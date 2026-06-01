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Es cierto que hay horarios para ahorrar usando la lavadora: esto responden los fabricantes

Con tarifas por tramos, el periodo más caro suele ubicarse a media mañana y al final de la tarde, mientras la madrugada ofrece el precio más bajo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
No solo es el horario, hábitos simples también bajan la luz, mantenimiento, cargas completas y limpieza de equipos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada vez más familias buscan maneras de reducir el gasto energético en casa, y la lavadora se convierte en uno de los focos principales de atención. Esa búsqueda de ahorro lleva a una pregunta común: ¿realmente existen horarios en los que cuesta menos lavar la ropa?

Fabricantes como Samsung, LG y Whirlpool lo confirman y explican cómo aprovechar los tramos horarios más baratos puede marcar la diferencia en la factura mensual. La clave está en entender cómo cambian las tarifas de electricidad a lo largo del día y cómo la tecnología moderna ayuda a adaptar los hábitos de lavado para optimizar el consumo.

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En tiempos de tarifas variables y subidas en el precio de la luz, ajustar la rutina doméstica se vuelve necesario. Gracias a la discriminación horaria, los usuarios pueden planificar el uso de la lavadora para coincidir con los periodos de menor costo, una estrategia sencilla que puede traducirse en un ahorro real y sostenido mes a mes.

Cuatro personas sonrientes en un salón. Una mujer sentada frente a una lavadora clase A y B mira su móvil, con un reloj marcando las 2:00 a.m. y un gráfico de tarifas eléctricas.
La automatización facilita iniciar ciclos cuando el kWh es más barato, incluso sin estar en casa, y tecnologías como Digital Inverter reducen ruido para no molestar en horario nocturno, convirtiendo el ahorro en un hábito fácil de sostener (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionan las franjas horarias para lavar

El precio de la electricidad varía a lo largo del día en función de la demanda. Existen tres franjas principales:

  • Horas punta: de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00, son los periodos más caros.
  • Horas llano: de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 00:00, presentan un coste intermedio.
  • Horas valle: de 00:00 a 08:00, resultan las más económicas y son recomendadas para poner en marcha la lavadora.

Durante fines de semana y festivos, la tarifa más baja suele aplicarse durante todo el día, lo que facilita aún más el ahorro.

Qué recomendaciones de los fabricantes

Expertos técnicos en estos electrodomésticos aconsejan aprovechar las horas valle para programar la lavadora, ya sea manualmente o utilizando funciones inteligentes a través de aplicaciones móviles. El uso de electrodomésticos eficientes es otro factor clave: los modelos con etiquetado energético A o B consumen menos y ofrecen mejores resultados con un menor impacto ambiental.

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El lavado en agua fría es una opción recomendada, ya que las tecnologías actuales permiten obtener buenos resultados sin necesidad de calentar el agua, lo que reduce el consumo energético. Además, se recomienda utilizar lavadoras con funciones de autodosificación de detergente y suavizante, que ajustan automáticamente la cantidad necesaria en función de la carga y el nivel de suciedad.

Más allá de la lavadora: consejos para reducir el consumo

El ahorro energético no depende solo del horario de uso. Mantener los electrodomésticos en buen estado, evitar el funcionamiento de aparatos parcialmente llenos (como el lavavajillas) y limpiar regularmente las partes ocultas de refrigeradores y congeladores son prácticas que contribuyen a reducir el gasto.

Una mano saca una camiseta blanca de algodón, ligeramente húmeda, de una lavadora de carga frontal. El tambor de acero inoxidable tiene gotas de agua.
Lavado en agua fría y eficiencia A o B, el combo que más reduce consumo según fabricantes de lavadoras - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el consumo de energía con electrodomésticos como televisores o equipos de sonido, se recomienda desconectarlos completamente cuando no estén en uso. Muchos dispositivos continúan consumiendo electricidad en modo de espera (stand by), lo que incrementa el gasto energético de forma silenciosa.

Utilizar regletas con interruptor permite apagar varios equipos a la vez, evitando ese consumo residual y contribuyendo a una mayor eficiencia en el hogar.

Las subidas en el precio de la electricidad y los cambios normativos impulsan a los consumidores a buscar alternativas para reducir gastos. Los fabricantes han respondido con tecnología más eficiente y funciones inteligentes que permiten aprovechar al máximo las horas más baratas del día.

La discriminación horaria es una realidad en muchos países y afecta directamente a la economía doméstica. Comprender cómo funcionan estas franjas y adaptar los hábitos de consumo es fundamental para optimizar el uso de la energía y reducir el impacto en el presupuesto familiar.

Ajustar la rutina doméstica y aprovechar las horas valle para poner la lavadora es una estrategia sencilla y efectiva para ahorrar en la factura eléctrica. La combinación de tecnología eficiente, conocimiento de los horarios y buenos hábitos de uso permite a los usuarios maximizar el rendimiento de sus electrodomésticos y contribuir a un consumo energético más sostenible.

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