La guerra de la IA se intensifica: OpenAI bajaría los precios de ChatGPT para competir con Anthropic

OpenAI bajaría los precios de ChatGPT para atraer más usuarios.

OpenAI estudia una reducción significativa en los precios de ChatGPT y de sus servicios basados en tokens como parte de una estrategia para reforzar su posición frente a Anthropic, una de las compañías que más terreno ha ganado en el sector de la inteligencia artificial.

La posible rebaja, revelada por The Wall Street Journal, anticipa una nueva etapa de competencia en la que el precio podría convertirse en uno de los principales factores para captar empresas y desarrolladores.

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Aunque la compañía dirigida por Sam Altman todavía no ha definido las nuevas tarifas ni ha confirmado cuándo podrían entrar en vigor, las discusiones internas apuntan a una disminución “drástica” en el coste de los tokens, la unidad utilizada para medir el consumo de los modelos de IA. La medida llegaría en un momento en el que las organizaciones buscan reducir el creciente gasto asociado a estas tecnologías.

OpenAI estaría buscando la manera de competir con sus principales rivales de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

OpenAI busca reforzar el atractivo de ChatGPT

Según la información publicada por The Wall Street Journal, OpenAI analiza distintas fórmulas para abaratar el acceso a sus modelos y fortalecer tanto la fidelidad de sus actuales usuarios como la captación de nuevos clientes.

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Por ahora, la empresa no ha anunciado cambios definitivos. Sin embargo, el hecho de que la rebaja se encuentre sobre la mesa refleja la creciente presión competitiva en un mercado donde cada vez participan más actores.

La reducción afectaría principalmente a los tokens, que representan la cantidad de texto procesado por los modelos y son la base de facturación de muchas herramientas empresariales impulsadas por inteligencia artificial.

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Una disminución importante en estos costes podría beneficiar especialmente a compañías y desarrolladores que utilizan ChatGPT en procesos de programación, análisis de datos o automatización de tareas.

OpenAI analiza distintas fórmulas para abartar ChatGPT. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Anthropic gana terreno con Claude

La decisión de OpenAI se produce mientras Anthropic continúa consolidando la presencia de Claude, uno de los principales rivales de ChatGPT.

En particular, Claude Code ha ganado popularidad entre programadores y equipos de desarrollo, un segmento estratégico que OpenAI busca mantener bajo su ecosistema.

La competencia entre ambas empresas se ha intensificado durante los últimos meses. Si bien ChatGPT sigue siendo una de las plataformas de IA más reconocidas, Anthropic ha logrado atraer a un número creciente de usuarios gracias a sus herramientas orientadas al trabajo profesional.

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Desde OpenAI consideran que una eventual reducción de precios podría convertirse en un argumento importante para recuperar ventaja en un mercado donde las diferencias técnicas entre modelos son cada vez menores.

Claude es el gran rival al que debe vencer OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Google también presiona con Gemini

La competencia no se limita a OpenAI y Anthropic. Google también se ha convertido en un actor relevante gracias a Gemini, cuya presencia ha crecido tanto entre usuarios individuales como en el ámbito empresarial.

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La compañía ya realizó ajustes en los precios de algunos de sus planes de inteligencia artificial y ha dejado claro que está dispuesta a seguir modificando sus tarifas para aumentar las suscripciones.

Esto ha dado lugar a un escenario en el que los tres principales competidores del sector podrían iniciar una carrera por ofrecer servicios más económicos.

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Para muchas empresas, el coste de implementar inteligencia artificial se ha convertido en un factor determinante. Algunas organizaciones incluso han reconocido que los gastos vinculados a estas herramientas están aumentando rápidamente y representan una parte cada vez mayor de sus presupuestos.

Google es otro de los rivales de OpenAI en el terreno de la IA.

Una guerra de precios que favorecería a los usuarios

Los analistas consideran que 2026 podría convertirse en el año en que los precios de los servicios de IA comiencen a descender de manera más evidente.

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Si OpenAI concreta la rebaja, es probable que Anthropic responda con una estrategia similar para mantener la competitividad de Claude. Google, por su parte, también podría sumarse con nuevos ajustes en Gemini.

El resultado sería una mayor presión sobre las tarifas y una reducción progresiva de los costes para empresas, desarrolladores y usuarios particulares.

La competencia entre las principales compañías de inteligencia artificial ya no se libra únicamente en el rendimiento de los modelos o en las nuevas funciones. El precio empieza a convertirse en una pieza clave para ganar cuota de mercado.

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Mientras la adopción de estas tecnologías continúa acelerándose, la próxima gran batalla del sector podría definirse menos por quién tiene la IA más potente y más por quién consigue ofrecerla al menor coste.