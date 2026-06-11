¿Poner imanes en la nevera consume más energía? La verdad detrás de esta creencia

Los imanes en la puerta del frigorífico no aumentan el consumo eléctrico, según Endesa, Bosch y LG. (Imágen Ilustrativa Infobae)

La idea de que los imanes en la puerta de la nevera pueden aumentar el consumo eléctrico ha estado presente en diferentes generaciones. Pero, qué tan cierta es esta creencia y si hay algún argumento técnico para creerla.

Y la respuesta es que los imanes convencionales en la nevera no aumentan el consumo de energía. Según explican compañías eléctricas como Endesa y fabricantes como Bosch y LG, el mito carece de cualquier sustento científico.

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Los imanes decorativos que solemos usar en la cocina generan un campo magnético tan débil que ni siquiera logra atravesar la puerta del electrodoméstico. Este detalle resulta suficiente para descartar cualquier efecto sobre el circuito interno, el compresor o los sensores del aparato.

Cuál es el origen del mito de los imanes en la nevera

La leyenda urbana tiene raíces en la confusión sobre cómo funcionan los campos magnéticos y los electrodomésticos. Muchas personas asumen que cualquier imán podría alterar sistemas electrónicos, sin distinguir entre la intensidad de los campos.

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El mito de los imanes en la nevera surgió por la confusión sobre los campos magnéticos y por la presencia del burlete magnético en la puerta.

Además, el hecho de que la puerta de la nevera contenga un burlete magnético, esencial para el cierre hermético, ha reforzado la idea de que los campos externos pueden interferir en el funcionamiento.

Expertos y organismos como la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han desmentido esta relación. Afirman que los imanes decorativos son elementos pasivos: no generan calor, no emiten energía y no interfieren con el sistema de refrigeración. El consenso técnico es que el frigorífico seguirá funcionando igual, independientemente de los imanes que cuelguen en su puerta.

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¿Hay algún tipo de imán que pueda afectar la nevera?

No todos los imanes son iguales, aunque los usados típicamente en la cocina son de baja intensidad, fabricados de ferrita. Existen otros, como los de neodimio, hierro y boro, considerablemente más potentes.

Según el profesor de física Yuri Mijailovski, estos imanes fuertes pueden influir en equipos electrónicos sensibles, como ordenadores, pero no representan un riesgo habitual en neveras domésticas si se emplean modelos convencionales.

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Los imanes de neodimio, hierro y boro pueden alterar equipos electrónicos sensibles, pero no suponen un riesgo habitual en neveras domésticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de electrodomésticos de última generación que incorporan pantallas táctiles u otros elementos electrónicos sensibles, la posibilidad teórica de alteración existe, pero solo si se utilizan imanes muy potentes y en cantidades poco habituales en el hogar. La recomendación sigue siendo emplear imanes ligeros y evitar sobrecargar la puerta, más por razones mecánicas que energéticas.

Cuáles son los riesgos reales de usar imanes en la nevera

El único riesgo real de los imanes en la nevera no está relacionado con la energía, sino con el desgaste físico. Fabricantes como Bosch advierten que colocar demasiados elementos pesados puede añadir tensión a las bisagras, dificultar el cierre o provocar arañazos en la superficie exterior.

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En casos extremos, el exceso de peso podría acortar la vida útil de la bisagra, pero nunca afectará el consumo eléctrico del aparato.

La recomendación general es usar imanes livianos y moderar su cantidad para evitar daños mecánicos. Si algún imán obstaculiza el cierre de la puerta, ahí sí puede surgir un problema, ya que el frigorífico recibirá aire caliente y necesitará trabajar más para mantener la temperatura interna, incrementando el gasto energético.

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El consumo de energía de la nevera sí aumenta si la puerta se abre con frecuencia, si se guardan alimentos calientes o si el frigorífico está cerca de fuentes de calor. (Imágen Ilustrativa Infobae)

Qué sí impacta el consumo de energía en la nevera

Mientras los imanes quedan fuera de la ecuación del consumo eléctrico, existen prácticas cotidianas que sí afectan la eficiencia del frigorífico y el monto de la factura de luz. Abrir la puerta con frecuencia obliga al compresor a entrar en funcionamiento repetidamente, lo que eleva el gasto.

Guardar alimentos calientes, sobrecargar el espacio interno o colocar el aparato cerca de fuentes de calor también incrementan la carga térmica y el esfuerzo de refrigeración.

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Instalar la nevera en un espacio fresco, lejos del sol, hornos y estufas, es una de las recomendaciones más repetidas por expertos y fabricantes. Mantener el cierre hermético —verificando el estado de las gomas— y evitar la acumulación de escarcha en el congelador son otras medidas que contribuyen a reducir el consumo.

Para quienes buscan alternativas a los imanes en la puerta, existen pizarras magnéticas o pinturas electromagnéticas especiales que permiten trasladar la decoración a una pared de la cocina, sin riesgo físico ni preocupación energética.

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