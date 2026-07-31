Delincuentes intentaron robar una moto, un conductor intervino y todo terminó a los tiros en Lanús

El robo se vio frustrado por un conductor de una camioneta blindada (Fuente: X @Expediente_Cero)

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La noche del miércoles en el centro de Lanús estuvo marcada por un episodio de extrema violencia urbana, cuando un grupo de motochorros protagonizó un intento de robo que derivó en un tiroteo con el conductor de una camioneta blindada. El suceso quedó registrado en video.

Todo comenzó en la intersección de Hipólito Yrigoyen y Remedios de Escalada, donde los delincuentes interceptaron y robaron una motocicleta. Minutos después, en la avenida Presidente Raúl Alfonsín, intentaron asaltar a punta de pistola al conductor de otra moto.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Diario Sur, fue en ese contexto cuando apareció en escena una camioneta blindada, cuyo conductor, al advertir la situación, realizó maniobras para obstaculizar el accionar de los ladrones. Los asaltantes, lejos de replegarse, respondieron con una serie de disparos dirigidos al vehículo, aunque las balas no lograron atravesar el blindaje.

El enfrentamiento armado en plena vía pública generó momentos de máxima tensión entre peatones y automovilistas que circulaban por la zona. De hecho, el video que encabeza esta nota fue filmado por un pasajero de un colectivo que quedó justo detrás de los delincuentes.

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Tras unos segundos, los motochorros emprendieron la fuga a toda velocidad, mientras continuaban efectuando tiros al aire y contra el vehículo que los perseguía.

Hasta el momento, no se registró ninguna denuncia con respecto al episodio. Por esto mismo, la Fiscalía decidió iniciar una investigación de oficio, en virtud del impacto público y la evidencia fílmica disponible. La causa quedó bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción N°7 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús, a cargo de la fiscal María Silvia Bussano.

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Dos motochorros con casco atacan a los ocupantes de una camioneta blindada durante un intento de robo con disparos en la localidad de Lanús (Diario Sur)

El expediente fue caratulado como “robo en grado de tentativa”, dado que los asaltantes lograron sustraer una motocicleta y luego intentaron repetir el ataque, sin conseguir su objetivo en el segundo caso.

Entre las primeras medidas dispuestas figuran el relevamiento de cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona, el análisis de las imágenes aportadas por testigos y la recopilación de testimonios de quienes presenciaron el tiroteo. Las autoridades judiciales esperan que, con la difusión de los videos, puedan obtener datos que lleven a la identificación de los autores materiales del hecho.

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El episodio se suma a una serie de hechos delictivos recientes ocurridos en el conurbano sur, donde el accionar de motochorros y la violencia asociada a los asaltos han generado alarma en la población. El uso de vehículos blindados como medida de defensa ante la reiteración de ataques armados refleja la percepción de vulnerabilidad que experimentan comerciantes y vecinos.

De hecho, este mismo miércoles la Policía de Lanús detuvo a dos adolescentes acusados de un robo en poblado y en banda, agravado por el uso de arma de fuego. Según informó la Superintendencia de Seguridad Región AMBA SUR I, un grupo conformodo por cuatro jóvenes sustrajeran un Mercedes Benz C200 blanco, hecho que motivó la intervención de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) Lanús. El personal policial localizó el vehículo rápidamente.

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Al intentar interceptar el rodado y ordenar la detención de sus ocupantes, los sospechosos desobedecieron la voz de alto y emprendieron una huida a alta velocidad. La persecución se extendió por varias cuadras y concluyó cuando el automóvil chocó contra otro vehículo estacionado en la intersección de Villarino y 29 de septiembre. Además, el coche robado sufrió un principio de incendio en la parte delantera.

Dos de los sospechosos lograron escaparon a pie, mientras que los otros dos fueron detenidos en el lugar e identificados como: R.R.A, de 17 años, y A.L.C, de 16 años. Previo a las aprehensiones, uno de los adolescentes habría simulado portar un arma, lo que llevó a la sargento Aranda a efectuar dos disparos y al oficial Villalba uno adicional, con intención disuasoria. Sin embargo, ninguna persona resultó herida.

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