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Truco de WhatsApp para frenar spam de cuentas desconocidas antes de que llene la memoria

La app permite activar una función para bloquear automáticamente los mensajes de cuentas desconocidas cuando superan un volumen elevado, evitando que el spam masivo sature la memoria

La solución se puede aplicar tanto en dispositivos Android como iOS y la Web - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La solución se puede aplicar tanto en dispositivos Android como iOS y la Web - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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La abundancia de mensajes no deseados, conocidos como spam, se ha convertido en un problema común para millones de usuarios de WhatsApp. No solo representan una molestia diaria, también pueden saturar la memoria del teléfono y, en el peor de los casos, abrir la puerta a intentos de fraude o robo de datos. Por eso, conocer y utilizar de forma efectiva las funciones de reportar y bloquear cuentas desconocidas es clave para mantener la aplicación libre de molestias y tu información a salvo.

Los ataques de spam, phishing y suplantación de identidad evolucionan constantemente, y cada vez más usuarios reciben mensajes sospechosos de números desconocidos, empresas falsas o grupos ajenos. De acuerdo con los expertos de Eset, cada día circulan más de 3.400 millones de mensajes maliciosos. Un solo descuido puede derivar en una cadena de molestias, saturación del almacenamiento o riesgo de ciberataques.

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WhatsApp es la app de mensajería más popular del mundo.
Reportar en WhatsApp envía a la plataforma los últimos mensajes y puede terminar en suspensión de cuenta - (Foto: Meta)

Cómo frenar el spam a través de mi configuración en WhatsApp

La aplicación ofrece dos herramientas esenciales para frenar el spam: reportar y bloquear. Ambas funciones están disponibles en Android, iOS y la versión web, y su uso correcto ayuda a mejorar la seguridad general de la plataforma.

Reportar un contacto o grupo

  • Puedes reportar a un contacto, empresa, número desconocido o grupo desde el propio chat.
  • Al reportar, WhatsApp recibe hasta los últimos cinco mensajes enviados y datos básicos de interacción (tipo de mensaje, momento, etc.), pero el usuario reportado no recibe ninguna notificación.
  • El reporte puede derivar en la suspensión de la cuenta reportada si se determina que viola las condiciones del servicio. Sin embargo, reportar no implica bloquear automáticamente la llegada de mensajes futuros.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
Desde la configuración gestiona los mensajes que ingresan a tu bandeja - (Foto: Meta)

Bloquear un contacto, empresa o número desconocido

  • Cuando bloqueas a alguien, dejas de recibir sus mensajes, llamadas y actualizaciones de estado.
  • Los contactos bloqueados no pueden ver tu información de última vez, estado en línea ni cambios en tu foto de perfil.
  • El chat existente permanece en tu lista hasta que lo elimines o archives manualmente.

Bloqueo masivo de cuentas desconocidas: la medida más eficaz

WhatsApp permite activar la opción de bloquear mensajes de cuentas desconocidas cuando superan cierto volumen. Esta función avanzada detiene automáticamente la llegada de mensajes cuando los números desconocidos envían una cantidad elevada, evitando la saturación de la memoria y manteniendo la bandeja limpia.

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Tus contactos habituales pueden seguir enviando mensajes sin inconveniente, y el bloqueo se desactiva cuando el flujo de mensajes vuelve a la normalidad.

Cómo activar el bloqueo de spam y reportar en WhatsApp

WhatsApp activa un bloqueo masivo para cuentas desconocidas que envían demasiados mensajes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
WhatsApp activa un bloqueo masivo para cuentas desconocidas que envían demasiados mensajes - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En Android:

  1. Abre WhatsApp y accede a Ajustes > Privacidad.
  2. Busca la sección de seguridad o contactos bloqueados.
  3. Habilita la opción para bloquear mensajes de cuentas desconocidas.
  4. Para reportar, abre el chat, pulsa en el menú y selecciona “Reportar”.

En iOS:

  1. Entra en WhatsApp y ve a Ajustes > Privacidad > Bloqueados.
  2. Añade números o grupos a la lista de bloqueados.
  3. Para reportar, abre el chat correspondiente, pulsa en el nombre del contacto y elige “Reportar contacto”.

En la web:

  1. Accede a WhatsApp Web, entra en el chat y selecciona “Reportar” o “Bloquear” desde el menú.

Consejos adicionales para blindar tu cuenta contra el spam

  • No respondas a mensajes de números desconocidos.
  • Evita compartir tu número en sitios públicos o grupos abiertos.
  • Mantén la aplicación y el sistema operativo siempre actualizados.
  • Revisa regularmente tu lista de contactos y chats activos.
  • Si detectas actividad sospechosa, reporta y bloquea de inmediato.

En un entorno digital donde los intentos de spam y fraude son cada vez más sofisticados, aprovechar las funciones de bloqueo y reporte que WhatsApp ofrece es la mejor defensa para frenar las molestias y proteger tu privacidad. Con unos pocos pasos puedes evitar que los mensajes no deseados llenen tu memoria y tu experiencia en la aplicación siga siendo segura y eficiente.

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