duda la licencia para que Ucrania produzca misiles Patriot y afirmó que Estados Unidos aún estudia esa posibilidad

Taiwán condenó de forma “enérgica” las nuevas patrullas marítimas del régimen de China al este de la isla

El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés estables y envió una señal restrictiva a los mercados

Rodrigo Paz afirmó que Evo Morales debe aclarar ante la Justicia su rol en los bloqueos que causaron 16 muertes

Zelensky alertó a sus aliados sobre la escasez de proyectiles para la defensa aérea de Ucrania tras los últimos ataques de Rusia