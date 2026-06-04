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Crea tu propia lámina Panini con Gemini y lleva a tu selección al Mundial 2026

El proceso permite a cualquier usuario diseñar su propia figurita de colección con la camiseta de su selección favorita

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El proceso permite a cualquier usuario diseñar su propia figurita de colección con la camiseta de su selección favorita. (TikTok: @soysebas)

Crear una lámina Panini personalizada para el Mundial 2026 es posible gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini. El proceso permite a cualquier usuario diseñar su propia figurita de colección con la camiseta de su selección favorita, replicando el estilo oficial de las cartas de futbolistas que participan en la Copa Mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o James Rodríguez.

Todo el procedimiento es gratuito y está al alcance de cualquier persona que disponga de una foto bien iluminada y acceso a la plataforma Gemini.

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Cómo hacer tu lámina Panini personalizada con Gemini

La posibilidad de crear una figurita Panini personalizada surge a partir de un método sencillo que utiliza herramientas de IA. Para comenzar, hay que seguir tres pasos fundamentales: primero, subir una fotografía propia en la que se vea el rostro de frente y con buena iluminación.

El partido inaugural del Mundial de 2026 se jugará el jueves 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid
El partido inaugural del Mundial de 2026 se jugará el jueves 11 de junio de 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Segundo, elegir la imagen de la lámina de un jugador de la selección favorita dentro del álbum Panini. Tercero, utilizar un prompt específico en Gemini, al que se le añaden los datos personales para que la herramienta realice la transformación digital.

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El prompt base que se debe emplear es el siguiente:

“Crea mi cromo oficial estilo Mundial FIFA, usando mi foto como referencia principal. Sustituye únicamente el rostro del jugador por mi cara, manteniendo mis rasgos idénticos, sin modificar facciones, expresión, tono de piel, proporciones, cabello ni línea del rostro.

Debe verse exactamente como en la foto original, integrado de forma realista y profesional.

Datos del jugador:

-Nombre: [NOMBRE COMPLETO]

-Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]

-Estatura: [ALTURA]

-Peso: [PESO]

-Club: [EQUIPO / CLUB]

Diseño del cromo:

-Mantener idéntica la camiseta oficial de la selección de [país] (sin cambios de color, escudo, textura ni patrocinadores si aplica).

-Conservar todos los elementos gráficos originales: bordes, tipografía, bandera, fondo, distribución, logos y estilo visual.

-Iluminación de estudio profesional, nítida y de alta calidad.

-Integración natural del rostro en el cuerpo y uniforme”.

Vista superior del álbum oficial Panini FIFA World Cup 2026 y muchos paquetes de figuritas, algunos abiertos, sobre una mesa de madera
Es el álbum más grande en la historia de los Mundiales: cuenta con 980 figuritas en total. (Redes sociales)

Este texto, que fue compartido por el usuario saaaantiiiiiiiii en Threads, puede copiarse en la interfaz de Gemini, junto con la foto personal y la imagen de la lámina seleccionada. El usuario solo tiene que reemplazar los campos de datos personales y de equipo por los suyos.

Generar una plantilla vacía Panini lista para personalizar

Existe la opción de crear una plantilla vacía de figurita Panini, especialmente útil para quienes quieren preparar una base antes de insertar su fotografía. Este prompt genera una lámina con el uniforme oficial de la selección de Perú, todos los detalles gráficos correctos y un espacio en blanco reservado para el rostro.

El texto que debe utilizarse es:

“Genera una fotografía detallada de alta resolución de una plantilla vacía de pegatina coleccionable estilo Panini vertical, con una relación de aspecto de 3:4, sobre una hoja de soporte lisa. La pegatina presenta el uniforme oficial de local de la selección nacional de Perú (blanco con una banda roja), el escudo y la textura de la tela, usados ​​por una silueta de jugador limpia y definida. Todos los elementos gráficos oficiales de la Copa Mundial 2026, incluido el clásico patrón de borde dorado/verde y el logotipo oficial ‘FIFA WORLD CUP 2026’ en la parte superior con tipografía clara, están presentes. Debajo del retrato, los marcadores de posición dicen ‘Nombre: [NOMBRE COMPLETO]’, ‘Fecha de nacimiento: [DD-MM-AAAA]’, ‘Estatura: [ALTURA]’, ‘Peso: [PESO]’ y ‘Club: [EQUIPO / CLUB]’.

En la parte superior, el texto en negrita dice ‘PERÚ’. El área de la cara y el cuello de la silueta es un vacío rectangular blanco puro, limpio y enmarcado con un sutil borde metálico, diseñado para la inserción de la foto. El fondo de la pegatina es dinámico, con los colores nacionales y pequeños detalles holográficos. Iluminación de estudio, enfoque nítido en todo el texto y las texturas”.

Ilustración de una ciudad moderna con rascacielos y estadios dentro de una vitrina. En el cristal, el logo de la FIFA y el balón del Mundial 2026. Personas observan la exhibición.
El Mundial 2026 marcará un hito histórico al ser el primero en disputarse en tres países anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez generada la imagen de la plantilla, se debe guardar en el dispositivo. El siguiente paso consiste en tomar una nueva fotografía personal y cargar ambas imágenes (la plantilla y la foto) en el chatbot de Google, añadiendo la instrucción “monta mi foto en la silueta”. Tras enviar la solicitud, la IA realizará la integración y presentará la figurita personalizada.

Usar una lámina Panini de referencia y personalizarla

Otra alternativa disponible permite tomar como base una lámina del álbum Panini 2026 y emplearla como referencia directa para el montaje. El prompt para este caso es:

“Genera una fotografía detallada de alta resolución similar a la lamina de Panini que te estoy pasando, con una relación de aspecto de 3:4, sobre una hoja de soporte lisa. La pegatina presenta el uniforme oficial de local de la selección nacional de Perú (blanco con una banda roja), el escudo y la textura de la tela, usados ​​por una silueta de jugador limpia y definida. Todos los elementos gráficos oficiales de la Copa Mundial 2026 deben estar. Usa mi foto (debes cargar tu imagen en alta resolución) para que reemplaces al futbolista de la figurita de Panini que te estoy facilitando. Soy Rafael Montoro, nací el 18 de abril de 1994 y peso 79 kg”.

Los extra stickers son las láminas más codiciadas entre los coleccionistas - crédito @jaimehsilva/X
Crear una lámina Panini personalizada para el Mundial 2026 es posible gracias a la inteligencia artificial de Google Gemini. - crédito @jaimehsilva/X

Aquí es fundamental cambiar los datos de ejemplo por los personales y el club favorito. Este método es útil para quienes buscan una réplica exacta basada en una lámina real del álbum, asegurando que todos los detalles visuales oficiales estén presentes.

Crea tu figurita Panini con un solo prompt

Una alternativa práctica y rápida fue compartida por el usuario de TikTok @soysebas, quien explicó cómo lograr la figurita del Mundial 2026 usando un único texto y dos imágenes.

El prompt que se debe emplear es el siguiente:

“En la primera imagen adjunta aparece una figurita del álbum del Mundial 2026. Quiero que hagas una nueva figurita con las siguientes características:

1. Quiero que quites la imagen de Lionel Messi y pongas la imagen de la persona que adjunto en la segunda imagen. Quiero que tenga la camiseta de la Selección Argentina, como la que aparece en la figurita original. Quiero que la imagen de la persona tenga la textura, sombras, luces y color de la foto original.

2. Quiero que en lugar del nombre Lionel Messi aparezca el nombre: Rafael Montoro.

3. Quiero que la parte de fecha de nacimiento, altura y peso aparezca: 18/04/1994 / 1,71m / 65 kg.

4. Quiero que en la parte del equipo aparezca: C.A.RIVER PLATE

5. La imagen debe ser de las mismas medidas que la primer imagen que te adjunto. No debes agregar nada, ni cambiar nada de la misma. Solo realiza los cambios que te pido”.

Este método requiere adjuntar dos imágenes: la lámina original y la foto personal. La IA, siguiendo las instrucciones, reemplazará únicamente los datos y el rostro especificados, manteniendo la estética y formato de la figurita del álbum.

De este modo, cualquier aficionado puede verse representado como parte de la colección Panini del Mundial 2026, con una figurita personalizada y todos los detalles auténticos del torneo.

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